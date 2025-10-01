$41.140.18
Ексклюзив
06:00 • 26838 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
05:57 • 25182 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 20216 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 20988 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
05:00 • 32739 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 22808 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 32972 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57636 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38321 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46382 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Cхематоз на понад 13 млн грн: екс-топменеджер ДП "Ліси України" постане перед судом

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" судитимуть за незаконне збагачення та подання неправдивих відомостей у деклараціях. Експосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн, включаючи елітні автомобілі та грошові кошти.

Cхематоз на понад 13 млн грн: екс-топменеджер ДП "Ліси України" постане перед судом

Грошові кошти, елітні автівки та недостовірні відомості до щорічних декларацій - все це фігурує у справі колишнього топпосадовця ДП "Ліси України". Фігуранта судитимуть, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Обвинувальний акт стосовно колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" скеровано до суду. Дії експосадовця кваліфіковано як незаконне збагачення та подання завідомо неправдивих відомостей у деклараціях (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Контекст

За даними слідства, експосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн.

Серед цих активів автомобілі:

  • Porsche Cayenne 2019 року випуску, вартістю понад 2,7 млн грн;
    • Mercedes-Benz 2024 року випуску, вартістю понад 5,2 млн грн;

      Також грошові кошти:

      • понад 5,7 млн грн, витрачені на товари, роботи, послуги та грошові перекази третім особам;
        • готівка у сумі 10 тис. євро та 53 тис. дол. США.

          За даними слідства колишній чиновник вніс недостовірні відомості до щорічних декларацій:

          • за 2023 рік — розбіжність із достовірними даними склала 11,7 млн грн;
            • за 2024 рік — понад 14,3 млн грн.

              Нагадаємо

              Про масштабну протидію екологічним злочинам у державній лісовій галузі повідомляв влітку 2025 року Офіс Генерального прокурора. За декілька тижнів середини липня було зафіксовано понад 167 млн грн шкоди, завданої через корупційні дії, незаконні рубки та зловживання у системі ДП "Ліси України". Окремо ще майже 140 млн грн становить вартість необґрунтованих активів, незадекларованого майна та ознак незаконного збагачення.

              Ігор Тележніков

              Кримінал та НПФінанси
              Генеральний прокурор (Україна)