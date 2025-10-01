Cхематоз на понад 13 млн грн: екс-топменеджер ДП "Ліси України" постане перед судом

Грошові кошти, елітні автівки та недостовірні відомості до щорічних декларацій - все це фігурує у справі колишнього топпосадовця ДП "Ліси України". Фігуранта судитимуть, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Обвинувальний акт стосовно колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" скеровано до суду. Дії експосадовця кваліфіковано як незаконне збагачення та подання завідомо неправдивих відомостей у деклараціях (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Контекст

За даними слідства, експосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн.

Серед цих активів автомобілі:

Porsche Cayenne 2019 року випуску, вартістю понад 2,7 млн грн;

Mercedes-Benz 2024 року випуску, вартістю понад 5,2 млн грн;

Також грошові кошти:

понад 5,7 млн грн, витрачені на товари, роботи, послуги та грошові перекази третім особам;

готівка у сумі 10 тис. євро та 53 тис. дол. США.

За даними слідства колишній чиновник вніс недостовірні відомості до щорічних декларацій:

за 2023 рік — розбіжність із достовірними даними склала 11,7 млн грн;

за 2024 рік — понад 14,3 млн грн.

Нагадаємо

Про масштабну протидію екологічним злочинам у державній лісовій галузі повідомляв влітку 2025 року Офіс Генерального прокурора. За декілька тижнів середини липня було зафіксовано понад 167 млн грн шкоди, завданої через корупційні дії, незаконні рубки та зловживання у системі ДП "Ліси України". Окремо ще майже 140 млн грн становить вартість необґрунтованих активів, незадекларованого майна та ознак незаконного збагачення.