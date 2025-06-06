День пончиків: п'ять рецептів на будь-який смак

6 червня у багатьох країнах відзначають Національний день пончиків. Це свято родом зі США, де воно називається National Doughnut Day. УНН підготував добірку смачних рецептів на будь-який смак.

Тож - топ-5 рецептів на будь-який смак та начинки до них.

Рецепт пончиків з сиру кисломолочного

Інгредієнти

250 г сиру, 2 яйця; 60-80 г цукру; щіпка солі; ½ чайної ложки соди; 250 г сметани; 300-350 г борошна, рослинне масло - для смаження; цукрова пудра - для посипання.

Приготування

Збити яйця, цукор, сіль і соду. Додати сметану і ще раз збити. Всипати половину борошна і перемішати до однорідної консистенції. Додати сир, перемішати і частинами вводити борошно, перемішуючи після кожного додавання. Сформувати з тіста не занадто товсті ковбаски і нарізати їх на кілька довгих шматочків. Скачати кожен шматочок в тонкий джгут, згорнути колом і скріпити краї. Смажити пончики в розігрітому маслі і посипати цукровою пудрою.

Класичні дріжджові пончики (з начинкою або без)

Інгредієнти

борошно — 500 г, молоко — 250 мл (тепле), цукор — 80 г, яйця — 2 шт., дріжджі сухі — 7 г (або 25 г свіжих), вершкове масло — 50 г (розтоплене), сіль — 0,5 ч. л., олія — для смаження. Для начинки можна використати: джем, крем, варення, повидло чи шоколад.

Приготування

Розчинити дріжджі в теплому молоці з ложкою цукру. Дати постояти 10 хв. Змішати яйця, цукор, сіль, додати дріжджі, потім масло і борошно. Замісити м’яке тісто. Накрити й залишити в теплому місці на 1-1,5 години. Розкачати тісто, вирізати кружечки. За бажанням — класти начинку всередину. Дати підрости 20 хв., потім смажити у великій кількості олії до золотистого кольору. Викласти на серветку, посипати пудрою.

Пончики на кефірі

Інгредієнти

250 мл кефіру; 1 яйце; щіпка солі; 80 г цукру; ½ чайної ложки соди; 3 ст. л. рослинного масла + для смаження; 600-700 г борошна.

Приготування

Змішати кефір, яйце, сіль і цукор. Додати соду, масло і ще раз перемішати. Частинами всипати борошно, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Сформувати з тіста кульки і обсмажити в розігрітому маслі.

Пончики в духовці (для тих, хто не хоче смажити в олії)

Інгредієнти

борошно (цільнозернове) - 180 г, цукор - 70 г, шоколад (гіркий) - 50 г, молоко (рослинне) - 200 мл, олія (оливкова або кокосова) - 50 мл, розпушувач - 5 г, ваніль - щіпка.

Приготування

Змішати в глибокій мисці борошно, цукор і розпушувач. Окремо змішати рослинне молоко, масло і ваніль. Влити рідку суміш в суху і добре перемішати. Тісто повинне вийти трохи рідким. Залити тісто в кондитерський мішок і з його допомогою рівномірно заповнити тістом формочки для пончиків. Випікати пончики 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Для глазурі розтопити 50 грамів гіркого шоколаду. Готові пончики остудити і обережно вмочити в глазур. Поставити в холодильник на кілька хвилин, щоб глазур застигла.

Заварні пончики (без дріжджів, швидкі)

Інгредієнти

вода — 250 мл, масло вершкове — 100 г, борошно — 150 г, яйця — 4 шт., цукор — 2-3 ст. л., сіль — щіпка, олія — для смаження.

Приготування

Закип’ятити воду з маслом і сіллю, всипати борошно — заварити тісто. Остудити і по одному вмішати яйця. За допомогою ложки або кондитерського мішка викладати у гарячу олію. Смажити до рум’яності. Обсушити, посипати цукровою пудрою.

Начинки

Щодо начинок пончиків, то їх існує також чимало. УНН пропонує добірку класичних та незвичайних:

солодкі начинки : заварний крем, повидло або варення, згущене молоко, шоколад, крем-сир із пудрою, фруктове пюре або джем;

: заварний крем, повидло або варення, згущене молоко, шоколад, крем-сир із пудрою, фруктове пюре або джем; незвичайні начинки : фісташковий крем, солона карамель з крихтою горіха, малина з білим шоколадом, подрібнене печиво чи батончики з крем-сиром;

: фісташковий крем, солона карамель з крихтою горіха, малина з білим шоколадом, подрібнене печиво чи батончики з крем-сиром; несолодкі начинки: крем-сир + лосось, сир із зеленню, гуакамоле або хумус.

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