Євро-2025 (U-21): гол Брагару в ворота Дании претендует на звание лучшего в первом туре

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 5730 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 22452 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 44887 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 70187 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 180804 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 162414 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 79303 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 109890 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50687 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66494 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 49763 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 46854 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72573 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 57693 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47102 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 10722 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47567 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 58165 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 73033 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 180804 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 27721 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 46160 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 113226 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 124180 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 147824 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Євро-2025 (U-21): гол Брагару в ворота Дании претендует на звание лучшего в первом туре

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Гол украинского вингера Максима Брагару в ворота Дании номинирован на лучший гол первого тура Евро-2025 U-21. Украина сыграет с Финляндией 15 июня.

Євро-2025 (U-21): гол Брагару в ворота Дании претендует на звание лучшего в первом туре

Гол украинского вингера Максима Брагару, забившего второй мяч в ворота сборной Дании на чемпионате Европы 2025 U-21, претендует на звание лучшего в первом туре. Об этом сообщает пресс-служба UEFA, передает УНН.

Детали

Вчера, 12 июня, молодежная сборная Украины начала выступление на чемпионате Европы 2025 U-21 с обидного поражения против сборной Дании, ведя дважды в счете по ходу поединка. Матч завершился с минимальной победой Дании (3:2), а за украинскую сборную отличился Назар Волошин и Максим Брагару.

Гол Брагару претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2025.

На 78-й минуте матча Егор Ярмолюк "пустил" по флангу Вьюнника, который отдал в центр на Очеретько. Полузащитник развернулся и отдал на Брагару, который бильярдным ударом поразил дальний угол ворот. Этот гол вывел Украину вперед, однако не помог одержать победу.

Среди номинантов есть также точные удары итальянца Томмазо Балданци в ворота сборной Румынии, словака Самуэля Копашека в ворота Испании и чеха Даниэля Фила в ворота Англии.

Отметим, что благодаря двум ассистам, Олег Очеретько стал игроком матча против датчан. Следующий свой поединок сборная Украины проведет в воскресенье, 15 июня, на стадионе в Кошице против сборной Финляндии, которая накануне сыграла вничью с Нидерландами - 2:2.

Євро-2025 (U-21): сборная Украины минимально уступила Дании12.06.25, 21:52 • 2790 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
УЕФА
Финляндия
Дания
Англия
Чешская Республика
Италия
Испания
Нидерланды
Румыния
Словакия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9