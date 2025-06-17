Мовний скандал у медіафутболі за участі Селезньова: що каже мовний омбудсмен та Мінмолодьспорту

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов прокоментував ситуацію навколо мовного скандалу, який стався вихідними, коли 16-річний український тік-токер Ренат Попружний зробив зауваження футболісту через російську мову на полі, зазначивши, що не хоче бути учасником мовних скандалів і не довзолить використовувати своє прізвище в ситуаціях, які будуть суперечливими для України. У Міністерстві молоді та спорту закликали громадськість не піддаватись на інформаційні провокації, а уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає неприпустимими дії "Odesa Football Media Team", які вигнали юнака з команди за зауваження Селезньову, передає УНН.

Хочу дати пояснення з приводу мовного скандалу, в який мене втягнули невідомі мені люди. Я народився, виріс, здобув освіту і побудував кар'єру в українському Донбасі. Усе своє життя я поклав на те, щоб популяризувати український футбол в Україні, Європі та в усьому світі. На сьогодні я вчу українську мову і намагаюся вільно нею говорити. За час війни я доклав усіх зусиль для того, щоб Україна була сильною, вільною і незалежною. Я не хочу бути учасником мовних скандалів і не дозволю використовувати своє прізвище в ситуаціях, які будуть суперечливими для України - сказав Селезньов.

Він додав, що робить усе, що у його силах заради перемоги України, і вірить в те, що Донбас буде українським і він зможе приїхати до Макіївки хоча б для того, щоб прийти на могилу свого батька - кавалера трьох Шахтарських орденів Слави.

Усі мої історії в Instagram та засобах масової інформації говорять про те, що я громадянин України, який підтримує своїх героїв, бійців і людей. І що б не говорили люди, які не знають мого життя, моєї історії та моєї родини, я офіційно заявляю: я - громадянин України. Слава Україні - зазначив Селезньов.

Доповнення

Вчора УНН повідомляв, що цими вихідними в українському медіафутболі стався мовний скандал. 16-річний український тік-токер Ренат Попружний зробив зауваження футболісту Євгену Селезньову через російську мову на полі. В команді, за яку виступає Попружний, заявили, що піаритись на мовному питанні - неприйнятно, та додали, що хлопець залишає команду.

На ситуацію між Селезньовим та Попружним відреагували в Міністерстві молоді та спорту, де зазначили, що "українська мова - це основа нашої національної ідентичності. Це наш вибір, який ми робимо щодня. Це наша зброя. І саме зараз, коли триває війна за саму суть української державності, ворог штучно використовує питання мови та віри, намагаючись розколоти наше суспільство. Наша ж сила у єдності".

Міністерство молоді та спорту України закликає громадськість не піддаватись на інформаційні провокації. Будь-який конфлікт у публічному просторі має вирішуватись у дусі взаємоповаги, а не через роздмухування суперечок - наголосили в міністерстві.

У міністерстві заявили, що Селезньов публічно заявив, що свідомо перейшов на українську мову і послідовно її використовує у побуті, медіа та на полі.

Це підтверджують і численні відео з матчів. Самого ж Євгена публічно підтримали військовослужбовці різних підрозділів, які захищають Україну на фронті - заявили у відомстві.

Там також додали, що ФК "Odesa Football Media Team" спростував дезінформацію у медіа та повідомив, що жодного вигнання підлітка з команди не було. Рішення залишити команду родина гравця ухвалила самостійно, прикріпивши відповідну заяву клубу.

У заяві клубу вказується, що Ренат разом зі своїм батьком, Артемом Попружним, приїхали з командою до Києва на матч проти команди "Армат", під час якої Ренат зробив зауваження гравцеві суперників - Євгену Селезньову - за використання російської мови у спілкуванні з партнерами по команді.

Ситуація виглядає неоднозначною, адже сам Ренат і його родина є російськомовними, і під час матчу також розмовляли російською. Відео, в якому Євген Селезньов відповідає Ренату українською мовою, на нашу думку, не містить нічого образливого чи провокаційного. Проте його було поширено з подачею, що завдала шкоди репутації . Нам досі не зрозуміло, з якою метою це відео було зняте та викладене, і чому було обрано шлях публічної дискредитації гравця. Тим більше, що сам Ренат згодом записав звернення, в якому підтвердив, що у повсякденному житті спілкується російською мовою. Артем Попружний повідомив, що вони з Ренатом прийняли рішення залишити команду з власної ініціативи. Жодного рішення про їх виключення з боку клубу не було. Ми, як клуб, переконані, що українська мова повинна мати беззаперечний пріоритет у публічному просторі. Водночас, ми вважаємо неприпустимим використання мовного питання як інструменту провокацій або маніпуляцій - заявили в клубі.

У міністерстві також наголосили, що повністю підтримують позицію керівництва команди щодо прийнятності використання мовного питання для штучного роздмухування конфліктів.

Окрім того, у ситуацію втрутився також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, зазначивши, що вважає неприпустимими дії "Odesa Football Media Team", які вигнали гравця Рената Попружного з команди за зауваження гравцю команди суперника FC "Armat" Євгену Селезньову через російську мову.

Це приклад репресивних дій проти українців в Україні за українську мову. Такі випадки неприпустимі і потребують реакції не лише уповноваженого, а й організаторів турніру, тренерів, керівників клубів та місцевої влади. Важливо отримати пояснення від колишнього гравця, організаторів турніру та інших учасників, які стали свідками конфлікту. Ми винесемо відповідні рішення згідно із чинним законодавством - заявив Кремінь.

Мовний скандал в медіафутболі: юнака відрахували з команди за зауваження Селезньову через російську мову