Завдав збитків державі на 55,8 млн гривень: посадовець "Лісів України" отримав підозру за вирубку дерев у Карпатах

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю філії ДП "Ліси України" через масштабну вирубку лісів в Українських Карпатах. Через це довкіллю завдано збитків на 55,8 млн гривень, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у період 2023-2024 років на території Лазещинського лісництва, яке є філією "Ясінянське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України" було незаконно вирубано майже 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 мільйонів гривень, що підтверджує висновок експертизи.

Слідчі встановили, що до злочину призвела службова недбалість посадовця Лазещинського лісництва. Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Доповнення

21 липня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці викрили одного з ключових фігурантів лісової сфери - генерального директора державного підприємства ДП "Ліси України" - Юрія Болоховця. Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, у 2021 році, він перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом.

Різниця між офіційними доходами і набутим майном - 7,9 млн грн.