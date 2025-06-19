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Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда

Киев • УНН

 • 8610 просмотра

УНН предлагает неординарные рецепты для быстрого домашнего приготовления суши и роллов. Среди них "Калифорния", запеченные суши, спринг-ролы, куриные роллы в кляре и роллы с икрой.

Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда

Суши — одно из самых популярных во всем мире азиатских блюд, которое нашло миллионы поклонников и в Украине. И сегодня УНН делится самыми интересными и неординарными рецептами суши и роллов, которые можно легко и быстро приготовить в домашних условиях.

Суши «Калифорния»

Ингредиенты:

• рис - 500 граммов;

• крабовое мясо или палочки – 120 граммов;

• авокадо – 1 штука;

• нори – 7-8 листков;

• икра тобико красная или черная – 100 г;

• уксус рисовый или белый бальзамический - 8 столовых ложек;

• сахар – 2 столовые ложки;

• соль морская – 1 чайная ложка;

• маринованный имбирь, васаби и соевый соус по вкусу.

Приготовление

1. В этом популярном рецепте суши для начала стоит отварить рис. Выложить один лист нори на бамбуковый коврик в пищевой пленке, затем выложить на нори рис.

2. Поверхность распределенного из водорослей риса смазать мелкой икрой тобико и накрыть рис свободной частью бамбукового коврика и переворачиваем рис с икрой вниз.

3. На другую сторону нори нужно выложить крабовое мясо и нарезанное ломтиками авокадо. Свернуть ролл. Смоченным в воде ножом порезать рулетик на 6-8 частей.

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Запеченные суши

Ингредиенты:

• рис – 1 стакан;

• нори – 6 листков;

• куриное филе – 300 г;

• огурец – 1 штука;

• плавленый сыр – 150 г;

• куриные яйца – 2 штуки;

• мука пшеничная - 2 столовые ложки;

• панировочные сухари - 200 граммов;

• растительное масло – 3 столовые ложки.

Приготовление

1. Это еще один вкусный рецепт суши и для начала мы должны отварить рис и отдельно куриное филе и дать продуктам остыть. Нарезать филе на брусочки. На продольные полоски нарезать огурец и сыр.

2. Листья нори класть на коврик матовой стороной вверх и распределить по листу рис. Выложить на рис филе, огурец и сыр. Свернуть ролл.

3. Взбить яйца с мукой. В этой смеси и панировочных сухарях смачиваем ролл. Затем его нужно обжарить в масле, пока он не получит золотистую корочку. После этого порезать на порционные куски.

Спринг-роллы

Ингредиенты:

• рисовая бумага – 50 граммов;

• лосось копченый или соленый – 100 граммов;

• огурец – 1 штука;

• авокадо – 1 штука;

• рис – 5 столовых ложек;

• листья салата – 2 штуки;

• сливочный сыр – 5 чайных ложек;

• кунжут – 1 чайная ложка.

Приготовление

1. В этом простом рецепте, от которого веет весной, надо для начала отварить рис. Нарезать тонкими ломтиками авокадо и тонкими полосками – рыбу и огурец.

2. Замочить в холодной воде рисовую бумагу и держим ее там, пока бумага не станет эластичной и мягкой. После этого выложить бумагу очень осторожно на смоченную водой поверхность.

3. Среди бумаги выложить рыбу и листья салата. Сверху этого положить рис, огурец и кусочек авокадо. Чайную ложку сыра следует добавить в том случае, если ролл будет выходить слишком сухим.

4. Далее надо завернуть бумагу с начинкой так же как заворачивают голубцы. Сверху посыпать кунжутом.

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Куриные роллы в кляре

Ингредиенты

• 500 г куриного фарша;

• 5 листков нори;

• 30 г муки;

• 1 ч. л. сухого чеснока;

• 1 яйцо;

• молотый черный перец и специи по вкусу;

• 1 ст. л. соевого соуса;

• 1 ст. л. масла (желательно кунжутного);

• соль по необходимости;

Для кляра:

• 2 ст. л. картофельного крахмала;

• 3 ст. л. пшеничной муки বিমান

• 125 мл воды авиа

• масло для фритюра;

• соевый соус для подачи.

Приготовление

1. В фарш добавить муку, чеснок, перец, специи, яйцо, соевый соус, масло и все перемешать до однородности. Посолить по необходимости. Каждый листок нори нарезать полосками вдоль шириной по 5 см. Каждую полоску разрезать пополам.

2. Наполнить фаршем кондитерский мешок. Отрезать кончик мешка так, чтобы получилось отверстие где-то около 1 см.

3. Кусочек нори выложить на рабочую поверхность гладкой стороной вниз. На край нори по узкой стороне отсадить из мешка полоску фарша. Другой край нори смазать кляром. В кастрюльке нужно хорошо разогреть достаточное количество масла.

4. Со стороны фарша свернуть нори в рулетик/ролл, окунуть в кляр и опустить в разогретое масло. Жарить, помешивая, несколько минут до золотистого цвета.

Роллы с икрой мойвы, трески или минтая

• сваренный рис;

• свежие зеленые огурцы;

• икра;

• мягкий сыр;

• сухие листья нори (3-4 листка).

Приготовление

1. И напоследок один из самых популярных рецептов суши дома. Необходимо проварить рис, добавить к нему заправку из рисового уксуса. Нарезать огурцы крупной соломкой.

2. Разложить на циновку готовый рис, несколько огурцов и икру.

3. Останется свернуть рулетик и нарезать его на небольшие кусочки. Суши с икрой готовы.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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