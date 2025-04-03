Американский президент Трамп вводит таможенные тарифы на необитаемые острова Херд и Макдональд
Киев • УНН
Дональд Трамп ввел 10% пошлину на острова Херд и Макдональд в Индийском океане. Эти острова, хотя и необитаемы, важны для экологии из-за популяции пингвинов.
Президент США Дональд Трамп ввел новую пошлину на необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в южной части Индийского океана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Ставка составляет 10%, что стало неожиданным шагом для таких отдаленных и почти не заселенных территорий. Несмотря на отсутствие человеческого населения на островах, они являются домом для многочисленных популяций пингвинов, что вызывает определенный интерес среди экологов и природоохранных организаций.
Острова, которые являются частью австралийских внешних территорий, являются одними из самых отдаленных точек Земного шара. Хотя у них нет постоянного населения, их важность с точки зрения биоразнообразия и охраны окружающей среды остаются неотъемлемой частью международных обсуждений по защите дикой природы.
Этот шаг Трампа поднимает вопросы о политической и экономической стратегии, связанной с территориями, где нет традиционной экономической жизни, но где все же могут быть специфические экологические и биологические интересы.
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.
Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список02.04.25, 23:46 • 10280 просмотров