Словацкая армия будет сдерживать бурых медведей: во многих районах страны чрезвычайное положение
Киев • УНН
В 55 районах Словакии объявлена чрезвычайная ситуация из-за бурых медведей. Правительство привлекло армию для выслеживания хищников, один медведь уже был убит.
В 55 районах Словацкой Республики чрезвычайная ситуация из-за появления медведей. Правительство страны приняло решение направить десятки профессиональных солдат, задачей которых будет отслеживание, наблюдение и, в случае необходимости, убийство хищников.
Передает УНН со ссылкой на SME sk.
Детали
Словакия вынуждена положиться на армию из-за того, что почти сотня бурых медведей создала сложную ситуацию в стране. Кабинет министров в Братиславе одобрил развертывание до 50 профессиональных солдат до конца октября для борьбы с медведями. Главное назначение армейцев – поддержка мониторинга, то есть отслеживание и наблюдение за животными в дикой природе.
По данным государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды Словацкой Республики Филиппа Куффа, во время одной из первых миссий был убит медведь на территории музея под открытым небом в Прибилине на севере страны-члена ЕС. Для его розыска использовали дроны и тепловизоры.
Оборудование и технические ресурсы армии являются огромным достоянием для идентификации медведя
Справка
Музей Липтовского села в Прибилине был закрыт из-за появления медведя в последние дни, но снова открылся в понедельник (28 апреля).
Экспозиция под открытым небом состоит из старых фермерских домов, церкви и других зданий, которые были перемещены во время строительства водохранилища и таким образом спасены от затопления. Это популярное место для семей с детьми
Напомним
В Испании объявлено чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии. Экстренное совещание правительства решает ситуацию, миллионы людей без света.