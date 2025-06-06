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День пончиков: пять рецептов на любой вкус

Киев • УНН

 • 920 просмотра

6 июня отмечают День пончиков. В подборке УНН: сырные, дрожжевые, на кефире, заварные и в духовке. Также идеи для начинок: от классики до необычных.

День пончиков: пять рецептов на любой вкус

6 июня во многих странах отмечают Национальный день пончиков. Этот праздник родом из США, где он называется National Doughnut Day. УНН подготовил подборку вкусных рецептов на любой вкус. 

Итак, - топ-5 рецептов на любой вкус и начинки к ним. 

Рецепт пончиков из творога

Ингредиенты

250 г творога, 2 яйца; 60-80 г сахара; щепотка соли; ½ чайной ложки соды; 250 г сметаны; 300-350 г муки, растительное масло - для жарки; сахарная пудра - для посыпки.

Приготовление

  1. Взбить яйца, сахар, соль и соду. 
    1. Добавить сметану и еще раз взбить. 
      1. Всыпать половину муки и перемешать до однородной консистенции.
        1. Добавить творог, перемешать и частями вводить муку, перемешивая после каждого добавления. 
          1. Сформировать из теста не слишком толстые колбаски и нарезать их на несколько длинных кусочков. Скачать каждый кусочек в тонкий жгут, свернуть кругом и скрепить края. 
            1. Жарить пончики в разогретом масле и посыпать сахарной пудрой.

              Классические дрожжевые пончики (с начинкой или без)

              Ингредиенты

              мука - 500 г, молоко - 250 мл (теплое), сахар - 80 г, яйца - 2 шт., дрожжи сухие - 7 г (или 25 г свежих), сливочное масло - 50 г (растопленное), соль - 0,5 ч. л., растительное масло - для жарки. Для начинки можно использовать: джем, крем, варенье, повидло или шоколад. 

              Приготовление

              1. Растворить дрожжи в теплом молоке с ложкой сахара. Дать постоять 10 мин.
                1. Смешать яйца, сахар, соль, добавить дрожжи, затем масло и муку.
                  1. Замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.
                    1. Раскатать тесто, вырезать кружочки. По желанию - класть начинку внутрь.
                      1. Дать подрости 20 мин., затем жарить в большом количестве масла до золотистого цвета.
                        1. Выложить на салфетку, посыпать пудрой.

                          Пончики на кефире

                          Ингредиенты

                          250 мл кефира; 1 яйцо; щепотка соли; 80 г сахара; ½ чайной ложки соды; 3 ст. л. растительного масла + для жарки; 600-700 г муки.

                          Приготовление

                          1. Смешать кефир, яйцо, соль и сахар. 
                            1. Добавить соду, масло и еще раз перемешать.
                              1. Частями всыпать муку, тщательно перемешивая после каждого добавления. 
                                1. Сформировать из теста шарики и обжарить в разогретом масле.

                                  Пончики в духовке (для тех, кто не хочет жарить в масле)

                                  Ингредиенты

                                  мука (цельнозерновая) - 180 г, сахар - 70 г, шоколад (горький) - 50 г, молоко (растительное) - 200 мл, масло (оливковое или кокосовое) - 50 мл, разрыхлитель - 5 г, ваниль - щепотка.

                                  Приготовление

                                  1. Смешать в глубокой миске муку, сахар и разрыхлитель. 
                                    1. Отдельно смешать растительное молоко, масло и ваниль. 
                                      1. Влить жидкую смесь в сухую и хорошо перемешать. Тесто должно получиться немного жидким. Залить тесто в кондитерский мешок и с его помощью равномерно заполнить тестом формочки для пончиков.
                                        1. Выпекать пончики 15-20 минут при температуре 180 градусов. 
                                          1. Для глазури растопить 50 граммов горького шоколада. 
                                            1. Готовые пончики остудить и осторожно обмакнуть в глазурь.
                                              1.  Поставить в холодильник на несколько минут, чтобы глазурь застыла.

                                                Заварные пончики (без дрожжей, быстрые)

                                                Ингредиенты

                                                вода - 250 мл, масло сливочное - 100 г, мука - 150 г, яйца - 4 шт., сахар - 2-3 ст. л., соль - щепотка, растительное масло - для жарки.

                                                Приготовление

                                                1. Вскипятить воду с маслом и солью, всыпать муку - заварить тесто.
                                                  1. Остудить и по одному вмешать яйца.
                                                    1. С помощью ложки или кондитерского мешка выкладывать в горячее масло.
                                                      1. Жарить до румяности. Обсушить, посыпать сахарной пудрой.

                                                        Начинки

                                                        Что касается начинок пончиков, то их существует тоже немало. УНН предлагает подборку классических и необычных: 

                                                        • сладкие начинки: заварной крем, повидло или варенье, сгущенное молоко, шоколад, крем-сыр с пудрой, фруктовое пюре или джем;
                                                          • необычные начинки: фисташковый крем, соленая карамель с крошкой ореха, малина с белым шоколадом, измельченное печенье или батончики с крем-сыром;
                                                            • несладкие начинки: крем-сыр + лосось, сыр с зеленью, гуакамоле или хумус. 

                                                              Ранее УНН предлагал подборку рецептов блинов, которые можно приготовить.

                                                              Яна Соколовская

                                                              Яна Соколовская

                                                              Кулинар
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