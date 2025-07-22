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Нанес ущерб государству на 55,8 млн гривен: должностное лицо "Лесов Украины" получило подозрение за вырубку деревьев в Карпатах

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Должностному лицу филиала ГП "Леса Украины" сообщено о подозрении из-за масштабной вырубки почти 3400 деревьев в Карпатах, что нанесло ущерб на 55,8 млн гривен. Его действия квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Нанес ущерб государству на 55,8 млн гривен: должностное лицо "Лесов Украины" получило подозрение за вырубку деревьев в Карпатах

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу филиала ГП "Леса Украины" из-за масштабной вырубки лесов в Украинских Карпатах. Из-за этого окружающей среде нанесен ущерб на 55,8 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в период 2023-2024 годов на территории Лазещинского лесничества, которое является филиалом "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" ГП "Леса Украины" было незаконно вырублено почти 3400 деревьев различных пород. Общая сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет почти 55,8 миллионов гривен, что подтверждает заключение экспертизы.

Следователи установили, что к преступлению привела служебная халатность должностного лица Лазещинского лесничества. Его действия квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дополнение

21 июля Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что правоохранители разоблачили одного из ключевых фигурантов лесной сферы - генерального директора государственного предприятия ГП "Леса Украины" - Юрия Болоховца. Должностному лицу сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

По данным следствия, в 2021 году, находясь на должности Главы Гослесагентства, лицо приобрело активов на 10,4 млн грн, превышающих законные доходы. Среди них — квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, оформленная на подставное лицо, но фактически использовавшаяся фигурантом.

Разница между официальными доходами и приобретенным имуществом - 7,9 млн грн.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
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