Які млинці приготувати: топ-5 смачних рецептів
Київ • УНН
Млинці – це популярна страва у світі. У статті представлено п'ять рецептів: класичні, на кефірі, без яєць, шоколадні та на дріжджах.
Млинці — поживні вироби з тіста, які готуються на сковороді. Вони мають попит у різних кухнях світу. Основа млинців буває як солодка, так і солона, начинка їх може також бути різною.
УНН підготував добірку млинців на будь-який смак.
Серед основних інгредієнтів кулінари використовують молоко, воду, кефір, борошно, яйця, сіль, цукор, олію або вершкове масло.
Начинки можуть бути різноманітними:
- солодкі: джем, кисломолочний сир, варення, мед, шоколад, згущене молоко, фрукти;
- солоні: м’ясо різних видів, гриби, лосось, капуста, печінка, ікра, твердий або крем-сир.
Різновиди млинців:
- тонкі (налисники) - класичні;
- пишні — на дріжджах або з содою;
- пісні — без яєць та молока;
- фаршировані - з начинкою.
Топ-5 смачних рецептів
1. Класичні млинці на молоці
Інгредієнти:
- молоко — 500 мл;
- яйця — 2 шт;
- борошно — 250 г;
- цукор — 1–2 ст. л;
- сіль — ½ ч. л;
- олія — 2 ст. л.
Приготування:
- Збити яйця з цукром та сіллю.
- Додати частину половину молока, борошно, збивати, щоб не було грудочок.
- Додати решту молока та олію.
- Дати тісту постояти 10–15 хв.
- Смажити на розігрітій сковороді по 1–2 хв з кожного боку.
2. Млинці на кефірі
Інгредієнти:
- кефір — 500 мл;
- яйця — 2 шт;
- борошно — 250 г;
- сода — ½ ч. л;
- цукор — 1 ст. л;
- сіль — ½ ч. л;
- олія — 2 ст. л.
Приготування:
- Збити яйця з цукром та сіллю.
- Додати кефір, потім борошно.
- Додати соду, яку можна погасити оцтом
- Влити олію. Дати тісту постояти 10 хв.
- Смажити на середньому вогні.
3. Млинці без яєць
Інгредієнти:
- вода (або рослинне молоко) — 500 мл;
- борошно — 250 г;
- цукор — 2 ст. л;
- сіль — ½ ч. л;
- олія — 3 ст. л.
Приготування:
- Розчинити у воді сіль та цукор.
- Додати борошно й добре перемішати
- Влити олію.
- Смажити як звичайні млинці.
4. Шоколадні млинці
Інгредієнти:
- молоко — 400 мл;
- яйця — 2 шт;
- борошно — 200 г;
- какао — 2 ст. л;
- цукор — 3 ст. л;
- сіль — щіпка;
- олія — 2 ст. л.
Приготування:
- Змішати яйця, молоко, цукор і сіль.
- Додати какао й борошно, ретельно перемішати
- Влити олію.
- Смажити на сковороді.
5. Млинці на дріжджах
Інгредієнти:
- молоко — 500 мл;
- борошно — 300 г;
- дріжджі свіжі — 20 г (або сухі — 7 г);
- яйця — 2 шт;
- цукор — 2 ст. л;
- сіль — ½ ч. л;
- олія — 2 ст. л.
Приготування:
- У теплому молоці розчинити дріжджі з 1 ст. л. цукру й кількома ложками борошна. Дати постояти 15–20 хв.
- Додати яйця, сіль, решту цукру, борошно й олію.
- Добре перемішати, накрити та залишити в теплому місці на 1 годину.
- Смажити, як звичайні млинці.
Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів19.02.25, 08:32 • 232404 перегляди