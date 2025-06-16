Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню

Літо може стати чудовою нагодою для того, щоб відкрити для себе нові цікаві рецепти, які дадуть можливість пережити цю спекотну пору року смачно і на користь своєму здоров'ю. УНН підготував добірку простих, але вишуканих літніх салатів, якими можна ласувати наодинці, або ж почастувати гостей.

Салат з молодим горошком

Інгредієнти:

• 15–20 редисок;

• 3 огірки;

• по 3 гілочки кропу і петрушки;

• 4 ст. л. свіжого очищеного зеленого горошку;

• 2 ст. л. рослинної олії;

• Сіль, перець.

Приготування:

1. Треба нарізати редиски на четвертинки, а огірки півкільцями. Порубати кріп і петрушку.

2. Змішати овочі в салатнику, після чого додати зелений горошок. Заправити олією та посолити і поперчити за смаком.

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Салат з буряка з волоськими горіхами

Інгредієнти:

• 2 відварені буряка;

• 2–3 зубчики часнику;

• 100 г волоських горіхів;

• 75 г чорносливу;

• 2 ст. л. майонезу;

• Сіль.

Приготування:

1. Буряк необхідно почистити і натерти на крупній тертці, а часник подрібнити. Чорнослив дрібно нарізати.

2. Горіхи порубати. Їх можна трохи обсмажити на сухій сковороді.

3. Змішати тертий буряк, часник, чорнослив і горіхи. Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати.

Салат з кавуном і руколою

Інгредієнти:

• 300 г м’якоті кавуна;

• ½ пучка руколи;

• 2 огірки;

• 10 помідорів чері;

• ½ банки чорних оливок без кісточок;

• ½ червоної цибулини;

• 100 г сиру фета;

• 2 ст. л. оливкової олії;

• Сіль, перець.

Приготування:

1. Кавун варто нарізати трикутниками. Огірки і цибулю нарізати півкільцями. Томати чері та оливки розрізати на половинки. Сир нарізати кубиками.

2. Змішати всі інгредієнти та додати руколу. Посолити, поперчити, заправити оливковою олією.

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Салат із беконом

Інгредієнти:

• салат ромен 3 шт.;

• лимон 1 шт.;

• помідори чері 1 скл.;

• готовий бекон 3/4 скл.;

• огірки 2 шт.;

• зелена цибуля;

• стиглий авокадо 1 шт.;

• варені яйця 2 шт.;

• оливкова олія 1/3 ст. л;

• сир фета або з блакитною пліснявою 1/2 скл.;

• сіль;

• чорний перець.

Приготування:

1. Спочатку треба приготувати заправку. В невелику мисочку натерти цедру лимона, вичавити з нього сік, збити з оливковою олією. Після цього додати сіль і перець.

2. До великої миски покласти порвані листки ромена. Додати туди помідори, бекон, зелену цибулю, огірки, сир. Збризкати приблизно половиною заправки та добре перемішати.

3. Викласти порізаний на шматочки авокадо, четвертинки вареного яйця. Зверху покласти салат, приправити сіллю й перцем. Після цього готовий салат варто полити залишками заправки.

Салат з полуницею, томатами і сиром

Інгредієнти:

• томати - 2 шт.;

• полуниця - 200 г;

• рукола - 1 упаковка;

• сир халумі - 250 г;

• оливкова олія - 4 ст. л.;

• лимонний сік - 1 ч. л.;

• бальзамічний соус - 1 ч. л.;

• сіль – до смаку.

Приготування

1. Варто промити ягоди та зелень, потім просушити на паперових рушниках. Томати нарізати кільцями або невеликими четвертинками, а сир халумі та полуницю нарізати слайсами.

2. Просмажте сир до рум'яної скоринки на сковороді або грилі. Для приготування заправки варто змішати оливкову олію та лимонний сік.

3. У велику миску викласти руколу та полити заправкою. Зверху викласти полуницю, томати та пластинки сиру. Заправити салат бальзамічним соусом та додати сіль по смаку.

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