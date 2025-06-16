Мовний скандал в медіафутболі: юнака відрахували з команди за зауваження Селезньову через російську мову

Цими вихідними в українському медіафутболі стався мовний скандал. 16-річний український тік-токер Ренат Попружний зробив зауваження футболісту Євгену Селезньову через російську мову на полі. В команді, за яку виступає Попружний, заявили, що піаритись на мовному питанні - неприйнятно, та додали, що хлопець залишає команду, пише УНН.

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У суботу, 14 червня, відбувся матч у медіафутбольній лізі між командами "Odesa Football Media Team" і FC "Armat", за який виступає ексфутболіст збірної України, донецького "Шахтаря" та дніпровського "Дніпра" Євген Селезньов.

Під час матчу, 16-річний футболіст Odesa Football Media Team Ренат Попружний зробив зауваження Селезньову, ймовірно, через те, що той спілкувався російською мовою на полі. Селезньов не стримався і вступив у дискусію з гравцем.

Я у тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти. Розумієш? Я знаю 4 мови. Забув у тебе спитати. Скільки тобі років? 16? Я у тебе забув спитати, якою мовою мені розмовляти. Буду розмовляти будь-якою, якою я хочу - різко відповів Селезньов юному футболісту.

Вже після гри юний футболіст заявив, що в реальному житті розмовляє російською мовою, проте у медійному просторі говорить українською.

На медіа сфері я розмовляю українською. В реальному житті російською. Я в жодному разі не хотів "захайпитися" на цій темі. Це був просто емоційний момент з матчу. Це як у всіх. Просто воно набрало багато переглядів. Я не хотів не хайпитися. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Дякую - заявив футболіст.

Сьогодні ФК "Odesa Football Media Team" заявив, що розцінюють вчинок Попружного та його батька, як прояв неповаги до команди, додавши, що піаритись на мовному питанні - це неприйнятно. Окрім того, в клубі заявили, що гравець залишить команду.

Вчинок гравця Рената Попружного та, в першу чергу, його батька - Артема Попружного - ми, Odesa Football Media Team, розцінюємо як прояв неповаги до нашої команди. Саме батько створив ситуацію, яка вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки. На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої - створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні — це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається - йдеться в заяві клубу.

Також у колективі принесли вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті.

Ми зробимо все можливе, щоб виправити ситуацію та не допустити подібного в майбутньому. Медіафутбол - це не лише про гру. Це - про єднання, повагу та відповідальність. Ми вклали багато сил і серця у створення "Odesa Football Media Team". І нам прикро, що наш перший офіційний матч запам’ятався не боротьбою на полі й відданістю Одесі, а вчинком, який не має виправдання. Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства. Ренату ми дякуємо за вклад у розвиток медіафутболу в Одесі. Але закликаємо - пам’ятайте про відповідальність за дії, які виходять за межі поля - додали в клубі.

Користувачі в мережі сприйняли рішення клубу неоднозначно.

Ви там упоролись чимось? Замість того, щоб вигнати того Селезньова з ліги, ви виганяєте україномовного хлопця; Селезньов грав за "Шахтар", який росіяни випхали з його улюбленої "Донбас-Арени", але тоді чомусь Селезньов не був україномовним, не так активно був проти росіян. Потім він поїхав грати в росію вже після 14-го року, бо "какая разніца і спорт-внє-політікі". Очі у нього розкрились тільки в нім на 24-го лютого 2022-го року. До того воно було матюкливим російськомовним футболістом. Зараз з нього ліпити заднім числом патріота - ну камон?? Ви український клуб? Чи може все ж таки російський?; Ви безпринципні й аморальні потвори. Порушники закону України, які плюють на могили мільйонів українців, закатованих росіянами; Дуже прикро, коли 16-річний хлопець більш свідомий, аніж ваш клуб - пишуть користувачі.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою "Armat" із рахунком 4:3. Селезньов зумів відзначитися трьома забити голами, ставши гравцем зустрічі.

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