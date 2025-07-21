Гендиректор ДП "Ліси України" затриманий за незаконне збагачення - Кравченко
Київ • УНН
Генеральному директору ДП "Ліси України" повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Правоохоронці викрили одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства ДП "Ліси України". За даними слідства, у 2021 році він набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують його законні доходи. Про це у понеділок повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Генеральним директором державного підприємства "Ліси України" є Юрій Болоховець.
Деталі
За словами Кравченка, викрито державного службовця категорії "А". Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
За даними слідства, у 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом.
Різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 млн грн, вказав Кравченко.
Підозрюваного затримано.
Досудове розслідування здійснює ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Зазначу: це лише окремий епізод у десятках кримінальних проваджень що стосуються ДП "Ліси України". Працюємо системно, робота триває
Доповнення
Раніше Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що окрім Національного антикорупційного бюро процесуальні дії також сьогодні тривають у ДП "Ліси України".
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