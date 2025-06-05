Какие блины приготовить: топ-5 вкусных рецептов

$41.480.16
47.200.23
ukenru
"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи
Эксклюзив
11:49 • 5114 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 15632 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 51387 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 41144 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

06:46 • 38719 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 61650 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 94480 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 61813 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 58440 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 51487 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
47%
752мм
Популярные новости

На оккупированной Луганщине тысячи людей без всякой надежды на медицинскую защиту - ЦНС

5 июня, 03:13 • 6856 просмотра

россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок

5 июня, 03:29 • 16324 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 4476 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 27337 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 28726 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 75091 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 87909 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 148592 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 189204 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 296753 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Черниговская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 29511 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 45583 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 92237 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 296753 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 161587 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

MIM-104 Patriot

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Какие блины приготовить: топ-5 вкусных рецептов

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Блины – это популярное блюдо в мире. В статье представлено пять рецептов: классические, на кефире, без яиц, шоколадные и на дрожжах.

Какие блины приготовить: топ-5 вкусных рецептов

Блины — питательные изделия из теста, которые готовятся на сковороде. Они пользуются спросом в разных кухнях мира. Основа блинов бывает как сладкая, так и соленая, начинка их может также быть разной. 

УНН подготовил подборку блинов на любой вкус.

Среди основных ингредиентов кулинары используют молоко, воду, кефир, муку, яйца, соль, сахар, масло или сливочное масло. 

Начинки могут быть разнообразными: 

  • сладкие: джем, творог, варенье, мед, шоколад, сгущенное молоко, фрукты;
    • соленые: мясо разных видов, грибы, лосось, капуста, печень, икра, твердый или крем-сыр.

      Разновидности блинов:

      • тонкие (налистники) - классические;
        • пышные — на дрожжах или с содой;
          • постные — без яиц и молока;
            • фаршированные - с начинкой.

              Топ-5 вкусных рецептов 

              1. Классические блины на молоке

              Ингредиенты:

              • молоко — 500 мл;
                • яйца — 2 шт;
                  • мука — 250 г;
                    • сахар — 1–2 ст. л;
                      • соль — ½ ч. л;
                        • масло — 2 ст. л.

                          Приготовление:

                          1. Взбить яйца с сахаром и солью.
                            1. Добавить часть половину молока, муку, взбивать, чтобы не было комочков.
                              1. Добавить остальное молоко и масло.
                                1. Дать тесту постоять 10–15 мин.
                                  1. Жарить на разогретой сковороде по 1–2 мин с каждой стороны.

                                    2. Блины на кефире 

                                    Ингредиенты:

                                    • кефир — 500 мл;
                                      • яйца — 2 шт;
                                        • мука — 250 г;
                                          • сода — ½ ч. л;
                                            • сахар — 1 ст. л;
                                              • соль — ½ ч. л;
                                                • масло — 2 ст. л.

                                                  Приготовление:

                                                  1. Взбить яйца с сахаром и солью.
                                                    1. Добавить кефир, затем муку.
                                                      1. Добавить соду, которую можно погасить уксусом
                                                        1. Влить масло. Дать тесту постоять 10 мин.
                                                          1. Жарить на среднем огне.

                                                            3. Блины без яиц 

                                                            Ингредиенты:

                                                            • вода (или растительное молоко) — 500 мл;
                                                              • мука — 250 г;
                                                                • сахар — 2 ст. л;
                                                                  • соль — ½ ч. л;
                                                                    • масло — 3 ст. л.

                                                                      Приготовление:

                                                                      1. Растворить в воде соль и сахар.
                                                                        1. Добавить муку и хорошо перемешать
                                                                          1. Влить масло.
                                                                            1. Жарить как обычные блины.

                                                                              4. Шоколадные блины

                                                                              Ингредиенты:

                                                                              • молоко — 400 мл;
                                                                                • яйца — 2 шт;
                                                                                  • мука — 200 г;
                                                                                    • какао — 2 ст. л;
                                                                                      • сахар — 3 ст. л;
                                                                                        • соль — щепотка;
                                                                                          • масло — 2 ст. л.

                                                                                            Приготовление:

                                                                                            1. Смешать яйца, молоко, сахар и соль.
                                                                                              1. Добавить какао и муку, тщательно перемешать
                                                                                                1. Влить масло.
                                                                                                  1. Жарить на сковороде. 

                                                                                                    5. Блины на дрожжах

                                                                                                    Ингредиенты:

                                                                                                    • молоко — 500 мл;
                                                                                                      • мука — 300 г;
                                                                                                        • дрожжи свежие — 20 г (или сухие — 7 г);
                                                                                                          • яйца — 2 шт;
                                                                                                            • сахар — 2 ст. л;
                                                                                                              • соль — ½ ч. л;
                                                                                                                • масло — 2 ст. л.

                                                                                                                  Приготовление:

                                                                                                                  1. В теплом молоке растворить дрожжи с 1 ст. л. сахара и несколькими ложками муки. Дать постоять 15–20 мин.
                                                                                                                    1. Добавить яйца, соль, остальной сахар, муку и масло.
                                                                                                                      1. Хорошо перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 1 час.
                                                                                                                        1. Жарить, как обычные блины.

                                                                                                                          Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов19.02.25, 08:32 • 232403 просмотра

                                                                                                                          Яна Соколовская

                                                                                                                          Яна Соколовская

                                                                                                                          Кулинар
                                                                                                                          Brent Oil
                                                                                                                          $
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          .
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          S&P 500
                                                                                                                          $
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          ,
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          Tesla
                                                                                                                          $
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          .
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          Gold
                                                                                                                          $
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          ,
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          Gas TTF
                                                                                                                          $
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          .
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9
                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          1
                                                                                                                          2
                                                                                                                          3
                                                                                                                          4
                                                                                                                          5
                                                                                                                          6
                                                                                                                          7
                                                                                                                          8
                                                                                                                          9