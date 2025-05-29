Лондонский "Челси" разгромил "Бетис" в финале футбольной Лиги конференций 2024/25
Киев • УНН
В финале Лиги конференций, который состоялся во Вроцлаве, "Челси" победил испанский "Бетис" со счетом 4:1, завоевав последний еврокубок, которого не хватало в коллекции англичан.
Английский "Челси" стал победителем футбольной Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. В финале, который проходил в польском Вроцлаве, лондонцы победили испанский "Бетис", сообщает УНН.
Детали
Правда, начало игры для "Челси" выдалось не слишком оптимистичным: уже на 9-й минуте марокканский легионер "Бетиса" Абде Эззальзули вывел испанцев вперед - 1:0.
Несмотря на игровое преимущество англичан, этот счет удерживался вплоть до середины второго тайма, пока аргентинский полузащитник "Челси" Энцо Фернандес восстановил паритет - 1:1.
Уже через 6 минут сенегальский нападающий Николя Джексон вывел англичан вперед - 2:1. В оставшееся до завершения игры время англичане забили еще дважды - голами отметились Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо - 4:1.
Таким образом, "Челси" получил последний еврокубок, которого им не хватало в коллекции.
Напомним
Перед матчем букмекеры отдавали предпочтение "Челси". Ставки на победу англичан принимались с коэффициентом - 1.84. Успех "Бетиса" оценивался в 4.50.
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