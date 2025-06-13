Євро-2025 (U-21): гол Брагару в ворота Дании претендует на звание лучшего в первом туре

Гол украинского вингера Максима Брагару, забившего второй мяч в ворота сборной Дании на чемпионате Европы 2025 U-21, претендует на звание лучшего в первом туре. Об этом сообщает пресс-служба UEFA, передает УНН.

Детали

Вчера, 12 июня, молодежная сборная Украины начала выступление на чемпионате Европы 2025 U-21 с обидного поражения против сборной Дании, ведя дважды в счете по ходу поединка. Матч завершился с минимальной победой Дании (3:2), а за украинскую сборную отличился Назар Волошин и Максим Брагару.

Гол Брагару претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2025.

На 78-й минуте матча Егор Ярмолюк "пустил" по флангу Вьюнника, который отдал в центр на Очеретько. Полузащитник развернулся и отдал на Брагару, который бильярдным ударом поразил дальний угол ворот. Этот гол вывел Украину вперед, однако не помог одержать победу.

Среди номинантов есть также точные удары итальянца Томмазо Балданци в ворота сборной Румынии, словака Самуэля Копашека в ворота Испании и чеха Даниэля Фила в ворота Англии.

Отметим, что благодаря двум ассистам, Олег Очеретько стал игроком матча против датчан. Следующий свой поединок сборная Украины проведет в воскресенье, 15 июня, на стадионе в Кошице против сборной Финляндии, которая накануне сыграла вничью с Нидерландами - 2:2.

Євро-2025 (U-21): сборная Украины минимально уступила Дании