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The New York Times

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Словацька армія стримуватиме бурих ведмедів: у багатьох районах країни надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 594 перегляди

У 55 районах Словаччини оголошено надзвичайну ситуацію через бурих ведмедів. Уряд залучив армію для вистеження хижаків, одного ведмедя вже було вбито.

Словацька армія стримуватиме бурих ведмедів: у багатьох районах країни надзвичайний стан

У 55 районах Словацької Республіки надзвичайна ситуація через появу ведмедів. Уряд країни прийняв рішення направити десятки професійних солдатів, завданням яких буде відстеження, спостереження і, в разі необхідності, вбивство хижаків.

Передає УНН із посиланням на SME sk.

Деталі

Словаччина змушена покластися на армію через те, що майже сотня бурих ведведів створила складну ситуацію у країні. Кабінет міністрів у Братиславі схвалив розгортання до 50 професійних солдатів до кінця жовтня для боротьби з ведмедями. Головне призначення армійців - підтримка моніторингу, тобто відстеження та спостереження за тваринами в дикій природі.

За даними державного секретаря Міністерства охорони навколишнього середовища Словацької Республіки Філіп Куффа, під час однієї з перших місій було вбито ведмедя на території музею під відкритим небом у Прибиліні на півночі країни-члена ЄС. Для його розшуку використовували дрони та тепловізори.

Обладнання та технічні ресурси армії є величезним надбанням для ідентифікації ведмедя

- сказав Куффа.

Довідка

Музей Ліптовського села в Прибиліна був закритий через появу ведмедя останніми днями, але знову відкрився в понеділок (28 квітня).

Експозиція просто неба складається зі старих фермерських будинків, церкви та інших будівель, які були переміщені під час будівництва водосховища та таким чином врятовані від затоплення. Це популярне місце для сімей з дітьми

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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