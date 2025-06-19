В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное

В течение двух дней бурая медведица неспешно гуляла районами Вильнюса, бегала по автомагистралям и исследовала дворы. Охотники отказались выполнить приказ правительства застрелить животное, которое в конце концов спокойно покинуло город, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Учитывая опасность, которую медведица могла представлять для жителей Вильнюса, правительство выдало разрешение на ее отстрел. Это не понравилось литовским охотникам, и они отказались выполнить указание правительства, аргументируя это тем, что во всей стране существует лишь небольшое количество этого вида животных, который находится под охраной.

Литовская ассоциация охотников и рыболовов заявила, что шокирована подходом правительства. Администратор ассоциации Рамуте Юкните заявил, что медведица была хорошей молодой самкой, которой было около двух лет, и она не заслуживала отстрела.

Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, но ничего плохого не сделала – сказал он.

Организация отслеживает передвижение медведей. Считается, что в балтийской стране обитает всего от пяти до десяти медведей, но точного количества нет.

Драма началась в субботу, когда медведица проникла в столицу. Это был первый случай за много лет, когда медведь проник в город, и это стало национальной историей. Животное подошло примерно на 4-5 км от центра города.

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С тех пор как разрешение на убийство медведицы вызвало ажиотаж, литовские власти заняли оборонительную позицию. Заместитель министра окружающей среды Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на убийство было выдано исключительно в качестве меры предосторожности на случай, если медведь будет представлять угрозу, согласно сообщению литовского вещателя LRT.

Охотники предложили более гуманный подход: успокоительные средства, отслеживание и перемещение. По мере того как разворачивались дебаты о судьбе медведицы, она взяла дело в свои лапы и вышла из города.

Бурые медведи в Литве

Бурые медведи живут в этом регионе и когда-то были распространены. В Литве они были уничтожены в 19 веке в результате охоты и потери среды обитания.

В последние годы эти животные начали снова появляться в небольшом количестве, обычно заходя из соседних стран, таких как Латвия и Беларусь, где до сих пор существуют небольшие популяции медведей.

Медведи охраняются литовским и европейским законодательством, поскольку считаются редким и уязвимым видом в регионе.

Дополнение

Мясо бурых медведей, которые находятся под охраной в ЕС, скоро может быть доступным для потребления в Словакии. Недавно правительство одобрило решение о его продаже населению.