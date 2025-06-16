Мовний скандал в медіафутболі: юнака відрахували з команди за зауваження Селезньову через російську мову
Київ • УНН
Під час матчу медіаліги 16-річний Попружний зробив зауваження Селезньову через російську мову. Клуб вирішив, що піаритись на мові неприйнятно, і хлопець покине команду.
Цими вихідними в українському медіафутболі стався мовний скандал. 16-річний український тік-токер Ренат Попружний зробив зауваження футболісту Євгену Селезньову через російську мову на полі. В команді, за яку виступає Попружний, заявили, що піаритись на мовному питанні - неприйнятно, та додали, що хлопець залишає команду, пише УНН.
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У суботу, 14 червня, відбувся матч у медіафутбольній лізі між командами "Odesa Football Media Team" і FC "Armat", за який виступає ексфутболіст збірної України, донецького "Шахтаря" та дніпровського "Дніпра" Євген Селезньов.
Під час матчу, 16-річний футболіст Odesa Football Media Team Ренат Попружний зробив зауваження Селезньову, ймовірно, через те, що той спілкувався російською мовою на полі. Селезньов не стримався і вступив у дискусію з гравцем.
Я у тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти. Розумієш? Я знаю 4 мови. Забув у тебе спитати. Скільки тобі років? 16? Я у тебе забув спитати, якою мовою мені розмовляти. Буду розмовляти будь-якою, якою я хочу
Вже після гри юний футболіст заявив, що в реальному житті розмовляє російською мовою, проте у медійному просторі говорить українською.
На медіа сфері я розмовляю українською. В реальному житті російською. Я в жодному разі не хотів "захайпитися" на цій темі. Це був просто емоційний момент з матчу. Це як у всіх. Просто воно набрало багато переглядів. Я не хотів не хайпитися. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Дякую
Сьогодні ФК "Odesa Football Media Team" заявив, що розцінюють вчинок Попружного та його батька, як прояв неповаги до команди, додавши, що піаритись на мовному питанні - це неприйнятно. Окрім того, в клубі заявили, що гравець залишить команду.
Вчинок гравця Рената Попружного та, в першу чергу, його батька - Артема Попружного - ми, Odesa Football Media Team, розцінюємо як прояв неповаги до нашої команди. Саме батько створив ситуацію, яка вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки. На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої - створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні — це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається
Також у колективі принесли вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті.
Ми зробимо все можливе, щоб виправити ситуацію та не допустити подібного в майбутньому. Медіафутбол - це не лише про гру. Це - про єднання, повагу та відповідальність. Ми вклали багато сил і серця у створення "Odesa Football Media Team". І нам прикро, що наш перший офіційний матч запам’ятався не боротьбою на полі й відданістю Одесі, а вчинком, який не має виправдання. Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства. Ренату ми дякуємо за вклад у розвиток медіафутболу в Одесі. Але закликаємо - пам’ятайте про відповідальність за дії, які виходять за межі поля
Користувачі в мережі сприйняли рішення клубу неоднозначно.
Ви там упоролись чимось? Замість того, щоб вигнати того Селезньова з ліги, ви виганяєте україномовного хлопця; Селезньов грав за "Шахтар", який росіяни випхали з його улюбленої "Донбас-Арени", але тоді чомусь Селезньов не був україномовним, не так активно був проти росіян. Потім він поїхав грати в росію вже після 14-го року, бо "какая разніца і спорт-внє-політікі". Очі у нього розкрились тільки в нім на 24-го лютого 2022-го року. До того воно було матюкливим російськомовним футболістом. Зараз з нього ліпити заднім числом патріота - ну камон?? Ви український клуб? Чи може все ж таки російський?; Ви безпринципні й аморальні потвори. Порушники закону України, які плюють на могили мільйонів українців, закатованих росіянами; Дуже прикро, коли 16-річний хлопець більш свідомий, аніж ваш клуб
Зазначимо, що сам матч завершився перемогою "Armat" із рахунком 4:3. Селезньов зумів відзначитися трьома забити голами, ставши гравцем зустрічі.
Нагадаємо
Віктора Скрипника призначено новим головним тренером луганської "Зорі", який вже очолював луганчан з 2019 по 2022 рік. Скрипник замінить на цій посаді Младена Бартуловича.