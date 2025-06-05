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Які млинці приготувати: топ-5 смачних рецептів

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Млинці – це популярна страва у світі. У статті представлено п'ять рецептів: класичні, на кефірі, без яєць, шоколадні та на дріжджах.

Які млинці приготувати: топ-5 смачних рецептів

Млинці — поживні вироби з тіста, які готуються на сковороді. Вони мають попит у різних кухнях світу. Основа млинців буває як солодка, так і солона, начинка їх може також бути різною. 

УНН підготував добірку млинців на будь-який смак.

Серед основних інгредієнтів кулінари використовують молоко, воду, кефір, борошно, яйця, сіль, цукор, олію або вершкове масло. 

Начинки можуть бути різноманітними: 

  • солодкі: джем, кисломолочний сир, варення, мед, шоколад, згущене молоко, фрукти;
    • солоні: м’ясо різних видів, гриби, лосось, капуста, печінка, ікра, твердий або крем-сир.

      Різновиди млинців:

      • тонкі (налисники) - класичні;
        • пишні — на дріжджах або з содою;
          • пісні — без яєць та молока;
            • фаршировані - з начинкою.

              Топ-5 смачних рецептів 

              1. Класичні млинці на молоці

              Інгредієнти:

              • молоко — 500 мл;
                • яйця — 2 шт;
                  • борошно — 250 г;
                    • цукор — 1–2 ст. л;
                      • сіль — ½ ч. л;
                        • олія — 2 ст. л.

                          Приготування:

                          1. Збити яйця з цукром та сіллю.
                            1. Додати частину половину молока, борошно, збивати, щоб не було грудочок.
                              1. Додати решту молока та олію.
                                1. Дати тісту постояти 10–15 хв.
                                  1. Смажити на розігрітій сковороді по 1–2 хв з кожного боку.

                                    2. Млинці на кефірі 

                                    Інгредієнти:

                                    • кефір — 500 мл;
                                      • яйця — 2 шт;
                                        • борошно — 250 г;
                                          • сода — ½ ч. л;
                                            • цукор — 1 ст. л;
                                              • сіль — ½ ч. л;
                                                • олія — 2 ст. л.

                                                  Приготування:

                                                  1. Збити яйця з цукром та сіллю.
                                                    1. Додати кефір, потім борошно.
                                                      1. Додати соду, яку можна погасити оцтом
                                                        1. Влити олію. Дати тісту постояти 10 хв.
                                                          1. Смажити на середньому вогні.

                                                            3. Млинці без яєць 

                                                            Інгредієнти:

                                                            • вода (або рослинне молоко) — 500 мл;
                                                              • борошно — 250 г;
                                                                • цукор — 2 ст. л;
                                                                  • сіль — ½ ч. л;
                                                                    • олія — 3 ст. л.

                                                                      Приготування:

                                                                      1. Розчинити у воді сіль та цукор.
                                                                        1. Додати борошно й добре перемішати
                                                                          1. Влити олію.
                                                                            1. Смажити як звичайні млинці.

                                                                              4. Шоколадні млинці

                                                                              Інгредієнти:

                                                                              • молоко — 400 мл;
                                                                                • яйця — 2 шт;
                                                                                  • борошно — 200 г;
                                                                                    • какао — 2 ст. л;
                                                                                      • цукор — 3 ст. л;
                                                                                        • сіль — щіпка;
                                                                                          • олія — 2 ст. л.

                                                                                            Приготування:

                                                                                            1. Змішати яйця, молоко, цукор і сіль.
                                                                                              1. Додати какао й борошно, ретельно перемішати
                                                                                                1. Влити олію.
                                                                                                  1. Смажити на сковороді. 

                                                                                                    5. Млинці на дріжджах

                                                                                                    Інгредієнти:

                                                                                                    • молоко — 500 мл;
                                                                                                      • борошно — 300 г;
                                                                                                        • дріжджі свіжі — 20 г (або сухі — 7 г);
                                                                                                          • яйця — 2 шт;
                                                                                                            • цукор — 2 ст. л;
                                                                                                              • сіль — ½ ч. л;
                                                                                                                • олія — 2 ст. л.

                                                                                                                  Приготування:

                                                                                                                  1. У теплому молоці розчинити дріжджі з 1 ст. л. цукру й кількома ложками борошна. Дати постояти 15–20 хв.
                                                                                                                    1. Додати яйця, сіль, решту цукру, борошно й олію.
                                                                                                                      1. Добре перемішати, накрити та залишити в теплому місці на 1 годину.
                                                                                                                        1. Смажити, як звичайні млинці.

                                                                                                                          Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів19.02.25, 08:32 • 232404 перегляди

                                                                                                                          Яна Соколівська

                                                                                                                          Яна Соколівська

                                                                                                                          Кулінар
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