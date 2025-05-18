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Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу
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Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

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Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

Київ • УНН

 • 6942 перегляди

Київське "Динамо" достроково виграло чемпіонат України, зігравши внічию з "Чорноморцем". Для Олександра Шовковського це перший чемпіонський титул як тренера.

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України, передає УНН із посиланням на ФК "Динамо".

Зігравши на виїзді внічию з одеським "Чорноморцем" (1:1) у 29-му турі вітчизняної Премʼєр-ліги, київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, стало недосяжним для переслідувачів та забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ФК, цей чемпіонський титул став для команди 30-м за історію існування. 13 разів "біло-сині" ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів - уже незалежної України. Примітно, що за обома показниками динамівці є рекордсменами - ніхто з конкурентів не має стільки чемпіонств, скільки завоювали кияни, ані в СРСР, ані в Україні. Враховуючи своє досягнення, тепер "Динамо" має законне право додати до своєї емблеми третю зірку.

При цьому "Динамо" має всі шанси завершити сезон без поразок (наразі у нашої команди 21 перемога та 8 нічиїх). Раніше нашій команді таке вдавалося тричі за часів проведення незалежної України - у сезонах 1999/2000, 2006/2007, 2014/2015.

Для Олександра Шовковського це чемпіонство стало першим у якості наставника "Динамо". Раніше він 14 разів ставав чемпіоном України в якості гравця. Таким чином Шовковський став сьомим динамівцем, якому підкорилися золоті чемпіонські нагороди і в якості гравця, і в якості тренера - раніше аналогічне досягнення підкорювалося Валерію Лобановському, Йожефу Сабо, Михайлу Фоменку, Анатолію Демʼяненку, Олексію Михайличенку та Сергію Реброву.

Свої четверті чемпіонські титули в карʼєрі завоювали досвідчені Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. Причому для останнього різниця з першим здобутим золотим комплектом нагород складає 16 років.

Додамо

Попереду - нові виклики, зокрема на "Динамо" чекає старт у кваліфікації Ліги чемпіонів та захист чемпіонського титулу на внутрішній арені.

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті14.05.25, 21:32 • 183170 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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