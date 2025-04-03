Американський президент Трамп вводить митні тарифи на безлюдні острови Херд і Макдональд
Київ • УНН
Дональд Трамп ввів 10% мито на острови Херд і Макдональд в Індійському океані. Ці острови, хоч і безлюдні, є важливими для екології через популяції пінгвінів.
Президент США Дональд Трамп ввів нове мито на безлюдні острови Херд і Макдональд, розташовані в південній частині Індійського океану. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Ставка складає 10%, що стало несподіваним кроком для таких віддалених та майже не заселених територій. Попри відсутність людського населення на островах, вони є домом для численних популяцій пінгвінів, що викликає певний інтерес серед екологів та природоохоронців.
Острови, які є частиною австралійських зовнішніх територій, є одними з найвіддаленіших точок Земної кулі. Хоча вони не мають постійного населення, їх важливість з точки зору біорізноманіття та охорони навколишнього середовища залишаються невід'ємною частиною міжнародних обговорень щодо захисту дикої природи.
Цей крок Трампа піднімає питання про політичну та економічну стратегію, пов'язану з територіями, де немає традиційного економічного життя, але де все ж таки можуть бути специфічні екологічні та біологічні інтереси.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.
Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список02.04.25, 23:46 • 10305 переглядiв