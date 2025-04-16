ФК «Шахтар» Донецьк

В Києві запрацював сервіс "Адопція тварин" у додатку Київ Цифровий, завдяки якому декілька котів вже знайшли нових господарів. Серед них – кішка Тигруля, яка чекала на родину місяць.
Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.
«ЛНЗ» зустрінеться з «Шахтарем» у першому матчі 24-го туру VBET Української Прем’єр-Ліги. Безпрограшна серія «Шахтаря» триває вже
6 ігор.
Донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України: «Буковина» прийматиме «Динамо» в Чернівцях, а «Полісся» в Житомирі зіграє з «Шахтарем». Фінал відбудеться 14 травня в Житомирі.
В 1/2 Кубка України пробилися "Буковина", "Шахтар", "Динамо" та "Полісся". Жеребкування півфіналів відбудеться 3 квітня, базовий день проведення матчів - 23 квітня.