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Американский президент Трамп вводит таможенные тарифы на необитаемые острова Херд и Макдональд

Киев • УНН

 • 4396 просмотра

Дональд Трамп ввел 10% пошлину на острова Херд и Макдональд в Индийском океане. Эти острова, хотя и необитаемы, важны для экологии из-за популяции пингвинов.

Американский президент Трамп вводит таможенные тарифы на необитаемые острова Херд и Макдональд

Президент США Дональд Трамп ввел новую пошлину на необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в южной части Индийского океана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Ставка составляет 10%, что стало неожиданным шагом для таких отдаленных и почти не заселенных территорий. Несмотря на отсутствие человеческого населения на островах, они являются домом для многочисленных популяций пингвинов, что вызывает определенный интерес среди экологов и природоохранных организаций.

Острова, которые являются частью австралийских внешних территорий, являются одними из самых отдаленных точек Земного шара. Хотя у них нет постоянного населения, их важность с точки зрения биоразнообразия и охраны окружающей среды остаются неотъемлемой частью международных обсуждений по защите дикой природы.

Этот шаг Трампа поднимает вопросы о политической и экономической стратегии, связанной с территориями, где нет традиционной экономической жизни, но где все же могут быть специфические экологические и биологические интересы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список02.04.25, 23:46 • 10280 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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