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Віктор Скрипник повертається до "Зорі": клуб оголосив про призначення нового тренера

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Віктор Скрипник, який тренував "Зорю" з 2019 по 2022 рік, знову став головним тренером луганського клубу. Він замінив Младена Бартуловича, який керував командою з 2024 року.

Віктор Скрипник повертається до "Зорі": клуб оголосив про призначення нового тренера

Віктора Скрипника призначено новим головним тренером луганської "Зорі", який вже очолював луганчан з 2019 по 2022 рік. Скрипник замінить на цій посаді Младена Бартуловича. Про це повідомляє пресслужба "Зорі", передає УНН.

Новим тренером луганської "Зорі" стане гарно знайомий луганським вболівальникам спеціаліст – Віктор Скрипник

- йдеться в повідомленні.

В клубі нагадали, що Скрипник вже очолював "Зорю" з 2019 по 2022 рік. Під його керівництвом "Зоря" двічі ставала бронзовим призером чемпіонату (сезони 2019/20 та 2020/21), а також грала в фіналі Кубку країни у сезоні 2020/2021.

Також під орудою Скрипника "Зоря" набрала на той момент найбільшу кількість очок в груповому етапі єврокубків. Було це в сезоні 2021/22 в Лізі Конференцій, коли луганський колектив здобув 7 залікових пунктів.

Доповнення

Як вже зазначалося, Скрипник очолював "Зорю" з 2019 по 2022 рік. Після звільнення з "Зорі", тренер очолив полтавську "Ворсклу", а останнім місцем роботи Скрипника був харківський "Металіст 1925", де працював до липня 2024 року.

Зазначимо, що сьогодні "Зоря" оголосила про звільнення Младена Бартуловича, який очолював луганчан з 2024 року. Під керівництвом Бартуловича, "Зоря" в сезоні 2024/25 зайняла 7 місце в чемпіонаті України.

Нагадаємо

Колишній наставник "Олександрії" Руслан Ротань, про відставку якого з клубу було оголошено сьогодні, очолив житомирське "Полісся". Контракт із клубом розрахований до 2028 року.

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб та його тренерський штаб залишили команду.

Колишній тренер харківського "Металіста 1925" Патрік ван Леувен очолив криворізький "Кривбас". Контракт із тренером розраховано на 3 роки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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