День пончиків: п'ять рецептів на будь-який смак

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив
13:00 • 29167 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

11:45 • 61026 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

6 червня, 07:51 • 49200 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 67728 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 111465 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 155068 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 114981 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 99654 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 91620 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 66651 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
54%
750мм
Популярнi новини

У Тернополі стан атмосферного повітря повертається у норму, радіаційний фон на прийнятному рівні

6 червня, 06:58 • 20315 перегляди

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

09:26 • 21333 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 52141 перегляди

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

11:38 • 27303 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 25310 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

14:47 • 7398 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

14:30 • 10567 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 26075 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

13:00 • 29171 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 61031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 52668 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 131617 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 95002 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 136890 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 360719 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

День пончиків: п'ять рецептів на будь-який смак

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

6 червня відзначають День пончиків. У добірці УНН: сирні, дріжджові, на кефірі, заварні та в духовці. Також ідеї для начинок: від класики до незвичайних.

День пончиків: п'ять рецептів на будь-який смак

6 червня у багатьох країнах відзначають Національний день пончиків. Це свято родом зі США, де воно називається National Doughnut Day. УНН підготував добірку смачних рецептів на будь-який смак. 

Тож - топ-5 рецептів на будь-який смак та начинки до них. 

Рецепт пончиків з сиру кисломолочного

Інгредієнти

250 г сиру, 2 яйця; 60-80 г цукру; щіпка солі; ½ чайної ложки соди; 250 г сметани; 300-350 г борошна, рослинне масло - для смаження; цукрова пудра - для посипання.

Приготування

  1. Збити яйця, цукор, сіль і соду. 
    1. Додати сметану і ще раз збити. 
      1. Всипати половину борошна і перемішати до однорідної консистенції.
        1. Додати сир, перемішати і частинами вводити борошно, перемішуючи після кожного додавання. 
          1. Сформувати з тіста не занадто товсті ковбаски і нарізати їх на кілька довгих шматочків. Скачати кожен шматочок в тонкий джгут, згорнути колом і скріпити краї. 
            1. Смажити пончики в розігрітому маслі і посипати цукровою пудрою.

              Класичні дріжджові пончики (з начинкою або без)

              Інгредієнти

              борошно — 500 г, молоко — 250 мл (тепле), цукор — 80 г, яйця — 2 шт., дріжджі сухі — 7 г (або 25 г свіжих), вершкове масло — 50 г (розтоплене), сіль — 0,5 ч. л., олія — для смаження. Для начинки можна використати: джем, крем, варення, повидло чи шоколад. 

              Приготування

              1. Розчинити дріжджі в теплому молоці з ложкою цукру. Дати постояти 10 хв.
                1. Змішати яйця, цукор, сіль, додати дріжджі, потім масло і борошно.
                  1. Замісити м’яке тісто. Накрити й залишити в теплому місці на 1-1,5 години.
                    1. Розкачати тісто, вирізати кружечки. За бажанням — класти начинку всередину.
                      1. Дати підрости 20 хв., потім смажити у великій кількості олії до золотистого кольору.
                        1. Викласти на серветку, посипати пудрою.

                          Пончики на кефірі

                          Інгредієнти

                          250 мл кефіру; 1 яйце; щіпка солі; 80 г цукру; ½ чайної ложки соди; 3 ст. л. рослинного масла + для смаження; 600-700 г борошна.

                          Приготування

                          1. Змішати кефір, яйце, сіль і цукор. 
                            1. Додати соду, масло і ще раз перемішати.
                              1. Частинами всипати борошно, ретельно перемішуючи після кожного додавання. 
                                1. Сформувати з тіста кульки і обсмажити в розігрітому маслі.

                                  Пончики в духовці (для тих, хто не хоче смажити в олії)

                                  Інгредієнти

                                  борошно (цільнозернове) - 180 г, цукор - 70 г, шоколад (гіркий) - 50 г, молоко (рослинне) - 200 мл, олія (оливкова або кокосова) - 50 мл, розпушувач - 5 г, ваніль - щіпка.

                                  Приготування

                                  1. Змішати в глибокій мисці борошно, цукор і розпушувач. 
                                    1. Окремо змішати рослинне молоко, масло і ваніль. 
                                      1. Влити рідку суміш в суху і добре перемішати. Тісто повинне вийти трохи рідким. Залити тісто в кондитерський мішок і з його допомогою рівномірно заповнити тістом формочки для пончиків.
                                        1. Випікати пончики 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. 
                                          1. Для глазурі розтопити 50 грамів гіркого шоколаду. 
                                            1. Готові пончики остудити і обережно вмочити в глазур.
                                              1.  Поставити в холодильник на кілька хвилин, щоб глазур застигла.

                                                Заварні пончики (без дріжджів, швидкі)

                                                Інгредієнти

                                                вода — 250 мл, масло вершкове — 100 г, борошно — 150 г, яйця — 4 шт., цукор — 2-3 ст. л., сіль — щіпка, олія — для смаження.

                                                Приготування

                                                1. Закип’ятити воду з маслом і сіллю, всипати борошно — заварити тісто.
                                                  1. Остудити і по одному вмішати яйця.
                                                    1. За допомогою ложки або кондитерського мішка викладати у гарячу олію.
                                                      1. Смажити до рум’яності. Обсушити, посипати цукровою пудрою.

                                                        Начинки

                                                        Щодо начинок пончиків, то їх існує також чимало. УНН пропонує добірку класичних та незвичайних: 

                                                        • солодкі начинки: заварний крем, повидло або варення, згущене молоко, шоколад, крем-сир із пудрою, фруктове пюре або джем;
                                                          • незвичайні начинки: фісташковий крем, солона карамель з крихтою горіха, малина з білим шоколадом, подрібнене печиво чи батончики з крем-сиром;
                                                            • несолодкі начинки: крем-сир + лосось, сир із зеленню, гуакамоле або хумус. 

                                                              Раніше УНН пропонував добірку рецептів млинців, які можна приготувати.

                                                              Яна Соколівська

                                                              Яна Соколівська

                                                              Кулінар
                                                              Сполучені Штати Америки
                                                              Tesla
                                                              $
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              .
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              S&P 500
                                                              $
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              ,
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              Brent Oil
                                                              $
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              .
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              Gold
                                                              $
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              ,
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              Gas TTF
                                                              $
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              .
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9
                                                              0
                                                              0
                                                              1
                                                              2
                                                              3
                                                              4
                                                              5
                                                              6
                                                              7
                                                              8
                                                              9