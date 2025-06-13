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Євро-2025 (U-21): гол Брагару у ворота Данії претендує на звання найкращого у першому турі

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Гол українського вінгера Максима Брагару у ворота Данії номіновано на найкращий гол першого туру Євро-2025 U-21. Україна зіграє з Фінляндією 15 червня.

Євро-2025 (U-21): гол Брагару у ворота Данії претендує на звання найкращого у першому турі

Гол українського вінгера Максима Брагару, який забив другий м’яч у ворота збірної Данії на чемпіонаті Європи 2025 U-21, претендує на звання найкращого у першому турі. Про це повідомляє пресслужба UEFA, передає УНН.

Деталі

Вчора, 12 червня, молодіжна збірна України розпочала виступ на чемпіонаті Європи 2025 U-21 з прикрої поразки проти збірної Данії, ведучи двічі в рахунку по ходу поєдинку. Матч завершився з мінімальною перемогою Данії (3:2), а за українську збірну відзначився Назар Волошин та Максим Брагару.

Гол Брагару претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2025.

На 78-й хвилині матчу Єгор Ярмолюк "пустив" по флангу В’юнника, який віддав в центр на Очеретька. Півзахисник розвернувся та віддав на Брагару, який більярдним ударом поцілив у дальній кут воріт. Цей гол вивів Україну вперед, проте не допоміг здобути перемогу.

Серед номінантів є також точні удари італійця Томмазо Балданці у ворота збірної Румунії, словака Самуеля Копашека у ворота Іспанії та чеха Даніеля Філа у ворота Англії.

Зазначимо, що завдяки двом асистам, Олег Очеретько став гравцем матчу проти данців. Наступний свій поєдинок збірна України проведе у неділю, 15 червня, на стадіоні у Кошиці проти збірної Фінляндії, яка напередодні зіграла внічию з Нідерландами - 2:2.

Євро-2025 (U-21): збірна України мінімально поступилась Данії12.06.25, 21:52 • 2804 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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