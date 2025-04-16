ФК «Шахтар» Донецьк

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 13939 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 56097 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 33060 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 38136 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 46000 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 85337 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 78318 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35084 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60324 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108814 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
51%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 61926 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 80516 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 45176 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 23980 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 18111 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 56007 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 80909 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 85294 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 78281 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 179783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 45492 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 27205 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 28373 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 29864 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 32240 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Організації

ФК «Шахтар» Донецьк

Український футбольний клуб
Новини по темi

Перші хвостики вже вдома: у Києві "коти знайшли господарів" через електронний застосунок "Адопція тварин"

В Києві запрацював сервіс "Адопція тварин" у додатку Київ Цифровий, завдяки якому декілька котів вже знайшли нових господарів. Серед них – кішка Тигруля, яка чекала на родину місяць.

Суспільство • 10:31 • 4266 перегляди

Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів?

Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.

Спорт • 14 квітня, 12:01 • 6212 перегляди

"ЛНЗ" зустрінеться з "Шахтарем": відкриття чергового кола УПЛ

«ЛНЗ» зустрінеться з «Шахтарем» у першому матчі 24-го туру VBET Української Прем’єр-Ліги. Безпрограшна серія «Шахтаря» триває вже 6 ігор.

Спорт • 11 квітня, 06:55 • 3539 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.

Спорт • 9 квітня, 16:54 • 50641 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: результати жеребкування

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України: «Буковина» прийматиме «Динамо» в Чернівцях, а «Полісся» в Житомирі зіграє з «Шахтарем». Фінал відбудеться 14 травня в Житомирі.

Спорт • 3 квітня, 12:57 • 8937 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

В 1/2 Кубка України пробилися "Буковина", "Шахтар", "Динамо" та "Полісся". Жеребкування півфіналів відбудеться 3 квітня, базовий день проведення матчів - 23 квітня.

Спорт • 2 квітня, 18:52 • 109541 перегляди