Схематоз на более чем 13 млн грн: экс-топ-менеджер ГП "Леса Украины" предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Бывшего заместителя директора Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины" будут судить за незаконное обогащение и подачу недостоверных сведений в декларациях. Экс-чиновник приобрел необоснованные активы на более чем 13 млн грн, включая элитные автомобили и денежные средства.

Схематоз на более чем 13 млн грн: экс-топ-менеджер ГП "Леса Украины" предстанет перед судом

Денежные средства, элитные автомобили и недостоверные сведения в ежегодных декларациях - все это фигурирует в деле бывшего топ-чиновника ГП "Леса Украины". Фигуранта будут судить, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины" направлен в суд. Действия экс-чиновника квалифицированы как незаконное обогащение и подача заведомо ложных сведений в декларациях (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Контекст

По данным следствия, экс-чиновник приобрел необоснованные активы на более чем 13 млн грн.

Среди этих активов автомобили:

  • Porsche Cayenne 2019 года выпуска, стоимостью более 2,7 млн грн;
    • Mercedes-Benz 2024 года выпуска, стоимостью более 5,2 млн грн;

      Также денежные средства:

      • более 5,7 млн грн, потраченные на товары, работы, услуги и денежные переводы третьим лицам;
        • наличные в сумме 10 тыс. евро и 53 тыс. долл. США.

          По данным следствия, бывший чиновник внес недостоверные сведения в ежегодные декларации:

          • за 2023 год — расхождение с достоверными данными составило 11,7 млн грн;
            • за 2024 год — более 14,3 млн грн.

              Напомним

              О масштабном противодействии экологическим преступлениям в государственной лесной отрасли сообщал летом 2025 года Офис Генерального прокурора. За несколько недель середины июля было зафиксировано более 167 млн грн ущерба, причиненного из-за коррупционных действий, незаконных рубок и злоупотреблений в системе ГП "Леса Украины". Отдельно еще почти 140 млн грн составляет стоимость необоснованных активов, незадекларированного имущества и признаков незаконного обогащения.

              Игорь Тележников

              Генеральный прокурор Украины