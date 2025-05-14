$41.500.04
46.090.07
ukenru
Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
18:32 • 5434 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

16:00 • 66764 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14:42 • 40482 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

13:55 • 84573 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
13:50 • 48459 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 44280 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 93941 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 55901 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 72475 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 62989 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
39%
744мм
Популярнi новини

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 48756 перегляди

День вишиванки: українців закликають долучитися до флешмобу

14 травня, 11:46 • 10601 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14:08 • 23933 перегляди

У Києві 15 травня приспустять головний прапор держави: яка причина

16:16 • 10386 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

16:34 • 32250 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

16:34 • 32412 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

16:00 • 66764 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

13:55 • 84573 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 93941 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 125638 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14:08 • 24049 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 48881 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 63961 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 61518 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 69893 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Київ • УНН

 • 5066 перегляди

У фіналі Кубку України "Шахтар" здолав "Динамо" в серії пенальті. Цей трофей став 15-м для "гірників" в історії, збільшивши їх відрив від "Динамо".

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Донецький "Шахтар" здобуває перемогу в фіналі Кубку України сезону 2024/2025, перегравши в серії післяматчевих пенальті київське "Динамо" - 6:5. Цей трофей для "гірників" став 15-м в історії, передає УНН.

Склади команд

"Шахтар": Різник, Бондар, Марлон, Егіналду, Судаков, Кевін, Педро Енріке, Вінісіус, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо

Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Криськів, Швед, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліас

"Динамо": Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко

Перший тайм

Поєдинок в на Центральному стадіоні в Житомирі розпочався з хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії. Перший символічний удар по м’ячу виконав капітан команди "Pokrova Lviv AMP" Валентин Осовський - колишній військовослужбовець 103 бригади ТрО, що базується у Львові, який пішов на війну добровольцем, а 8 січня 2023 року під час одного зі штурмів на напрямку Кремінної Луганської області отримав поранення - один із осколків влучив в ногу.

На жаль, хірургам не вдалося врятувати ногу військовому.

Поєдинок розпочався доволі обережно з боку обох команд. Команди в першому таймі більше контролювали м’яч, і лише ближче до середини тайму почали створювати напівмоменти. На 17-й хвилині капітан "Динамо" Віталій Буяльський пробивав з другого дотику, але точно в руки Дмитру Різнику.

Далі моментів майже не виникало, проте під завісу тайму "Динамо" вдалося відкрити рахунок: Тарас Михавко на власній половині поля віддав на Владислава Кабаєва, який в дотик віддав на Миколу Шапаренка, який протягнув м’яч флангом, віддав на Дубінчака, який прострілив на "11 метрів" на Андрія Ярмоленка, який в один дотик потужно пробив у дальній кут Різника - 1:0 на користь киян.

Другий тайм

Початок другого тайму запам’ятався штовханиною, а не небезпечними моментами, проте арбітру вдалося швидко вгамувати емоції гравців. До екватору тайму гра заспокоїлася, і "Шахтар" взяв м’яч під контроль, що вилилося в забитий гол: спочатку Кевін вийшов віч на віч з Русланом Нещеретом, але Михавку вдалося вибити м’яч з-під ніг Кевіна.

Кияни намагалися розігнати швидку контратаку, але Микола Шапаренко віддав не точно, м’яч перехопив Аліссон, віддав на Еліаса, який віддав в центр на Георгія Судаков. Хавбек "гірників" притримав м’яч, дочекався забігання Аліссона, віддав на вінгера, який подав на дальню на Еліаса, який пробив повз Нещерета - 1:1.

Серія пенальті

Додаткові два тайми по 15-ть хвилин майже нічим не запам’яталися, окрім травми захисника "Динамо" Дениса Попова та прострілу з госторого кута вінгера "Шахтаря" Аліссона. В овертаймі команди сильнішого не виявили, через що матч перейшов до серії післяматчевих пенальті.

Перший удар в серії післяматчевих пенальті реалізував Єгор Назарина - 1:0 на користь "Шахтаря".

Форвард "Динамо" Владислав Ванат також вдало реалізував свій удар - 1:1.

Вінгер "гірників" також вдало реалізував пенальті - 2:1.

Володимир Бражко, який "приміряв" капітанську пов’язку після заміни Буяльського, зрівняв рахунок - 2:2.

Кіпер "Динамо" Нещерет вгадав удар, але не зміг парирувати його від Кевіна - 3:2.

Олександр Піхальонок, який також вийшов на заміну в "Динамо", вдало реалізував свій удар - 3:3.

Автор голу в складі "гірників" Еліас з першого разу не зміг переграти кіпера "Динамо", проте арбітр наказав перебити через те, що Нещерет вийшов за лінію воріт до удару; з другої спроби форвард "Шахтаря" переграв Нещерета - 4:3.

Костянтин Вівчаренко спокійно зрівняв рахунок, завдавши удару по центру - 4:4.

Лаа Грам вдало розвів Нещерета та м’яч по різним кутам - 5:4.

Опорник "Динамо" Микола Михайленко вдало пробив у верхню "дев’ятку", хоч і Різник вгадав напрямок удару - 5:5.

Шостий удар вдало реалізував Дмитро Криськів, хоч і Нещерет зачепив "шкіряного" кінчиками пальців - 6:5.

Останній удар за "біло-синіх" бив Олександр Караваєв, проте Різник вгадав напрямок удару, та відбив м’яч - 6:5.

Фінальний свисток зафіксував нічию - 1:1 та перемогу "гірників" по пенальті - 6:5. Таким чином, "Шахтар" здобуває свій 15 Кубок України, та відривається за цим показником від "Динамо" на два титули.

“Шахтар U-13” став чемпіоном “Дитячого кубка чотирьох”14.05.25, 15:45 • 1706 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
ФК «Шахтар» Донецьк
ФК «Динамо» Київ
Бразилія
Brent
$65.86
Bitcoin
$103,452.50
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.05
Золото
$3,175.89
Ethereum
$2,611.66