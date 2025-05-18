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Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба
14:58 • 3410 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

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Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

Киев • УНН

 • 3122 просмотра

Киевское "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, сыграв вничью с "Черноморцем". Для Александра Шовковского это первый чемпионский титул в качестве тренера.

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины, передает УНН со ссылкой на ФК "Динамо".

Сыграв на выезде вничью с одесским "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре отечественной Премьер-лиги, киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, стало недосягаемым для преследователей и обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным ФК, этот чемпионский титул стал для команды 30-м за историю существования. 13 раз "бело-синие" становились лучшей командой Советского Союза, еще 17 раз - уже независимой Украины. Примечательно, что по обоим показателям динамовцы являются рекордсменами - никто из конкурентов не имеет столько чемпионств, сколько завоевали киевляне, ни в СССР, ни в Украине. Учитывая свое достижение, теперь "Динамо" имеет законное право добавить к своей эмблеме третью звезду.

При этом "Динамо" имеет все шансы завершить сезон без поражений (сейчас у нашей команды 21 победа и 8 ничьих). Ранее нашей команде такое удавалось трижды во времена проведения независимой Украины - в сезонах 1999/2000, 2006/2007, 2014/2015.

Для Александра Шовковского это чемпионство стало первым в качестве наставника "Динамо". Ранее он 14 раз становился чемпионом Украины в качестве игрока. Таким образом Шовковский стал седьмым динамовцем, которому покорились золотые чемпионские награды и в качестве игрока, и в качестве тренера - ранее аналогичное достижение покорялось Валерию Лобановскому, Йожефу Сабо, Михаилу Фоменко, Анатолию Демьяненко, Алексею Михайличенко и Сергею Реброву.

Свои четвертые чемпионские титулы в карьере завоевали опытные Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко. Причем для последнего разница с первым добытым золотым комплектом наград составляет 16 лет.

Добавим

Впереди - новые вызовы, в частности на "Динамо" ждет старт в квалификации Лиги чемпионов и защита чемпионского титула на внутренней арене.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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