Какие блины приготовить: топ-5 вкусных рецептов

Блины — питательные изделия из теста, которые готовятся на сковороде. Они пользуются спросом в разных кухнях мира. Основа блинов бывает как сладкая, так и соленая, начинка их может также быть разной.

УНН подготовил подборку блинов на любой вкус.

Среди основных ингредиентов кулинары используют молоко, воду, кефир, муку, яйца, соль, сахар, масло или сливочное масло.

Начинки могут быть разнообразными:

сладкие: джем, творог, варенье, мед, шоколад, сгущенное молоко, фрукты;

соленые: мясо разных видов, грибы, лосось, капуста, печень, икра, твердый или крем-сыр.

Разновидности блинов:

тонкие (налистники) - классические;

пышные — на дрожжах или с содой;

постные — без яиц и молока;

фаршированные - с начинкой.

Топ-5 вкусных рецептов

1. Классические блины на молоке

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт;

мука — 250 г;

сахар — 1–2 ст. л;

соль — ½ ч. л;

масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить часть половину молока, муку, взбивать, чтобы не было комочков. Добавить остальное молоко и масло. Дать тесту постоять 10–15 мин. Жарить на разогретой сковороде по 1–2 мин с каждой стороны.

2. Блины на кефире

Ингредиенты:

кефир — 500 мл;

яйца — 2 шт;

мука — 250 г;

сода — ½ ч. л;

сахар — 1 ст. л;

соль — ½ ч. л;

масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир, затем муку. Добавить соду, которую можно погасить уксусом Влить масло. Дать тесту постоять 10 мин. Жарить на среднем огне.

3. Блины без яиц

Ингредиенты:

вода (или растительное молоко) — 500 мл;

мука — 250 г;

сахар — 2 ст. л;

соль — ½ ч. л;

масло — 3 ст. л.

Приготовление:

Растворить в воде соль и сахар. Добавить муку и хорошо перемешать Влить масло. Жарить как обычные блины.

4. Шоколадные блины

Ингредиенты:

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт;

мука — 200 г;

какао — 2 ст. л;

сахар — 3 ст. л;

соль — щепотка;

масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Смешать яйца, молоко, сахар и соль. Добавить какао и муку, тщательно перемешать Влить масло. Жарить на сковороде.

5. Блины на дрожжах

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

мука — 300 г;

дрожжи свежие — 20 г (или сухие — 7 г);

яйца — 2 шт;

сахар — 2 ст. л;

соль — ½ ч. л;

масло — 2 ст. л.

Приготовление:

В теплом молоке растворить дрожжи с 1 ст. л. сахара и несколькими ложками муки. Дать постоять 15–20 мин. Добавить яйца, соль, остальной сахар, муку и масло. Хорошо перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 1 час. Жарить, как обычные блины.

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