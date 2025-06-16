Мовний скандал в медіафутболі: юнака відрахували з команди за зауваження Селезньову через російську мову

$41.450.04
47.690.39
ukenru
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
19:28 • 792 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
13:59 • 23264 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 64835 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 65687 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 78603 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 164186 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 78041 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 76984 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 59886 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 56556 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
57%
748мм
Популярнi новини
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 130172 перегляди
Суд не знайшов підтверджень, що Шабунін брав участь у воєнних діях і зобов’язав активіста сплатити 126 тисяч податкового боргу16 червня, 10:33 • 10306 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 32805 перегляди
Трамп відхилив план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану - AP16:06 • 7776 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень17:56 • 12296 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 130612 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 152061 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 183013 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 254468 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 311286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень17:56 • 12669 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 33187 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 103541 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 129973 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 88092 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Мовний скандал в медіафутболі: юнака відрахували з команди за зауваження Селезньову через російську мову

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Під час матчу медіаліги 16-річний Попружний зробив зауваження Селезньову через російську мову. Клуб вирішив, що піаритись на мові неприйнятно, і хлопець покине команду.

Мовний скандал в медіафутболі: юнака відрахували з команди за зауваження Селезньову через російську мову

Цими вихідними в українському медіафутболі стався мовний скандал. 16-річний український тік-токер Ренат Попружний зробив зауваження футболісту Євгену Селезньову через російську мову на полі. В команді, за яку виступає Попружний, заявили, що піаритись на мовному питанні - неприйнятно, та додали, що хлопець залишає команду, пише УНН.

Деталі

У суботу, 14 червня, відбувся матч у медіафутбольній лізі між командами "Odesa Football Media Team" і FC "Armat", за який виступає ексфутболіст збірної України, донецького "Шахтаря" та дніпровського "Дніпра" Євген Селезньов.

Під час матчу, 16-річний футболіст Odesa Football Media Team Ренат Попружний зробив зауваження Селезньову, ймовірно, через те, що той спілкувався російською мовою на полі. Селезньов не стримався і вступив у дискусію з гравцем.

Я у тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти. Розумієш? Я знаю 4 мови. Забув у тебе спитати. Скільки тобі років? 16? Я у тебе забув спитати, якою мовою мені розмовляти. Буду розмовляти будь-якою, якою я хочу 

- різко відповів Селезньов юному футболісту.

Вже після гри юний футболіст заявив, що в реальному житті розмовляє російською мовою, проте у медійному просторі говорить українською.

На медіа сфері я розмовляю українською. В реальному житті російською. Я в жодному разі не хотів "захайпитися" на цій темі. Це був просто емоційний момент з матчу. Це як у всіх. Просто воно набрало багато переглядів. Я не хотів не хайпитися. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Дякую 

- заявив футболіст.

Сьогодні ФК "Odesa Football Media Team" заявив, що розцінюють вчинок Попружного та його батька, як прояв неповаги до команди, додавши, що піаритись на мовному питанні - це неприйнятно. Окрім того, в клубі заявили, що гравець залишить команду.

Вчинок гравця Рената Попружного та, в першу чергу, його батька - Артема Попружного - ми, Odesa Football Media Team, розцінюємо як прояв неповаги до нашої команди. Саме батько створив ситуацію, яка вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки. На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої - створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні — це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається

- йдеться в заяві клубу.

Також у колективі принесли вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті.

Ми зробимо все можливе, щоб виправити ситуацію та не допустити подібного в майбутньому. Медіафутбол - це не лише про гру. Це - про єднання, повагу та відповідальність. Ми вклали багато сил і серця у створення "Odesa Football Media Team". І нам прикро, що наш перший офіційний матч запам’ятався не боротьбою на полі й відданістю Одесі, а вчинком, який не має виправдання. Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства. Ренату ми дякуємо за вклад у розвиток медіафутболу в Одесі. Але закликаємо - пам’ятайте про відповідальність за дії, які виходять за межі поля 

- додали в клубі.

Користувачі в мережі сприйняли рішення клубу неоднозначно.

Ви там упоролись чимось? Замість того, щоб вигнати того Селезньова з ліги, ви виганяєте україномовного хлопця; Селезньов грав за "Шахтар", який росіяни випхали з його улюбленої "Донбас-Арени", але тоді чомусь Селезньов не був україномовним, не так активно був проти росіян. Потім він поїхав грати в росію вже після 14-го року, бо "какая разніца і спорт-внє-політікі". Очі у нього розкрились тільки в нім на 24-го лютого 2022-го року. До того воно було матюкливим російськомовним футболістом. Зараз з нього ліпити заднім числом патріота - ну камон?? Ви український клуб? Чи може все ж таки російський?; Ви безпринципні й аморальні потвори. Порушники закону України, які плюють на могили мільйонів українців, закатованих росіянами; Дуже прикро, коли 16-річний хлопець більш свідомий, аніж ваш клуб 

- пишуть користувачі.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою "Armat" із рахунком 4:3. Селезньов зумів відзначитися трьома забити голами, ставши гравцем зустрічі.

Нагадаємо

Віктора Скрипника призначено новим головним тренером луганської "Зорі", який вже очолював луганчан з 2019 по 2022 рік. Скрипник замінить на цій посаді Младена Бартуловича.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Шахтар (Донецьк)
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9