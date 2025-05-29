Лондонський "Челсі" розгромив "Бетіс" у фіналі футбольної Ліги конференцій 2024/25
Київ • УНН
У фіналі Ліги конференцій, який відбувся у Вроцлаві, "Челсі" переміг іспанський "Бетіс" з рахунком 4:1, здобувши останній єврокубок, якого не вистачало в колекції англійців.
Англійський "Челсі" став переможцем футбольної Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. У фіналі, який відбувався у польському Вроцлаві, лондонці перемогли іспанський "Бетіс", повідомляє УНН.
Деталі
Щоправда, початок гри для "Челсі" видався не надто оптимістичним: вже на 9-й хвилині мароканський легіонер "Бетіса" Абде Еззальзулі вивів іспанців вперед - 1:0.
Попри ігрову перевагу англійців, цей рахунок втримувався аж до середини другого тайму, аж поки аргентинський півзахисник "Челсі" Енцо Фернандес відновив паритет - 1:1.
Вже за 6 хвилин сенегальський нападник Ніколя Джексон вивів англійців уперед - 2:1. У час, що залишився до завершення гри, англійці забили ще двічі - голами відзначилися Джейдон Санчо та Мойсес Кайседо - 4:1.
Таким чином, "Челсі" здобув останній єврокубок, якого їм не вистачало в колекції.
Нагадаємо
Перед матчем букмекери віддавали перевагу "Челсі". Ставки на перемогу англійців приймалися з коефіцієнтом - 1.84. Успіх "Бетіса" оцінювався у 4.50.
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