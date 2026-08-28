Судаков, Трубін, Сікан, Циганков, Маліновський отримали суперників по Лізі Європи та Лізі конференцій
Київ • УНН
У Монако визначили суперників українських футболістів у єврокубках сезону 2026/27. Команди зіграють від шести до восьми матчів.
У п’ятницю, 28 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій, за результатами якого українські футболісти, які виступають у Європі, отримали своїх суперників, передає УНН.
Ліга Європи
За результатами жеребкування групового етапу Ліги Європи, лісабонська "Бенфіка", за яку виступають Георгій Судаков та Анатолій Трубін, отримали наступних суперників: "АЗ"; "Мілан"; "Селтік"; "Вікторія Пльзень"; "Лех"; "Омонія"; "ОФІ Крит"; "НЕК".
Грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука зіграє проти: "Мілана"; "Марселя"; "Спарти Прага"; "Ренна"; "Ягеллонії"; "Целе"; "Гоффенгайма"; "Торреєнсе".
Бельгійський "Андерлехт" Данила Сікана, який у кваліфікації Ліги Європи відзначився 5 голами, зіграє проти: "Ліона"; "Марселя"; "Зальцбурга"; "Динамо Загреб"; "Сандерленда"; "Ягелонії"; "ОФІ"; "Гоффенгайма".
Англійський "Сандерленд" Тімура Тутерова зіграє з: "АЗ"; "Міланом"; "Динамо Загреб"; "Андерлехтом"; "Ягелонією"; "Лехом"; "Левскі"; "Торреєнсе".
Кожна команда зіграє з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках: по чотири домашні та чотири виїзні матчі. 8 кращих команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу, команди, що посядуть 9-24 місця, проведуть додатковий раунд плейоф, у якому розіграють ще 8 місць в 1/8 фіналу.
Розклад основного раунду:
- тур 1: 16-17 вересня 2026;
- тур 2: 15 жовтня 2026;
- тур 3: 22 жовтня 2026;
- тур 4: 5 листопада 2026;
- тур 5: 26 листопада 2026;
- тур 6: 10 грудня 2026;
- тур 7: 21 січня 2027;
- тур 8: 28 січня 2027.
Ліга конференцій
Також, за результатами жеребкування Ліги конференцій, нідерландський "Аякс", до якого напередодні перейшов Віктор Циганков, зіграє проти: "Аталанти"; "Мідтьюлланна"; "Гетафе"; "Хайдука", "Туна" та "Сент-Труйдена".
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турецький "Трабзонспор" Арсенія Батагова та Руслана Маліновського, який у матчі кваліфікації ЛЄ проти "Ференцвароша", отримав червону картку, що не дозволило його команді пробитися далі, зіграє проти: "Фрайбурга"; "Црвени Звезди"; "КуПСа"; "Хартса"; "Яблонця" та "ЦСКА Софія".
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Румунська "КС Університатя Крайова" Павла Ісенка та Олександра Романчука зіграє проти: "Брайтона"; "Гетафе"; "Кайрату"; "Інтера; (Андорра)"; "Егнатії" та "Копенгагена", який вибив житомирське "Полісся".
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Хорватський "Хайдук" Давида Фесюка та Адама Гурама зустрінеться з: "Аяксом";
"Мідтьюлланном"; "Лінкольном"; "Норшелланом"; "Туном"; "Сент-Труйденом".
Грузинська "Іберія-1999" Андрія Демченка та Ельдара Кулієва зіграє проти: "Копенгагена"; "Црвени Звезди"; "Гетафе"; "Сент-Труйдена"; "Яблонця", "М’єльбю".
Чеський "Яблонець" Едуарда Соболя зустрінеться з: "Фрайбургом"; "Брайтоном"; "Лугано"; "Трабзонспором"; "Ригою"; "Іберія-1999".
Кожна команда зіграє з шістьма різними суперниками в одноматчевих поєдинках - три матчі вдома та три на виїзді. Вісім найкращих команд за підсумками лігової фази напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть 9–24 місця, зіграють у додатковому раунді плейоф за право вийти до 1/8 фіналу.
Розклад основного раунду Ліги конференцій-2026/27:
- тур 1: 15 жовтня 2026;
- тур 2: 22 жовтня 2026;
- тур 3: 5 листопада 2026;
- тур 4: 26 листопада 2026;
- тур 5: 10 грудня 2026;
- тур 6: 17 грудня 2026.
Нагадаємо
У четвер, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2026-2027, за результатами якого донецький "Шахтар" дізнався суперників по групі.