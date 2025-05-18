Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу
Київ • УНН
Київське "Динамо" достроково виграло чемпіонат України, зігравши внічию з "Чорноморцем". Для Олександра Шовковського це перший чемпіонський титул як тренера.
Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України, передає УНН із посиланням на ФК "Динамо".
Зігравши на виїзді внічию з одеським "Чорноморцем" (1:1) у 29-му турі вітчизняної Премʼєр-ліги, київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, стало недосяжним для переслідувачів та забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України
Деталі
За даними ФК, цей чемпіонський титул став для команди 30-м за історію існування. 13 разів "біло-сині" ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів - уже незалежної України. Примітно, що за обома показниками динамівці є рекордсменами - ніхто з конкурентів не має стільки чемпіонств, скільки завоювали кияни, ані в СРСР, ані в Україні. Враховуючи своє досягнення, тепер "Динамо" має законне право додати до своєї емблеми третю зірку.
При цьому "Динамо" має всі шанси завершити сезон без поразок (наразі у нашої команди 21 перемога та 8 нічиїх). Раніше нашій команді таке вдавалося тричі за часів проведення незалежної України - у сезонах 1999/2000, 2006/2007, 2014/2015.
Для Олександра Шовковського це чемпіонство стало першим у якості наставника "Динамо". Раніше він 14 разів ставав чемпіоном України в якості гравця. Таким чином Шовковський став сьомим динамівцем, якому підкорилися золоті чемпіонські нагороди і в якості гравця, і в якості тренера - раніше аналогічне досягнення підкорювалося Валерію Лобановському, Йожефу Сабо, Михайлу Фоменку, Анатолію Демʼяненку, Олексію Михайличенку та Сергію Реброву.
Свої четверті чемпіонські титули в карʼєрі завоювали досвідчені Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. Причому для останнього різниця з першим здобутим золотим комплектом нагород складає 16 років.
Додамо
Попереду - нові виклики, зокрема на "Динамо" чекає старт у кваліфікації Ліги чемпіонів та захист чемпіонського титулу на внутрішній арені.
Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті14.05.25, 21:32 • 183170 переглядiв