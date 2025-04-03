Американский президент Трамп вводит таможенные тарифы на необитаемые острова Херд и Макдональд

Президент США Дональд Трамп ввел новую пошлину на необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в южной части Индийского океана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Ставка составляет 10%, что стало неожиданным шагом для таких отдаленных и почти не заселенных территорий. Несмотря на отсутствие человеческого населения на островах, они являются домом для многочисленных популяций пингвинов, что вызывает определенный интерес среди экологов и природоохранных организаций.

Острова, которые являются частью австралийских внешних территорий, являются одними из самых отдаленных точек Земного шара. Хотя у них нет постоянного населения, их важность с точки зрения биоразнообразия и охраны окружающей среды остаются неотъемлемой частью международных обсуждений по защите дикой природы.

Этот шаг Трампа поднимает вопросы о политической и экономической стратегии, связанной с территориями, где нет традиционной экономической жизни, но где все же могут быть специфические экологические и биологические интересы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список