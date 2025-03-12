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Лісові тіні: як скандали та корупція знищують ДП "Ліси України", а держава в період війни втрачає мільйонні прибутки

Київ • УНН

 • 209399 перегляди

ДП "Ліси України" потопає в корупції, незаконних вирубках та зловживаннях. Реформа провалилася, а корупціонери збагачуються, завдаючи збитків державі на мільйони.

Лісові тіні: як скандали та корупція знищують ДП "Ліси України", а держава в період війни втрачає мільйонні прибутки

Ліс. Для когось – місце спокою та натхнення, для когось – бізнес, а для деяких – можливість заробити мільйони на тіньових оборудках державними ресурсами. Державне підприємство "Ліси України", створене з метою ефективного управління лісовим господарством, останнім часом перетворилося на епіцентр скандалів, корупції та зловживань. УНН спробували повернутись до початку цієї історії та розібратися у питанні, як ті, хто мав берегти українські ліси, перетворили їх на джерело власного збагачення.

Передісторія

У вересні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1003 "Деякі питання реформування управління лісової галузі", яка започаткувала масштабну реформу державного управління лісовим господарством в Україні.

Передбачалось налагодження чіткого управління лісами, справедливий розподіл фінансів, впровадження європейських підходів і прозора система роботи. Для цього 158 лісгоспів об'єднали в одне велике підприємство "Ліси України", а замість 24 обласних управлінь створили 9 регіональних офісів.

А далі цікавий момент – керувати реформованою галуззю призначили Юрія Болоховця – людину, яку буквально за два місяці до цього звільнили з посади Голови Держлісагентства. І не просто звільнили, а через корупційні схеми на сотні мільйонів гривень! Тобто, боротися з хаосом у лісовій галузі доручили тому, кого з цієї ж галузі вигнали за масштабні махінації.

Фактичні зміни

Першими кроками Юрія Болоховця на посаді очільника ДП "Ліси України" стало анонсування масових звільнень та "жорстких чисток" серед керівників лісових господарств. Заявлялось, що все заради  боротьби з корупцією та підвищення ефективності управління лісовими ресурсами.

А що ж відбувалося по факту? Ми лише проаналізували події, які траплялися за участю відомства за останній час.

З першого дня роботи кандидатура Болоховця викликала суперечки, через корупційні скандали, та поставила під сумнів ефективність і прозорість проведених реформ у лісовій галузі.

  • У 2024 році працівники ДБР повідомили про підозру виконавчому директору ДП "Ліси України" та двом директорам департаментів у розтраті коштів при закупівлі мобільних телефонів за завищеними цінами. Один із директорів ініціював закупівлю 2,5 тис. телефонів на понад 18 млн грн без аналізу ринку. Інший директор провів тендер, де єдиним учасником стало підприємство з ціною на 30% вище ринкової. Виконавчий директор затвердив договір. Експертиза підтвердила завищення цін, що спричинило збитки державі на 3 млн грн.
    • Весь час на посаді Болоховця супроводжується наративами про те, що вирубка лісів йде швидше, ніж зростають дерева. Карпати, Полісся, Поділля – регіони, які мали б бути зеленими. Однак місцеві жителі помічають вантажівки, завантажені деревиною, які курсують лісовими дорогами щодня. Схема проста: ліс вирубують, а документи оформлюють так, ніби це санітарна чистка або законна рубка. Зовсім нещодавно Служба безпеки України викрила подібну схему на Прикарпатті. Мова йде про вирубку дерев цінних порід і збитки державі на суму понад 250 млн грн.
      • Ситуація в національних парках теж викликає запитання. Наприклад, у заповіднику "Куяльницький" правоохоронці викрили масову вирубку дерев нібито для "оздоровлення" парку. Всього було незаконно зрубано понад півтисячі дубів, ясенів та акацій. Збитки державі оцінені у понад 80 млн грн. ДБР досліджує інші епізоди щодо рубок дерев на території природного парку "Куяльницький", збитки від яких сягають 76 млн гривень. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
        • А днями у ЗМІ прогримів новий гучний скандал щодо Юрія Болоховця та його оточення. Журналісти віднайшли факти про те, що керівник "Лісів України" Юрій Болоховець разом зі своїм оточенням збудував розкішний маєток на околиці села Івангород у Чернігівській області. На цій території у 80 гектарів є власна інфраструктура, будинки, озеро, конюшня та вольєри для тварин. Місцеві називають це місце "хутір". Колись тут дійсно був Деркачів хутір, але зараз це вже фактично частина Івангорода − рідного села самого Болоховця, його дружини та бізнес-партнерів їхньої родини. Яким чином це сприяє виконанню завдань реформи ми і самі не знаємо, але правоохоронці вже вивчають ці факти.
          • У листопаді 2023 року ДБР відкрило кримінальне провадження одразу за чотирма статтями, які стосуються захоплення землі та незаконного збагачення Болоховця. Так, за даними податкової інспекції, за чотири роки сім’я Болоховця набула активів на 22,8 млн грн при офіційному доході 10,4 млн грн. 

            Висновок: чи є шанс на краще в майбутньому?

            Реформа лісової галузі мала на меті зробити систему ефективнішою та прозорішою. Однак замість очікуваного покращення ми стикаємось із загрозою перетворення державних лісів на приватну власність корумпованих посадовців та бізнес-еліт.

            Корупція, махінації та незаконні вирубки – усе це реалії, які характеризують діяльність ДП "Ліси України" під керівництвом Юрія Болоховця сьогодні. Попри численні скандали та викриття, система продовжує функціонувати у звичному режимі, не демонструючи реального прагнення до змін.

            Чи можливі зміни? Теоретично – так. Проте їх реалізація потребує не лише гучних заяв, а й конкретних дій: прозорого контролю, незалежного аудиту, ефективного розслідування корупційних схем і справедливого покарання винних. Без цього навіть найкращі реформи залишаться лише формальністю, а лісове господарство – джерелом збагачення для обраних.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

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