День пончиков: пять рецептов на любой вкус
Киев • УНН
6 июня отмечают День пончиков. В подборке УНН: сырные, дрожжевые, на кефире, заварные и в духовке. Также идеи для начинок: от классики до необычных.
6 июня во многих странах отмечают Национальный день пончиков. Этот праздник родом из США, где он называется National Doughnut Day. УНН подготовил подборку вкусных рецептов на любой вкус.
Итак, - топ-5 рецептов на любой вкус и начинки к ним.
Рецепт пончиков из творога
Ингредиенты
250 г творога, 2 яйца; 60-80 г сахара; щепотка соли; ½ чайной ложки соды; 250 г сметаны; 300-350 г муки, растительное масло - для жарки; сахарная пудра - для посыпки.
Приготовление
- Взбить яйца, сахар, соль и соду.
- Добавить сметану и еще раз взбить.
- Всыпать половину муки и перемешать до однородной консистенции.
- Добавить творог, перемешать и частями вводить муку, перемешивая после каждого добавления.
- Сформировать из теста не слишком толстые колбаски и нарезать их на несколько длинных кусочков. Скачать каждый кусочек в тонкий жгут, свернуть кругом и скрепить края.
- Жарить пончики в разогретом масле и посыпать сахарной пудрой.
Классические дрожжевые пончики (с начинкой или без)
Ингредиенты
мука - 500 г, молоко - 250 мл (теплое), сахар - 80 г, яйца - 2 шт., дрожжи сухие - 7 г (или 25 г свежих), сливочное масло - 50 г (растопленное), соль - 0,5 ч. л., растительное масло - для жарки. Для начинки можно использовать: джем, крем, варенье, повидло или шоколад.
Приготовление
- Растворить дрожжи в теплом молоке с ложкой сахара. Дать постоять 10 мин.
- Смешать яйца, сахар, соль, добавить дрожжи, затем масло и муку.
- Замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.
- Раскатать тесто, вырезать кружочки. По желанию - класть начинку внутрь.
- Дать подрости 20 мин., затем жарить в большом количестве масла до золотистого цвета.
- Выложить на салфетку, посыпать пудрой.
Пончики на кефире
Ингредиенты
250 мл кефира; 1 яйцо; щепотка соли; 80 г сахара; ½ чайной ложки соды; 3 ст. л. растительного масла + для жарки; 600-700 г муки.
Приготовление
- Смешать кефир, яйцо, соль и сахар.
- Добавить соду, масло и еще раз перемешать.
- Частями всыпать муку, тщательно перемешивая после каждого добавления.
- Сформировать из теста шарики и обжарить в разогретом масле.
Пончики в духовке (для тех, кто не хочет жарить в масле)
Ингредиенты
мука (цельнозерновая) - 180 г, сахар - 70 г, шоколад (горький) - 50 г, молоко (растительное) - 200 мл, масло (оливковое или кокосовое) - 50 мл, разрыхлитель - 5 г, ваниль - щепотка.
Приготовление
- Смешать в глубокой миске муку, сахар и разрыхлитель.
- Отдельно смешать растительное молоко, масло и ваниль.
- Влить жидкую смесь в сухую и хорошо перемешать. Тесто должно получиться немного жидким. Залить тесто в кондитерский мешок и с его помощью равномерно заполнить тестом формочки для пончиков.
- Выпекать пончики 15-20 минут при температуре 180 градусов.
- Для глазури растопить 50 граммов горького шоколада.
- Готовые пончики остудить и осторожно обмакнуть в глазурь.
- Поставить в холодильник на несколько минут, чтобы глазурь застыла.
Заварные пончики (без дрожжей, быстрые)
Ингредиенты
вода - 250 мл, масло сливочное - 100 г, мука - 150 г, яйца - 4 шт., сахар - 2-3 ст. л., соль - щепотка, растительное масло - для жарки.
Приготовление
- Вскипятить воду с маслом и солью, всыпать муку - заварить тесто.
- Остудить и по одному вмешать яйца.
- С помощью ложки или кондитерского мешка выкладывать в горячее масло.
- Жарить до румяности. Обсушить, посыпать сахарной пудрой.
Начинки
Что касается начинок пончиков, то их существует тоже немало. УНН предлагает подборку классических и необычных:
- сладкие начинки: заварной крем, повидло или варенье, сгущенное молоко, шоколад, крем-сыр с пудрой, фруктовое пюре или джем;
- необычные начинки: фисташковый крем, соленая карамель с крошкой ореха, малина с белым шоколадом, измельченное печенье или батончики с крем-сыром;
- несладкие начинки: крем-сыр + лосось, сыр с зеленью, гуакамоле или хумус.
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