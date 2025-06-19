В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
Эксклюзив
13:07 • 1128 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 11919 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 53722 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
07:33 • 42236 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 130546 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 168739 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 90943 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129184 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 99688 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 94378 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
40%
745мм
Популярные новости
Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства19 июня, 03:43 • 31414 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 115131 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов08:27 • 35058 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 75748 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 18513 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 11179 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 18875 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 53723 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 76094 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 115473 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 6992 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 160166 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 210443 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 217735 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 271080 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное

Киев • УНН

 • 6566 просмотра

Бурая медведица два дня свободно передвигалась по Вильнюсу, но охотники отказались выполнять приказ правительства убить животное, считая ее неагрессивной.

В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное

В течение двух дней бурая медведица неспешно гуляла районами Вильнюса, бегала по автомагистралям и исследовала дворы. Охотники отказались выполнить приказ правительства застрелить животное, которое в конце концов спокойно покинуло город, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Учитывая опасность, которую медведица могла представлять для жителей Вильнюса, правительство выдало разрешение на ее отстрел. Это не понравилось литовским охотникам, и они отказались выполнить указание правительства, аргументируя это тем, что во всей стране существует лишь небольшое количество этого вида животных, который находится под охраной.

Литовская ассоциация охотников и рыболовов заявила, что шокирована подходом правительства. Администратор ассоциации Рамуте Юкните заявил, что медведица была хорошей молодой самкой, которой было около двух лет, и она не заслуживала отстрела.

Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, но ничего плохого не сделала

– сказал он. 

Организация отслеживает передвижение медведей. Считается, что в балтийской стране обитает всего от пяти до десяти медведей, но точного количества нет.

Драма началась в субботу, когда медведица проникла в столицу. Это был первый случай за много лет, когда медведь проник в город, и это стало национальной историей. Животное подошло примерно на 4-5 км от центра города.

Европарламент поддержал снижение уровня охраны волков в ЕС: статус изменен с "строго охраняемого" на "охраняемый"08.05.25, 14:51 • 7027 просмотров

С тех пор как разрешение на убийство медведицы вызвало ажиотаж, литовские власти заняли оборонительную позицию. Заместитель министра окружающей среды Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на убийство было выдано исключительно в качестве меры предосторожности на случай, если медведь будет представлять угрозу, согласно сообщению литовского вещателя LRT.

Охотники предложили более гуманный подход: успокоительные средства, отслеживание и перемещение. По мере того как разворачивались дебаты о судьбе медведицы, она взяла дело в свои лапы и вышла из города. 

Бурые медведи в Литве

Бурые медведи живут в этом регионе и когда-то были распространены. В Литве они были уничтожены в 19 веке в результате охоты и потери среды обитания.

В последние годы эти животные начали снова появляться в небольшом количестве, обычно заходя из соседних стран, таких как Латвия и Беларусь, где до сих пор существуют небольшие популяции медведей.

Медведи охраняются литовским и европейским законодательством, поскольку считаются редким и уязвимым видом в регионе.

Дополнение

Мясо бурых медведей, которые находятся под охраной в ЕС, скоро может быть доступным для потребления в Словакии. Недавно правительство одобрило решение о его продаже населению. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости МираУНН LiteПогода и окружающая среда
Беларусь
Хранитель
Латвия
Европейский Союз
Вильнюс
Литва
Словакия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9