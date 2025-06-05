Які млинці приготувати: топ-5 смачних рецептів

Млинці — поживні вироби з тіста, які готуються на сковороді. Вони мають попит у різних кухнях світу. Основа млинців буває як солодка, так і солона, начинка їх може також бути різною.

УНН підготував добірку млинців на будь-який смак.

Серед основних інгредієнтів кулінари використовують молоко, воду, кефір, борошно, яйця, сіль, цукор, олію або вершкове масло.

Начинки можуть бути різноманітними:

солодкі: джем, кисломолочний сир, варення, мед, шоколад, згущене молоко, фрукти;

солоні: м’ясо різних видів, гриби, лосось, капуста, печінка, ікра, твердий або крем-сир.

Різновиди млинців:

тонкі (налисники) - класичні;

пишні — на дріжджах або з содою;

пісні — без яєць та молока;

фаршировані - з начинкою.

Топ-5 смачних рецептів

1. Класичні млинці на молоці

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

яйця — 2 шт;

борошно — 250 г;

цукор — 1–2 ст. л;

сіль — ½ ч. л;

олія — 2 ст. л.

Приготування:

Збити яйця з цукром та сіллю. Додати частину половину молока, борошно, збивати, щоб не було грудочок. Додати решту молока та олію. Дати тісту постояти 10–15 хв. Смажити на розігрітій сковороді по 1–2 хв з кожного боку.

2. Млинці на кефірі

Інгредієнти:

кефір — 500 мл;

яйця — 2 шт;

борошно — 250 г;

сода — ½ ч. л;

цукор — 1 ст. л;

сіль — ½ ч. л;

олія — 2 ст. л.

Приготування:

Збити яйця з цукром та сіллю. Додати кефір, потім борошно. Додати соду, яку можна погасити оцтом Влити олію. Дати тісту постояти 10 хв. Смажити на середньому вогні.

3. Млинці без яєць

Інгредієнти:

вода (або рослинне молоко) — 500 мл;

борошно — 250 г;

цукор — 2 ст. л;

сіль — ½ ч. л;

олія — 3 ст. л.

Приготування:

Розчинити у воді сіль та цукор. Додати борошно й добре перемішати Влити олію. Смажити як звичайні млинці.

4. Шоколадні млинці

Інгредієнти:

молоко — 400 мл;

яйця — 2 шт;

борошно — 200 г;

какао — 2 ст. л;

цукор — 3 ст. л;

сіль — щіпка;

олія — 2 ст. л.

Приготування:

Змішати яйця, молоко, цукор і сіль. Додати какао й борошно, ретельно перемішати Влити олію. Смажити на сковороді.

5. Млинці на дріжджах

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

борошно — 300 г;

дріжджі свіжі — 20 г (або сухі — 7 г);

яйця — 2 шт;

цукор — 2 ст. л;

сіль — ½ ч. л;

олія — 2 ст. л.

Приготування:

У теплому молоці розчинити дріжджі з 1 ст. л. цукру й кількома ложками борошна. Дати постояти 15–20 хв. Додати яйця, сіль, решту цукру, борошно й олію. Добре перемішати, накрити та залишити в теплому місці на 1 годину. Смажити, як звичайні млинці.

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