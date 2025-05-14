Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Донецький "Шахтар" здобуває перемогу в фіналі Кубку України сезону 2024/2025, перегравши в серії післяматчевих пенальті київське "Динамо" - 6:5. Цей трофей для "гірників" став 15-м в історії, передає УНН.

Склади команд

"Шахтар": Різник, Бондар, Марлон, Егіналду, Судаков, Кевін, Педро Енріке, Вінісіус, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо

Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Криськів, Швед, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліас

"Динамо": Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко

Перший тайм

Поєдинок в на Центральному стадіоні в Житомирі розпочався з хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії. Перший символічний удар по м’ячу виконав капітан команди "Pokrova Lviv AMP" Валентин Осовський - колишній військовослужбовець 103 бригади ТрО, що базується у Львові, який пішов на війну добровольцем, а 8 січня 2023 року під час одного зі штурмів на напрямку Кремінної Луганської області отримав поранення - один із осколків влучив в ногу.

На жаль, хірургам не вдалося врятувати ногу військовому.

Поєдинок розпочався доволі обережно з боку обох команд. Команди в першому таймі більше контролювали м’яч, і лише ближче до середини тайму почали створювати напівмоменти. На 17-й хвилині капітан "Динамо" Віталій Буяльський пробивав з другого дотику, але точно в руки Дмитру Різнику.

Далі моментів майже не виникало, проте під завісу тайму "Динамо" вдалося відкрити рахунок: Тарас Михавко на власній половині поля віддав на Владислава Кабаєва, який в дотик віддав на Миколу Шапаренка, який протягнув м’яч флангом, віддав на Дубінчака, який прострілив на "11 метрів" на Андрія Ярмоленка, який в один дотик потужно пробив у дальній кут Різника - 1:0 на користь киян.

Другий тайм

Початок другого тайму запам’ятався штовханиною, а не небезпечними моментами, проте арбітру вдалося швидко вгамувати емоції гравців. До екватору тайму гра заспокоїлася, і "Шахтар" взяв м’яч під контроль, що вилилося в забитий гол: спочатку Кевін вийшов віч на віч з Русланом Нещеретом, але Михавку вдалося вибити м’яч з-під ніг Кевіна.

Кияни намагалися розігнати швидку контратаку, але Микола Шапаренко віддав не точно, м’яч перехопив Аліссон, віддав на Еліаса, який віддав в центр на Георгія Судаков. Хавбек "гірників" притримав м’яч, дочекався забігання Аліссона, віддав на вінгера, який подав на дальню на Еліаса, який пробив повз Нещерета - 1:1.

Серія пенальті

Додаткові два тайми по 15-ть хвилин майже нічим не запам’яталися, окрім травми захисника "Динамо" Дениса Попова та прострілу з госторого кута вінгера "Шахтаря" Аліссона. В овертаймі команди сильнішого не виявили, через що матч перейшов до серії післяматчевих пенальті.

Перший удар в серії післяматчевих пенальті реалізував Єгор Назарина - 1:0 на користь "Шахтаря".

Форвард "Динамо" Владислав Ванат також вдало реалізував свій удар - 1:1.

Вінгер "гірників" також вдало реалізував пенальті - 2:1.

Володимир Бражко, який "приміряв" капітанську пов’язку після заміни Буяльського, зрівняв рахунок - 2:2.

Кіпер "Динамо" Нещерет вгадав удар, але не зміг парирувати його від Кевіна - 3:2.

Олександр Піхальонок, який також вийшов на заміну в "Динамо", вдало реалізував свій удар - 3:3.

Автор голу в складі "гірників" Еліас з першого разу не зміг переграти кіпера "Динамо", проте арбітр наказав перебити через те, що Нещерет вийшов за лінію воріт до удару; з другої спроби форвард "Шахтаря" переграв Нещерета - 4:3.

Костянтин Вівчаренко спокійно зрівняв рахунок, завдавши удару по центру - 4:4.

Лаа Грам вдало розвів Нещерета та м’яч по різним кутам - 5:4.

Опорник "Динамо" Микола Михайленко вдало пробив у верхню "дев’ятку", хоч і Різник вгадав напрямок удару - 5:5.

Шостий удар вдало реалізував Дмитро Криськів, хоч і Нещерет зачепив "шкіряного" кінчиками пальців - 6:5.

Останній удар за "біло-синіх" бив Олександр Караваєв, проте Різник вгадав напрямок удару, та відбив м’яч - 6:5.

Фінальний свисток зафіксував нічию - 1:1 та перемогу "гірників" по пенальті - 6:5. Таким чином, "Шахтар" здобуває свій 15 Кубок України, та відривається за цим показником від "Динамо" на два титули.

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