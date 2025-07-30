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Злочинні схеми та мільйонні збитки у держпідприємстві "Ліси України": Кравченко заявив, що за останні тижні оголошено понад 40 підозр

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Офіс Генпрокурора виявив корупційні дії та незаконні рубки в ДП "Ліси України" на понад 167 млн грн. Додатково виявлено необґрунтовані активи посадовців на майже 140 млн грн.

Злочинні схеми та мільйонні збитки у держпідприємстві "Ліси України": Кравченко заявив, що за останні тижні оголошено понад 40 підозр

Офіс Генерального прокурора здійснює масштабну протидію екологічним злочинам у державній лісовій галузі. Лише за останні тижні зафіксовано понад 167 млн грн шкоди, завданої через корупційні дії, незаконні рубки та зловживання у системі ДП "Ліси України". Окремо ще майже 140 млн грн становить вартість необґрунтованих активів, незадекларованого майна та ознак незаконного збагачення посадовців лісової галузі, передає УНН із посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка та Офіс Генпрокурора, передає УНН.

167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев. Ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи. Понад 40 підозр за останні тижні. Це — результат системної корупції, службової недбалості та відвертого збагачення за рахунок природних ресурсів 

- повідомив Кравченко.

Деталі

За словами Генпрокурора, сьогодні прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили про понад 20 підозр. Найбільша й найзухваліша справа — схема працівників ДП "Ліси України" та ДП "ЛІАЦ". Проведено 50 обшуків. Підозри отримали 8 працівників "ЛІАЦ" та 5 – "Ліси України". Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації.

Крім того Кравченко розкрив суть схеми.

Працівник ДП "ЛІАЦ" на запит службовців ДП "Ліси України" змінював інформацію в "Єдиній державній системі електронного обліку деревини":

– видаляв документи про походження деревини,

– занижував її обсяг,

– змінював клас якості.

За 2021–2024 роки зроблено понад 10 000 таких змін.

Вартість "послуг" – від 5 до 30 тис грн. Задокументовано отримання понад 10 млн грн неправомірної вигоди. Найбільше порушень — у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях 

- написав Генпрокурор.

Він наголосив, що завдяки діям прокурорів уже зменшено тіньовий обіг деревини.

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Додамо

Загалом лише за останні тижні екологічна прокуратура:

– оголосила понад 40 підозр,

– з них 21 — працівникам ДП "Ліси України",

– 2 осіб заарештовано.

Обрано запобіжні заходи:

– Генеральному директору ДП "Ліси України" (незаконне збагачення);

– Колишньому директору Костопільського лісгоспу (збагачення та недостовірне декларування майна).

Завдав збитків державі на 55,8 млн гривень: посадовець "Лісів України" отримав підозру за вирубку дерев у Карпатах22.07.25, 13:18 • 3753 перегляди

Підозри отримали:

– директор та інженер "Турійського лісового господарства" — незаконна порубка 409 дерев;

– лісничий Свидовецького лісництва — вирубка у заповідному фонді;

– директор ДП "Дніпровське лісове господарство" — бездіяльність, що призвела до знищення лісу в ландшафтному парку;

– службовиця ДП "Грозинське" та керівник ТОВ — організація незаконної вирубки на Житомирщині;

– четверо директорів лісгоспів на Львівщині — видали незаконні лісорубні квитки на понад 9 500 дерев;

– лісничий Лазещинського лісництва — сприяв незаконній вирубці майже 3 400 дерев.

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Кравченко додав, що у 2025 році органи прокуратури вже подали понад 300 позовів на повернення 7 511 гектарів лісу. Сума збитків — 351 млн грн. Державі вже повернуто 175 гектарів.

Як видно з результатів роботи-до масштабних зловживань причетні ті, хто мав би захищати ліс і відповідати за його збереження. Ми принципово реагуємо на кожне зловживання. І працюємо далі. Без пауз і компромісів 

- резюмував Генпрокурор.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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