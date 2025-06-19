В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину

Протягом двох днів бура ведмедиця неквапливо гуляв районами Вільнюса, бігав по автомагістралях і досліджував подвір'я. Мисливці відмовилися виконати наказ уряду застрелити тварину, яка кінець кінцем спокійно покинула місто, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Зважаючи на небезпеку, яку ведмедиця могла представляти для мешканців Вільнюса, уряд видав дозвіл на її відстріл. Це не сподобалося литовським мисливцям і вони відмовилися виконати вказівку уряді, аргументуючи це тим, що в усій країні існує лише невелика кількість цього виду тварин, який знаходиться під охороною.

Литовська асоціація мисливців і рибалок заявила, що шокована підходом уряду. Адміністратор асоціації Рамуте Юкніте заявив, що ведмедиця була гарною молодою самкою, якій було близько двох років, і вона не заслуговувала на відстріл.

Вона була налякана, але не агресивна. Вона просто не знала, як втекти з міста, але нічого поганого не зробила – сказав він.

Організація відстежує пересування ведмедів. Вважається, що в балтійській країні мешкає лише від п'яти до десяти ведмедів, але точної кількості немає.

Драма почалася в суботу, коли ведмедиця проник до столиці. Це був перший випадок за багато років, коли ведмідь проник до міста, і це стало національною історією. Тварина підійшла приблизно за 4-5 км від центру міста.

Європарламент підтримав зниження рівня охорони вовків у ЄС: статус змінено з “суворо охоронюваного” на “охоронюваний”

Відтоді, як дозвіл на вбивство ведмедиці викликав ажіотаж, литовська влада зайняла оборонну позицію. Заступник міністра навколишнього середовища Рамунас Кругеліс заявив, що дозвіл на вбивство було видано виключно як запобіжний захід на випадок, якщо ведмідь становитиме загрозу, згідно з повідомленням литовського мовника LRT.

Мисливці запропонували більш гуманний підхід: заспокійливі засоби, відстеження та переміщення. У міру того, як розгорталися дебати щодо долі ведмедиці, вона взяла справу у свої лапи та вийшла з міста.

Бурі ведмеді у Литві

Бурі ведмеді живуть у цьому регіону та колись були поширеними. У Литві вони були знищені в 19 столітті в результаті полювання та втрати середовища існування.

В останні роки ці тварини почали знову з'являтися в невеликій кількості, зазвичай заходячи з сусідніх країн, таких як Латвія та Білорусь, де досі існують невеликі популяції ведмедів.

Ведмеді охороняються литовським та європейським законодавством, оскільки вважаються рідкісним та вразливим видом у регіоні.

Доповнення

М'ясо бурих ведмедів, які знаходяться під охороною в ЄС, незабаром може бути доступним для споживання в Словаччині. Нещодавно уряд схвалив рішення щодо його продажу населенню.