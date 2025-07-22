Завдав збитків державі на 55,8 млн гривень: посадовець "Лісів України" отримав підозру за вирубку дерев у Карпатах

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
08:08 • 14258 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
07:27 • 35298 перегляди
На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
06:19 • 60972 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів
Ексклюзив
06:15 • 33643 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 42171 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 28991 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 41946 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 140950 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 64816 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 94330 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
44%
743мм
Популярнi новини
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 44908 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 39310 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 37714 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова22 липня, 02:11 • 41772 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 38129 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації10:46 • 2062 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 36401 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 39081 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 61009 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 106896 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ігор Коломойський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 138398 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 232259 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 247162 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 242991 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 242345 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Truth Social
Airbus A320 серії
Dragon 2

Завдав збитків державі на 55,8 млн гривень: посадовець "Лісів України" отримав підозру за вирубку дерев у Карпатах

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Посадовцю філії ДП "Ліси України" повідомлено про підозру через масштабну вирубку майже 3400 дерев у Карпатах, що завдало збитків на 55,8 млн гривень. Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Завдав збитків державі на 55,8 млн гривень: посадовець "Лісів України" отримав підозру за вирубку дерев у Карпатах

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю філії ДП "Ліси України" через масштабну вирубку лісів в Українських Карпатах. Через це довкіллю завдано збитків на 55,8 млн гривень, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у період 2023-2024 років на території Лазещинського лісництва, яке є філією "Ясінянське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України" було незаконно вирубано майже 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 мільйонів гривень, що підтверджує висновок експертизи.

Слідчі встановили, що до злочину призвела службова недбалість посадовця Лазещинського лісництва. Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Доповнення

21 липня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці викрили одного з ключових фігурантів лісової сфери - генерального директора державного підприємства ДП "Ліси України" -  Юрія Болоховця. Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, у 2021 році, він перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом.

Різниця між офіційними доходами і набутим майном - 7,9 млн грн.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Карпати
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9