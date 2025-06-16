Віктор Скрипник повертається до "Зорі": клуб оголосив про призначення нового тренера

Віктора Скрипника призначено новим головним тренером луганської "Зорі", який вже очолював луганчан з 2019 по 2022 рік. Скрипник замінить на цій посаді Младена Бартуловича. Про це повідомляє пресслужба "Зорі", передає УНН.

Новим тренером луганської "Зорі" стане гарно знайомий луганським вболівальникам спеціаліст – Віктор Скрипник - йдеться в повідомленні.

В клубі нагадали, що Скрипник вже очолював "Зорю" з 2019 по 2022 рік. Під його керівництвом "Зоря" двічі ставала бронзовим призером чемпіонату (сезони 2019/20 та 2020/21), а також грала в фіналі Кубку країни у сезоні 2020/2021.

Також під орудою Скрипника "Зоря" набрала на той момент найбільшу кількість очок в груповому етапі єврокубків. Було це в сезоні 2021/22 в Лізі Конференцій, коли луганський колектив здобув 7 залікових пунктів.

Доповнення

Як вже зазначалося, Скрипник очолював "Зорю" з 2019 по 2022 рік. Після звільнення з "Зорі", тренер очолив полтавську "Ворсклу", а останнім місцем роботи Скрипника був харківський "Металіст 1925", де працював до липня 2024 року.

Зазначимо, що сьогодні "Зоря" оголосила про звільнення Младена Бартуловича, який очолював луганчан з 2024 року. Під керівництвом Бартуловича, "Зоря" в сезоні 2024/25 зайняла 7 місце в чемпіонаті України.

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