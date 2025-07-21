Гендиректор ДП "Ліси України" затриманий за незаконне збагачення - Кравченко

Правоохоронці викрили одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства ДП "Ліси України". За даними слідства, у 2021 році він набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують його законні доходи. Про це у понеділок повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Генеральним директором державного підприємства "Ліси України" є Юрій Болоховець.

Деталі

За словами Кравченка, викрито державного службовця категорії "А". Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, у 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом.

Різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 млн грн, вказав Кравченко.

Підозрюваного затримано.

Досудове розслідування здійснює ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Зазначу: це лише окремий епізод у десятках кримінальних проваджень що стосуються ДП "Ліси України". Працюємо системно, робота триває - додав Кравченко.

Доповнення

Раніше Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що окрім Національного антикорупційного бюро процесуальні дії також сьогодні тривають у ДП "Ліси України".

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