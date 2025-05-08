Європарламент підтримав зниження рівня охорони вовків у ЄС: статус змінено з “суворо охоронюваного” на “охоронюваний”
Київ • УНН
Європарламент підтримав зміну статусу захисту вовків у ЄС, знизивши його до "охоронюваного", щоб дати країнам більше гнучкості. Держави зобов'язані забезпечувати охоронний статус вовка та можуть вживати суворіші заходи.
Європейський парламент проголосував за зміну статусу охорони вовків у ЄС, знизивши його з "суворо охоронюваного" до "охоронюваного". Про це повідомили у пресрелізі на сайті Європарламенту, передає УНН.
Деталі
371 голосом "за", 162 "проти" і 37 тих, хто утримався, парламент підтримав пропозицію Комісії щодо цілеспрямованої зміни Директиви про місцеперебування для приведення статусу захисту вовків у ЄС у відповідність до Бернської конвенції, знизивши його з "суворо охоронюваного" до "охоронюваного"
Згідно з пресрелізом, держави-члени тепер матимуть більшу гнучкість в управлінні своїми популяціями вовків, щоб поліпшити співіснування з людьми та мінімізувати вплив популяції вовків, що зростає, в ЄС. Вони також зможуть краще вживати заходів, адаптованих до конкретних регіональних обставин.
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Водночас держави зобовʼязуються продовжувати забезпечувати сприятливий природоохоронний статус вовка і можуть продовжувати відносити вовка до видів, які суворо охороняються, в національному законодавстві, а також вживати суворіших заходів для його захисту.
За інформацією, у вівторок парламент погодився розглянути справу в рамках своєї термінової процедури. Для набуття чинності законопроєкт наразі потребує офіційного схвалення Ради, яка схвалила той самий текст 16 квітня 2025 року. Директива набуде чинності через 20 днів після її публікації в Офіційному журналі ЄС. Далі держави-члени матимуть 18 місяців для його імплементації.
За даними Комісії, в Європі налічується понад 20 000 вовків, і їхня популяція та ареали проживання зростають. Однак, це спричиняє дедалі більше конфліктів, зокрема через напади на домашню худобу.
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