Руслан Ротань очолив житомирське "Полісся": контракт до 2028 року

Колишній наставник "Олександрії" Руслан Ротань, про відставку якого з клубу було оголошено сьогодні, очолив житомирське "Полісся". Контракт із клубом розрахований до 2028 року. Про це повідомляє пресслужба "Полісся", передає УНН.

Футбольний клуб "Полісся" оголошує про призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди. 43-річний фахівець підписав контракт із клубом на 3 роки - йдеться в повідомленні.

У клубі наголосили, що Ротань - один із найперспективніших та найпрогресивніших тренерів українського футболу, який у своїй кар’єрі очолював молодіжну збірну України (U-21), з якою вийшов до півфіналу чемпіонату Європи-2023.

Саме під його керівництвом українська "молодіжка" вперше в історії незалежної України здобула путівку на футбольний турнір Олімпійських ігор. Згодом він очолив олімпійську збірну України на Літній Олімпіаді в Парижі. На клубному рівні тренерський успіх Руслан Петрович досяг з ФК "Олександрія", змагаючись за чемпіонство УПЛ з київським "Динамо". У підсумку здобув історичне срібло чемпіонату для "жовто-чорних - додали в “Поліссі”.

Доповнення

12 травня, після нічиєї із київським "Динамо", "Полісся" повідомило, що клуб припинив співпрацю із головним тренером першої команди Імадом Ашуром та його тренерським штабом.

"Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди", - заявляли у клубі.

Тоді ж у клубі також повідомили про відсторонення від виконання обовʼязків операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута клубу Анатолія Волкова.

"У межах клубу триває внутрішнє розслідування. До завершення перевірки зазначені працівники тимчасово відсторонені від будь-якої діяльності, пов’язаної з ФК "Полісся", та виконання посадових обовʼязків", - йшлося в заяві клубу.

Сьогодні УНН повідомляв, що головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який в цьому сезоні здобув з командою срібні медалі Української Прем’єр-ліги, залишив команду.

Руслан Ротань залишив посаду головного тренера “Олександрії”

У заключному турі, "Полісся" завдяки нічиїй проти "Кривбасу" (1:1) та програшу "Карпат" "Зорі" (3:1), змогло зберегти 4 сходинку в УПЛ, яка дає змогу пробитися в єврокубки.

"Полісся" має стартувати в Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду, матчі якого відбудуться 24 та 31 липня. Жеребкування – 18 червня.

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