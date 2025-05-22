"Тоттенхэм" победил "МЮ" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы 2024/25

Английский "Тоттенхэм" стал победителем футбольной Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В финальном матче лондонцы одолели другой клуб из Англии, "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Об этом сообщает УНН.

Детали

Для команд, которые откровенно провалили нынешнее выступление в английской Премьер-лиге, этот финал был последним шансом "вытянуть" сезон. Поэтому обе команды были крайне осторожными - первый тайм прошел при равной игре.

Впрочем, на 42-й минуте полузащитнику "Тоттенхэма" Бреннану Джонсону в невероятной борьбе все же удалось протолкнуть мяч в сетку МЮ - 1:0.

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После перерыва ситуация на поле мало изменилась - мало действительно опасных моментов и борьба на каждом клочке поля. При такой игре "шпорам" таки удалось удержать минимальную, но такую ​​желанную победу.

Добавим, что благодаря этой победе "Тоттенхэм" не только завоевал трофей, но и по регламенту УЕФА получил возможность в следующем сезоне выступить в самом престижном европейском клубном турнире - Лиге чемпионов.

Напомним

Накануне матча букмекеры отдавали небольшое предпочтение "Манчестер Юнайтед". На победу "красных дьяволов" в основное время можно было поставить с коэффициентом - 2,5, на победу "Тоттенхэма" в основное время – 2,9. На то, что "Тоттенхэм" выиграет Лигу Европы – 2,1, а на то, что МЮ заберет трофей - 1,8.

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