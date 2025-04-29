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Словацкая армия будет сдерживать бурых медведей: во многих районах страны чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 434 просмотра

В 55 районах Словакии объявлена чрезвычайная ситуация из-за бурых медведей. Правительство привлекло армию для выслеживания хищников, один медведь уже был убит.

Словацкая армия будет сдерживать бурых медведей: во многих районах страны чрезвычайное положение

В 55 районах Словацкой Республики чрезвычайная ситуация из-за появления медведей. Правительство страны приняло решение направить десятки профессиональных солдат, задачей которых будет отслеживание, наблюдение и, в случае необходимости, убийство хищников.

Передает УНН со ссылкой на SME sk.

Детали

Словакия вынуждена положиться на армию из-за того, что почти сотня бурых медведей создала сложную ситуацию в стране. Кабинет министров в Братиславе одобрил развертывание до 50 профессиональных солдат до конца октября для борьбы с медведями. Главное назначение армейцев – поддержка мониторинга, то есть отслеживание и наблюдение за животными в дикой природе.

По данным государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды Словацкой Республики Филиппа Куффа, во время одной из первых миссий был убит медведь на территории музея под открытым небом в Прибилине на севере страны-члена ЕС. Для его розыска использовали дроны и тепловизоры.

Оборудование и технические ресурсы армии являются огромным достоянием для идентификации медведя

- сказал Куффа.

Справка

Музей Липтовского села в Прибилине был закрыт из-за появления медведя в последние дни, но снова открылся в понедельник (28 апреля).

Экспозиция под открытым небом состоит из старых фермерских домов, церкви и других зданий, которые были перемещены во время строительства водохранилища и таким образом спасены от затопления. Это популярное место для семей с детьми

Напомним

В Испании объявлено чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии. Экстренное совещание правительства решает ситуацию, миллионы людей без света.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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