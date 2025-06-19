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Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви

Київ • УНН

 • 16857 перегляди

УНН пропонує неординарні рецепти для швидкого домашнього приготування суші та ролів. Серед них "Каліфорнія", запечені суші, спрінг-роли, курячі роли в клярі та роли з ікрою.

Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви

Суші є однією з найпопулярніших у цілому світі азійською стравою, яка знайшла мільйони поціновувачів і в Україні. І сьогодні УНН ділиться найбільш цікавими і неординарними рецептами суші та ролів, які можна легко та швидко приготувати в домашніх умовах.

Суші "Каліфорнія"

Інгредієнти:

• рис - 500 грамів;

• крабове м'ясо чи палички – 120 грамів;

• авокадо – 1 штука;

• норі – 7-8 листків;

• ікра тобіко червона чи чорна – 100 г;

• оцет рисовий або білий бальзамічний - 8 столових ложок;

• цукор – 2 столові ложки;

• сіль морська – 1 чайна ложка;

• маринований імбир, васабі та соєвий соус за смаком.

Приготування

1. У цьому популярному рецепті суші спершу варто відварити рис. Викласти один лист норі на бамбуковий килимок із харчовою плівкою, потім викласти на норі рис.

2. Поверхню розподіленого з водоростей рису змастити дрібною ікрою тобіко та накрити рис вільною частиною бамбукового килимка та перевертаємо рис із ікрою вниз.

3. На іншу сторону норі треба вкласти крабове м'ясо та нарізане скибочками авокадо. Скрутити рол. Змоченим у воді ножем порізати рулетик на 6-8 частин.

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Запечені суші

Інгредієнти:

• рис – 1 склянка;

• норі – 6 листків;

• куряче філе – 300 г;

• огірок – 1 штука;

• плавлений сир – 150 г;

• курячі яйця – 2 штуки;

• борошно пшеничне - 2 столові ложки;

• панірувальні сухарі - 200 грамів;

• рослинна олія – 3 столові ложки.

Приготування

1. Це ще один смачний рецепт суші і для початку ми повинні відварити рис та окремо куряче філе і дати продуктам охолонути. Нарізати філе на брусочки. На поздовжні смужки нарізати огірок та сир.

2. Листя норі класти на килимок матовою стороною нагору і розподілити по листу рис. Викласти на рис філе, огірок та сир. Скрутити рол.

3. Збити яйця з борошном. У цій суміші та панірувальних сухарях змочуємо рол. Потім його потрібно обсмажити у маслі, поки він не отримає золотисту скоринку. Після цього порізати на порційні шматки.

Спрінг-роли

Інгредієнти:

• рисовий папір – 50 грамів;

• лосось копчений чи солоний – 100 грамів;

• огірок – 1 штука;

• авокадо – 1 штука;

• рис – 5 столових ложок;

• листя салату – 2 штуки;

• сирний сир – 5 чайних ложок;

• кунжут – 1 чайна ложка.

Приготування

1. У цьому простому рецепті, від якого віє весною, треба для початку відварити рис. Нарізати тонкими скибочками авокадо та тонкими смужками – рибу та огірок.

2. Замочити в холодній воді рисовий папір і тримаємо його там, поки папір не стане еластичним і м'яким. Після цього викласти папір дуже обережно на змочену водою поверхню.

3. Серед паперу викласти рибу та листя салату. Зверху цього покласти рис, огірок та шматочок авокадо. Чайну ложку сиру слід додати в тому випадку, якщо рол виходитиме занадто сухим.

4. Далі треба загорнути папір із начинкою так само як загортають голубці. Зверху посипати кунжутом.

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Курячі роли в клярі

Інгредієнти

• 500 г курячого фаршу;

• 5 листків норі;

• 30 г борошна;

• 1 ч. л. сухого часнику;

• 1 яйце;

• мелений чорний перець та спеції за смаком;

• 1 ст. л. соєвого соусу;

• 1 ст. л. олії (бажано кунжутної);

• сіль за потребою;

Для кляру:

• 2 ст. л. картопляного крохмалю;

• 3 ст. л. пшеничного борошна;

• 125 мл води;

• олія для фритюра;

• соєвий соус для подачі.

Приготування

1. В фарш додати борошно, часник, перець, спеції, яйце, соєвий соус, олію і все перемішати до однорідності. Посолити за потребою. Кожен листок норі нарізати смужками вздовж завширшки по 5 см. Кожну смужку розрізати навпіл.

2. Наповнити фаршем кондитерський мішок. Відрізати кінчик мішка так, щоб вийшов отвір десь близько 1 см.

3. Шматочок норі викласти на робочу поверхню гладкою стороною до низу. На край норі по вузький стороні відсадити з мішка смужку фаршу. Інший край норі змастити кляром. В казанку треба добре розігріти достатню кількість олії.

4. Зі сторони фаршу скрутити норі в рулетик/рол, занурити в кляр і опустити в розігріту олію. Смажити, перемішуючи, кілька хвилин до золотавого кольору.

Роли з ікрою мойви, тріски чи минтаю

• зварений рис;

• свіжі зелені огірки;

• ікра;

• м'який сир;

• сухе листя норі (3-4 листки).

Приготування

1. І наостанок один з найпопулярніших рецептів суші вдома. Необхідно проварити рис, додати до нього заправку з рисового оцту. Нарізати огірки великою соломкою.

2. Розкласти на циновку готовий рис, кілька огірків та ікру.

3. Залишиться згорнути рулетик і нарізати його на невеликі шматочки. Суші з ікрою готові.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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