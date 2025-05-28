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Словакия разрешила продажу мяса бурого медведя населению

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Правительство Словакии разрешило продажу мяса бурого медведя населению, чтобы предотвратить отходы. Ранее был одобрен план отстрела четверти популяции из-за увеличения случаев нападений.

Словакия разрешила продажу мяса бурого медведя населению

Мясо бурых медведей, находящихся под охраной в ЕС, вскоре может быть доступно для потребления в Словакии. Недавно правительство одобрило решение о его продаже населению.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как напоминает издание, в прошлом месяце кабинет министров одобрил план отстрела примерно четверти из 1300 бурых медведей страны из-за инцидентов с нападениями хищников. Санкционированное государством убийство животных раскритиковали природоохранники и оппозиционные политики, в частности в Европейском парламенте.

Дело в том, что бурый медведь занесен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, Всемирным союзом охраны природы в ЕС. Однако правительство Словакии продолжает реализацию плана и на этой неделе, отмечает издание, объявило, что мясо убитых медведей будет продаваться населению, чтобы "предотвратить отходы".

Со следующей недели организации, подчиняющиеся министерству охраны окружающей среды, могут предлагать мясо на продажу при условии соблюдения всех правовых и гигиенических условий, говорится в публикации.

Государственный министр Филипп Куффа заявил, что то, что животных раньше отправляли на предприятия по утилизации туш, было расточительством.

Мы отпустим каждое отстрелянное животное, которое соответствует определенным условиям для потребления. Почему? Потому что медвежье мясо съедобно

- сказал он.

Предпосылки

Словакия занимает второе место в Европе по количеству нападений бурых медведей, уступая Румынии, где, по оценкам, насчитывается около 13 тысяч бурых медведей. С 2000 по 2020 год в стране было зарегистрировано 54 нападения медведей.

По приблизительным данным, среднее количество нападений возросло до 10 в год.

В апреле этого года во время прогулки по лесу в Центральной Словакии от нападения медведя погиб мужчина. Вскоре после этого премьер-министр Роберт Фицо объявил об отстреле хищников, добавив:

Мы не можем жить в стране, где люди боятся ходить в лес

Он заявил, что его правительство отстреляет до 350 бурых медведей. К примеру, это – количество, эквивалентное всей популяции вида в Испании.

Зоозащитники выразили протест

 Однако экологические группы и критики говорят, что основное внимание должно быть сосредоточено на профилактике. Михал Везик, эколог и депутат Европарламента от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", в прошлом месяце заявил BBC, что план правительства является "абсурдным", и уменьшать количество нападений "путем беспрецедентного уничтожения этого охраняемого вида" - недопустимо.

Везик утверждает, что тысячи встреч с медведями в год проходили без инцидентов. Он добавил, что надеялся, что Европейская комиссия вмешается.

Мирослава Абелова из Greenpeace Словакия назвала план истребления "абсолютно безрассудным", обвинив правительство в игнорировании законов об охране природы и научных рекомендаций.

Бурые медведи строго охраняются директивами ЕС и могут быть убиты только в исключительных случаях, таких как угроза общественной безопасности, когда нет других альтернатив.

 Добавим

Медвежье мясо считается деликатесом только в нескольких регионах, таких как некоторые части Восточной Европы и страны Северной Европы. В большинстве стран-членов ЕС есть строгие правила охоты, а медведи имеют охранный статус, поэтому их мясо редко доступно и не часто встречается в ресторанах или магазинах. Если оно есть, то обычно - из контролируемого забоя или лицензированной охоты.

Там, где употребляют медвежье мясо, медицинские работники предупреждают о риске заражения трихинеллой – паразитом, который может вызвать серьезные заболевания у людей. Согласно регламенту Европейского Союза о безопасности пищевых продуктов, все медвежье мясо должно пройти проверку на наличие личинок трихинеллы перед продажей. Центр контроля и профилактики заболеваний США требует внутренней термической обработки при температуре не менее 70 градусов Цельсия для уничтожения паразита.

Замораживание, копчение или сушка мяса не делает его безопасным.

Напомним

УНН писал, что в 55 районах Словацкой Республики чрезвычайная ситуация из-за появления медведей. Правительство страны приняло решение направить десятки профессиональных солдат, задачей которых будет отслеживание, наблюдение и, в случае необходимости, убийство хищников.

Алена Уткина

Алена Уткина

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