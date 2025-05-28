Словаччина дозволила продаж м'яса бурого ведмедя населенню

М'ясо бурих ведмедів, які знаходяться під охороною в ЄС, незабаром може бути доступним для споживання в Словаччині. Нещодавно уряд схвалив рішення щодо його продажу населенню.

Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Як нагадує видання, минулого місяця кабінет міністрів схвалив план відстрілу приблизно чверті з 1300 бурих ведмедів країни через інциденти із нападами хижаків. Санкціоноване державою вбивство тварин розкритикували природоохоронці та опозиційні політики, зокрема в Європейському парламенті.

Річ у тому, що бурий ведмідь занесений до списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення, Всесвітнім союзом охорони природи в ЄС. Однак уряд Словаччини продовжує реалізацію плану і цього тижня, наголошує видання, оголосив, що м'ясо забитих ведмедів продаватиметься населенню, щоб "запобігти відходам".

З наступного тижня організації, що підпорядковуються міністерству охорони навколишнього середовища, можуть пропонувати м’ясо на продаж за умови дотримання всіх правових та гігієнічних умов, ідеться у публікації.

Державний міністр Філіп Куффа заявив, що те, що тварин раніше відправляли на підприємства з утилізації туш було марнотратством.

Ми відпустимо кожну відстріляну тварину, яка відповідає певним умовам для споживання. Чому? Тому що ведмеже м’ясо їстівне - сказав він.

Передумови

Словаччина посідає друге місце в Європі за кількістю нападів бурих ведмедів, поступаючись Румунії, де, за оцінками, налічується близько 13 тисяч бурих ведмедів. З 2000 по 2020 рік у країні було зареєстровано 54 напади ведмедів.

За приблизними даними, середня кількість нападів зросла до 10 на рік.

У квітні цього року під час прогулянки лісом у Центральній Словаччині від нападу ведмедя загинув чоловік. Невдовзі після цього прем'єр-міністр Роберт Фіцо оголосив про відстрілювання хижаків, додавши:

Ми не можемо жити в країні, де люди бояться ходити до лісу

Він заявив, що його уряд відстріляє до 350 бурих ведмедів. До прикладу це – кількість, що еквівалентна всій популяції виду в Іспанії.

Зоозахисники висловили протест

Однак екологічні групи та критики кажуть, що основна увага має бути зосереджена на профілактиці. Міхал Вєзік, еколог та депутат Європарламенту від опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", минулого місяця заявив BBC, що план уряду є "абсурдним", і зменшувати кількість нападів "шляхом безпрецедентного знищення цього виду, що охороняється" - неприпустимо.

Вєзік стверджує, що тисячі зустрічей із ведмедями на рік проходили без інцидентів. Він додав, що сподівався, що Європейська комісія втрутиться.

Мирослава Абелова з Greenpeace Словаччина назвала план винищення "абсолютно безрозсудним", звинувативши уряд в ігноруванні законів про охорону природи та наукових рекомендацій.

Бурі ведмеді суворо охороняються директивами ЄС і можуть бути вбиті лише у виняткових випадках, таких як загроза громадській безпеці, коли немає інших альтернатив.

Додамо

Ведмеже м'ясо вважається делікатесом лише в кількох регіонах, таких як деякі частини Східної Європи та країни Північної Європи. У більшості країн-членів ЄС є суворі правила полювання, а ведмеді мають охоронний статус, тож їхнє м’ясо рідко доступне і не часто зустрічається в ресторанах чи магазинах. Якщо воно є, то зазвичай - з контрольованого забою або ліцензованого полювання.

Там, де вживають ведмеже м'ясо, медичні працівники попереджають про ризик зараження трихінелою – паразитом, який може спричинити серйозні захворювання у людей. Згідно з регламентом Європейського Союзу про безпеку харчових продуктів, все ведмеже м’ясо має пройти перевірку на наявність личинок трихінели перед продажем. Центр контролю та профілактики захворювань США вимагає внутрішньої термічної обробки за температури щонайменше 70 градусів Цельсія для знищення паразита.

Заморожування, копчення або сушіння м’яса не робить його безпечним.

Нагадаємо

УНН писав, що у 55 районах Словацької Республіки надзвичайна ситуація через появу ведмедів. Уряд країни прийняв рішення направити десятки професійних солдатів, завданням яких буде відстеження, спостереження і, в разі необхідності, вбивство хижаків.