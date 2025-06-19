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Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
05:33 • 11499 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
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Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні

Київ • УНН

 • 11263 перегляди

19 червня відзначається Всесвітній день дитячого футболу. В Україні цей вид спорту стикається з викликами війни, але продовжує розвиватися завдяки підтримці та новим ініціативам.

Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні

Щороку 19 червня світ відзначає Всесвітній день дитячого футболу - свято, що покликане звернути увагу на важливість розвитку спорту серед наймолодших. В Україні дитячий футбол залишається не лише джерелом спортивних мрій, а й ареною викликів, пише УНН.

Всесвітній день дитячого футболу – значення та історія

Щороку 19 червня відзначається Всесвітній день дитячого футболу - ініціатива, започаткована FIFA у співпраці з ЮНІСЕФ, покликана привернути увагу до важливості розвитку дитячого спорту як фундаменту здорової нації. Цей день підкреслює роль футболу у вихованні, соціалізації та зміцненні здоров'я дітей у всьому світі.

Ініціаторами створення свята є представники ООН. У 2001 році було укладено угоду між Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй – ЮНІСЕФ та Федерацією національних та континентальних футбольних асоціацій (FIFA ). Під час підписання угоди також було створено всесвітній рух "Голосуйте за дітей".

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Сучасний стан дитячого футболу в Україні

В Україні дитячий футбол є одним із наймасовіших видів спорту. 2001 рік став знаковим в історії українського футболу, оскільки він ознаменувався початком першого чемпіонату дитячо-юнацької ліги ДЮФЛ. Цей турнір – чудовий шанс для дітей, що захоплюються футболом. А для національного футболу – це прекрасна можливість відбору найкращих футболістів ще змалку. Згодом найкращі та найяскравіші члени ДЮФЛ можуть стати справжніми професіоналами.

Сотні дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), академій при футбольних клубах, приватних ініціатив активно працюють у різних регіонах країни. Незважаючи на війну, тренери, батьки та юні футболісти продовжують займатись, часто у складних умовах.

Сьогодні в Дитячо-юнацькій футбольній лізі проводяться турніри вищої ліги в різних вікових категоріях. Зокрема, в Україні існують чемпіонати U-14, U-15, U-16, U-17 та U-19, в яких виступають молодіжні команди професійних футбольних клубів України.

Фото Євгена Кравса
Фото Євгена Кравса

Загалом чемпіонат дитячої ліги збирає понад 6 тис. учасників віком 14-17 років. Саме від цих дітей залежить, чи буде Україна займати передові позиції футболу у світі.

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Основні проблеми розвитку дитячого футболу

Напевно, найосновнішою проблемою розвитку дитячого футболу є війна. Зокрема, декілька футбольних клубів таких як "Маріуполь" та чернігівська "Десна" зникли з футбольної карти України після повномасштабного вторгнення росії, а відповідно і з ними зникли дитячі академії цих команд.

Також військові дії ускладнюють проведення тренувань, турнірів та розвитку спортивного процесу. Окрім того, застаріла та пошкоджена інфраструктура, яка не дає нормально розвиватися спортивно майбутньому поколінню.

Зокрема, внаслідок бойових дій пошкоджено стадіон "Десни" у Чернігові, який було розбомблено ще у 2022 році.

Окрім того, у січні 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України, внаслідок якої, зокрема було зруйновано інфраструктуру київського футбольного клубу "Локомотив".

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Позитивні зрушення та ініціативи

Попри труднощі, в Україні реалізуються важливі ініціативи. Зокрема, Українська асоціація футболу ініціювала у цьому році програму щодо підтримки регіональних ДЮСШ "Почни гру".

Програма "Почни гру" має на меті сприяти розвитку футболу в Україні, особливо в регіонах, де умови для цього є обмеженими. Вона сприяє розвитку інфраструктури футбольних клубів, підвищенню рівня тренувального процесу та соціалізації через футбол. Зокрема, програма підтримує проєкти, що націлені на залучення молодих талантів, розвиток інклюзивних ініціатив, відновлення після війни, а також створення рівних можливостей для регіонів з обмеженими ресурсами.

Фото Євгена Кравса
Фото Євгена Кравса

Також у цьому році УАФ організувала "Дитячий кубок чотирьох" - турнір для команд вікової категорії U-13 (2012 р. н.), який пройшов напередодні класичного фіналу Кубку України-2024/2025.

В турнірі взяли участь чотири команди, чиї "дорослі" клуби вийшли до півфіналу Кубку України-2024/2025: СДЮСШОР "Полісся" (Житомир), ФК "Шахтар" (Донецьк), КЗ ДЮСШ "Буковина" (Чернівці) та ФК "Динамо" (Київ).

Переможцем турніру став Донецький "Шахтар", обігравши своїх однолітків з київського "Динамо".

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Окрім того, після початку повномасштабного вторгнення Українською асоціацією футболу був започаткований проєкт "Ліга Дужих" з метою залучення до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями функцій кінцівок.

В турнірі беруть участь як і жінки, так і чоловіки, а також діти. Зокрема, 10-річний Михайло Палій із команди "Покрова АМП", який втратив ногу через рак, отримав можливість вивести на поле капітана "ПСЖ" Маркіньйоса перед фіналом Ліги чемпіонів проти "Інтера" на "Альянц Арені".

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Павло Башинський

Павло Башинський

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