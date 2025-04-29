Словацька армія стримуватиме бурих ведмедів: у багатьох районах країни надзвичайний стан
Київ • УНН
У 55 районах Словаччини оголошено надзвичайну ситуацію через бурих ведмедів. Уряд залучив армію для вистеження хижаків, одного ведмедя вже було вбито.
У 55 районах Словацької Республіки надзвичайна ситуація через появу ведмедів. Уряд країни прийняв рішення направити десятки професійних солдатів, завданням яких буде відстеження, спостереження і, в разі необхідності, вбивство хижаків.
Передає УНН із посиланням на SME sk.
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Словаччина змушена покластися на армію через те, що майже сотня бурих ведведів створила складну ситуацію у країні. Кабінет міністрів у Братиславі схвалив розгортання до 50 професійних солдатів до кінця жовтня для боротьби з ведмедями. Головне призначення армійців - підтримка моніторингу, тобто відстеження та спостереження за тваринами в дикій природі.
За даними державного секретаря Міністерства охорони навколишнього середовища Словацької Республіки Філіп Куффа, під час однієї з перших місій було вбито ведмедя на території музею під відкритим небом у Прибиліні на півночі країни-члена ЄС. Для його розшуку використовували дрони та тепловізори.
Обладнання та технічні ресурси армії є величезним надбанням для ідентифікації ведмедя
Довідка
Музей Ліптовського села в Прибиліна був закритий через появу ведмедя останніми днями, але знову відкрився в понеділок (28 квітня).
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