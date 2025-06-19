Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда
Киев • УНН
УНН предлагает неординарные рецепты для быстрого домашнего приготовления суши и роллов. Среди них "Калифорния", запеченные суши, спринг-ролы, куриные роллы в кляре и роллы с икрой.
Суши — одно из самых популярных во всем мире азиатских блюд, которое нашло миллионы поклонников и в Украине. И сегодня УНН делится самыми интересными и неординарными рецептами суши и роллов, которые можно легко и быстро приготовить в домашних условиях.
Суши «Калифорния»
Ингредиенты:
• рис - 500 граммов;
• крабовое мясо или палочки – 120 граммов;
• авокадо – 1 штука;
• нори – 7-8 листков;
• икра тобико красная или черная – 100 г;
• уксус рисовый или белый бальзамический - 8 столовых ложек;
• сахар – 2 столовые ложки;
• соль морская – 1 чайная ложка;
• маринованный имбирь, васаби и соевый соус по вкусу.
Приготовление
1. В этом популярном рецепте суши для начала стоит отварить рис. Выложить один лист нори на бамбуковый коврик в пищевой пленке, затем выложить на нори рис.
2. Поверхность распределенного из водорослей риса смазать мелкой икрой тобико и накрыть рис свободной частью бамбукового коврика и переворачиваем рис с икрой вниз.
3. На другую сторону нори нужно выложить крабовое мясо и нарезанное ломтиками авокадо. Свернуть ролл. Смоченным в воде ножом порезать рулетик на 6-8 частей.
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Запеченные суши
Ингредиенты:
• рис – 1 стакан;
• нори – 6 листков;
• куриное филе – 300 г;
• огурец – 1 штука;
• плавленый сыр – 150 г;
• куриные яйца – 2 штуки;
• мука пшеничная - 2 столовые ложки;
• панировочные сухари - 200 граммов;
• растительное масло – 3 столовые ложки.
Приготовление
1. Это еще один вкусный рецепт суши и для начала мы должны отварить рис и отдельно куриное филе и дать продуктам остыть. Нарезать филе на брусочки. На продольные полоски нарезать огурец и сыр.
2. Листья нори класть на коврик матовой стороной вверх и распределить по листу рис. Выложить на рис филе, огурец и сыр. Свернуть ролл.
3. Взбить яйца с мукой. В этой смеси и панировочных сухарях смачиваем ролл. Затем его нужно обжарить в масле, пока он не получит золотистую корочку. После этого порезать на порционные куски.
Спринг-роллы
Ингредиенты:
• рисовая бумага – 50 граммов;
• лосось копченый или соленый – 100 граммов;
• огурец – 1 штука;
• авокадо – 1 штука;
• рис – 5 столовых ложек;
• листья салата – 2 штуки;
• сливочный сыр – 5 чайных ложек;
• кунжут – 1 чайная ложка.
Приготовление
1. В этом простом рецепте, от которого веет весной, надо для начала отварить рис. Нарезать тонкими ломтиками авокадо и тонкими полосками – рыбу и огурец.
2. Замочить в холодной воде рисовую бумагу и держим ее там, пока бумага не станет эластичной и мягкой. После этого выложить бумагу очень осторожно на смоченную водой поверхность.
3. Среди бумаги выложить рыбу и листья салата. Сверху этого положить рис, огурец и кусочек авокадо. Чайную ложку сыра следует добавить в том случае, если ролл будет выходить слишком сухим.
4. Далее надо завернуть бумагу с начинкой так же как заворачивают голубцы. Сверху посыпать кунжутом.
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Куриные роллы в кляре
Ингредиенты
• 500 г куриного фарша;
• 5 листков нори;
• 30 г муки;
• 1 ч. л. сухого чеснока;
• 1 яйцо;
• молотый черный перец и специи по вкусу;
• 1 ст. л. соевого соуса;
• 1 ст. л. масла (желательно кунжутного);
• соль по необходимости;
Для кляра:
• 2 ст. л. картофельного крахмала;
• 3 ст. л. пшеничной муки বিমান
• 125 мл воды авиа
• масло для фритюра;
• соевый соус для подачи.
Приготовление
1. В фарш добавить муку, чеснок, перец, специи, яйцо, соевый соус, масло и все перемешать до однородности. Посолить по необходимости. Каждый листок нори нарезать полосками вдоль шириной по 5 см. Каждую полоску разрезать пополам.
2. Наполнить фаршем кондитерский мешок. Отрезать кончик мешка так, чтобы получилось отверстие где-то около 1 см.
3. Кусочек нори выложить на рабочую поверхность гладкой стороной вниз. На край нори по узкой стороне отсадить из мешка полоску фарша. Другой край нори смазать кляром. В кастрюльке нужно хорошо разогреть достаточное количество масла.
4. Со стороны фарша свернуть нори в рулетик/ролл, окунуть в кляр и опустить в разогретое масло. Жарить, помешивая, несколько минут до золотистого цвета.
Роллы с икрой мойвы, трески или минтая
• сваренный рис;
• свежие зеленые огурцы;
• икра;
• мягкий сыр;
• сухие листья нори (3-4 листка).
Приготовление
1. И напоследок один из самых популярных рецептов суши дома. Необходимо проварить рис, добавить к нему заправку из рисового уксуса. Нарезать огурцы крупной соломкой.
2. Разложить на циновку готовый рис, несколько огурцов и икру.
3. Останется свернуть рулетик и нарезать его на небольшие кусочки. Суши с икрой готовы.
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