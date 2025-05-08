Европарламент поддержал снижение уровня охраны волков в ЕС: статус изменен с “строго охраняемого” на “охраняемый”
Киев • УНН
Европарламент поддержал изменение статуса защиты волков в ЕС, снизив его до "охраняемого", чтобы дать странам больше гибкости. Государства обязаны обеспечивать охранный статус волка и могут принимать более строгие меры.
Европейский парламент проголосовал за изменение статуса охраны волков в ЕС, снизив его с "строго охраняемого" до "охраняемого". Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте Европарламента, передает УНН.
Детали
371 голосом "за", 162 "против" и 37 воздержавшихся, парламент поддержал предложение Комиссии о целенаправленном изменении Директивы о местопребывании для приведения статуса защиты волков в ЕС в соответствие с Бернской конвенцией, снизив его с "строго охраняемого" до "охраняемого"
Согласно пресс-релизу, государства-члены теперь будут иметь большую гибкость в управлении своими популяциями волков, чтобы улучшить сосуществование с людьми и минимизировать влияние растущей популяции волков в ЕС. Они также смогут лучше принимать меры, адаптированные к конкретным региональным обстоятельствам.
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В то же время государства обязуются продолжать обеспечивать благоприятный природоохранный статус волка и могут продолжать относить волка к видам, которые строго охраняются, в национальном законодательстве, а также принимать более строгие меры для его защиты.
По информации, во вторник парламент согласился рассмотреть дело в рамках своей срочной процедуры. Для вступления в силу законопроект требует официального одобрения Совета, который одобрил тот же текст 16 апреля 2025 года. Директива вступит в силу через 20 дней после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Далее государства-члены будут иметь 18 месяцев для его имплементации.
По данным Комиссии, в Европе насчитывается более 20 000 волков, и их популяция и ареалы обитания растут. Однако, это вызывает все больше конфликтов, в частности из-за нападений на домашний скот.
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