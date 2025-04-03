Американський президент Трамп вводить митні тарифи на безлюдні острови Херд і Макдональд

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14165 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103189 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166352 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 104958 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341776 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 172957 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144464 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196021 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124710 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108118 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46073 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158112 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36577 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83559 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22184 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14172 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83611 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103196 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166357 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19813 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22220 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36608 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46122 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135499 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Американський президент Трамп вводить митні тарифи на безлюдні острови Херд і Макдональд

Київ • УНН

 • 4424 перегляди

Дональд Трамп ввів 10% мито на острови Херд і Макдональд в Індійському океані. Ці острови, хоч і безлюдні, є важливими для екології через популяції пінгвінів.

Американський президент Трамп вводить митні тарифи на безлюдні острови Херд і Макдональд

Президент США Дональд Трамп ввів нове мито на безлюдні острови Херд і Макдональд, розташовані в південній частині Індійського океану. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Ставка складає 10%, що стало несподіваним кроком для таких віддалених та майже не заселених територій. Попри відсутність людського населення на островах, вони є домом для численних популяцій пінгвінів, що викликає певний інтерес серед екологів та природоохоронців.

Острови, які є частиною австралійських зовнішніх територій, є одними з найвіддаленіших точок Земної кулі. Хоча вони не мають постійного населення, їх важливість з точки зору біорізноманіття та охорони навколишнього середовища залишаються невід'ємною частиною міжнародних обговорень щодо захисту дикої природи.

Цей крок Трампа піднімає питання про політичну та економічну стратегію, пов'язану з територіями, де немає традиційного економічного життя, але де все ж таки можуть бути специфічні екологічні та біологічні інтереси.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список02.04.25, 23:46 • 10305 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучене Королівство
Китай
Сполучені Штати
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95