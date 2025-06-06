День пончиків: п'ять рецептів на будь-який смак
Київ • УНН
6 червня відзначають День пончиків. У добірці УНН: сирні, дріжджові, на кефірі, заварні та в духовці. Також ідеї для начинок: від класики до незвичайних.
6 червня у багатьох країнах відзначають Національний день пончиків. Це свято родом зі США, де воно називається National Doughnut Day. УНН підготував добірку смачних рецептів на будь-який смак.
Тож - топ-5 рецептів на будь-який смак та начинки до них.
Рецепт пончиків з сиру кисломолочного
Інгредієнти
250 г сиру, 2 яйця; 60-80 г цукру; щіпка солі; ½ чайної ложки соди; 250 г сметани; 300-350 г борошна, рослинне масло - для смаження; цукрова пудра - для посипання.
Приготування
- Збити яйця, цукор, сіль і соду.
- Додати сметану і ще раз збити.
- Всипати половину борошна і перемішати до однорідної консистенції.
- Додати сир, перемішати і частинами вводити борошно, перемішуючи після кожного додавання.
- Сформувати з тіста не занадто товсті ковбаски і нарізати їх на кілька довгих шматочків. Скачати кожен шматочок в тонкий джгут, згорнути колом і скріпити краї.
- Смажити пончики в розігрітому маслі і посипати цукровою пудрою.
Класичні дріжджові пончики (з начинкою або без)
Інгредієнти
борошно — 500 г, молоко — 250 мл (тепле), цукор — 80 г, яйця — 2 шт., дріжджі сухі — 7 г (або 25 г свіжих), вершкове масло — 50 г (розтоплене), сіль — 0,5 ч. л., олія — для смаження. Для начинки можна використати: джем, крем, варення, повидло чи шоколад.
Приготування
- Розчинити дріжджі в теплому молоці з ложкою цукру. Дати постояти 10 хв.
- Змішати яйця, цукор, сіль, додати дріжджі, потім масло і борошно.
- Замісити м’яке тісто. Накрити й залишити в теплому місці на 1-1,5 години.
- Розкачати тісто, вирізати кружечки. За бажанням — класти начинку всередину.
- Дати підрости 20 хв., потім смажити у великій кількості олії до золотистого кольору.
- Викласти на серветку, посипати пудрою.
Пончики на кефірі
Інгредієнти
250 мл кефіру; 1 яйце; щіпка солі; 80 г цукру; ½ чайної ложки соди; 3 ст. л. рослинного масла + для смаження; 600-700 г борошна.
Приготування
- Змішати кефір, яйце, сіль і цукор.
- Додати соду, масло і ще раз перемішати.
- Частинами всипати борошно, ретельно перемішуючи після кожного додавання.
- Сформувати з тіста кульки і обсмажити в розігрітому маслі.
Пончики в духовці (для тих, хто не хоче смажити в олії)
Інгредієнти
борошно (цільнозернове) - 180 г, цукор - 70 г, шоколад (гіркий) - 50 г, молоко (рослинне) - 200 мл, олія (оливкова або кокосова) - 50 мл, розпушувач - 5 г, ваніль - щіпка.
Приготування
- Змішати в глибокій мисці борошно, цукор і розпушувач.
- Окремо змішати рослинне молоко, масло і ваніль.
- Влити рідку суміш в суху і добре перемішати. Тісто повинне вийти трохи рідким. Залити тісто в кондитерський мішок і з його допомогою рівномірно заповнити тістом формочки для пончиків.
- Випікати пончики 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Для глазурі розтопити 50 грамів гіркого шоколаду.
- Готові пончики остудити і обережно вмочити в глазур.
- Поставити в холодильник на кілька хвилин, щоб глазур застигла.
Заварні пончики (без дріжджів, швидкі)
Інгредієнти
вода — 250 мл, масло вершкове — 100 г, борошно — 150 г, яйця — 4 шт., цукор — 2-3 ст. л., сіль — щіпка, олія — для смаження.
Приготування
- Закип’ятити воду з маслом і сіллю, всипати борошно — заварити тісто.
- Остудити і по одному вмішати яйця.
- За допомогою ложки або кондитерського мішка викладати у гарячу олію.
- Смажити до рум’яності. Обсушити, посипати цукровою пудрою.
Начинки
Щодо начинок пончиків, то їх існує також чимало. УНН пропонує добірку класичних та незвичайних:
- солодкі начинки: заварний крем, повидло або варення, згущене молоко, шоколад, крем-сир із пудрою, фруктове пюре або джем;
- незвичайні начинки: фісташковий крем, солона карамель з крихтою горіха, малина з білим шоколадом, подрібнене печиво чи батончики з крем-сиром;
- несолодкі начинки: крем-сир + лосось, сир із зеленню, гуакамоле або хумус.
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