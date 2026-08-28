Судаков, Трубин, Сикан, Цыганков, Малиновский получили соперников в Лиге Европы и Лиге конференций

В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которой украинские футболисты, выступающие в Европе, узнали своих соперников, передаёт УНН.

Лига Европы

По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы лиссабонская "Бенфика", за которую выступают Георгий Судаков и Анатолий Трубин, получила следующих соперников: "АЗ"; "Милан"; "Селтик"; "Виктория Пльзень"; "Лех"; "Омония"; "ОФИ Крит"; "НЕК".

Греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука сыграет против: "Милана"; "Марселя"; "Спарты Прага"; "Ренна"; "Ягеллонии"; "Целе"; "Хоффенхайма"; "Торреэнсе".

Бельгийский "Андерлехт" Данила Сикана, который в квалификации Лиги Европы отметился 5 голами, сыграет против: "Лиона"; "Марселя"; "Зальцбурга"; "Динамо Загреб"; "Сандерленда"; "Ягеллонии"; "ОФИ"; "Хоффенхайма".

Английский "Сандерленд" Тимура Тутерова сыграет с: "АЗ"; "Миланом"; "Динамо Загреб"; "Андерлехтом"; "Ягеллонией"; "Лехом"; "Левски"; "Торреэнсе".

Каждая команда сыграет с восемью соперниками в одноматчевых поединках: по четыре домашних и четыре выездных матча. 8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, команды, которые займут 9-24 места, проведут дополнительный раунд плей-офф, в котором разыграют ещё 8 путёвок в 1/8 финала.

Расписание основного раунда:

тур 1: 16-17 сентября 2026 года;

тур 2: 15 октября 2026 года;

тур 3: 22 октября 2026 года;

тур 4: 5 ноября 2026 года;

тур 5: 26 ноября 2026 года;

тур 6: 10 декабря 2026 года;

тур 7: 21 января 2027 года;

тур 8: 28 января 2027 года.

Лига конференций

Также по итогам жеребьёвки Лиги конференций нидерландский "Аякс", в который накануне перешёл Виктор Цыганков, сыграет против: "Аталанты"; "Мидтьюлланна"; "Хетафе"; "Хайдука", "Туна" и "Сент-Трюйдена".

Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»

турецкий "Трабзонспор" Арсения Батагова и Руслана Малиновского, который в матче квалификации ЛЕ против "Ференцвароша" получил красную карточку, что не позволило его команде пробиться дальше, сыграет против: "Фрайбурга"; "Црвены Звезды"; "КуПСа"; "Хартса"; "Яблонца" и "ЦСКА София".

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Румынская "КС Университатя Крайова" Павла Исенко и Александра Романчука сыграет против: "Брайтона"; "Хетафе"; "Кайрата"; "Интера; (Андорра)"; "Эгнатии" и "Копенгагена", который выбил житомирское "Полесье".

"Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из Лиги конференций

Хорватский "Хайдук" Давида Фесюка и Адама Гурама встретится с: "Аяксом";

"Мидтьюлланном"; "Линкольном"; "Норшелланном"; "Туном"; "Сент-Трюйденом".

Грузинская "Иберия-1999" Андрея Демченко и Эльдара Кулиева сыграет против: "Копенгагена"; "Црвены Звезды"; "Хетафе"; "Сент-Трюйдена"; "Яблонца", "Мьёльбю".

Чешский "Яблонец" Эдуарда Соболя встретится с: "Фрайбургом"; "Брайтоном"; "Лугано"; "Трабзонспором"; "Ригой"; "Иберией-1999".

Каждая команда сыграет с шестью разными соперниками в одноматчевых поединках — три матча дома и три в гостях. Восемь лучших команд по итогам лиговой фазы напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут 9–24 места, сыграют в дополнительном раунде плей-офф за право выйти в 1/8 финала.

Расписание основного раунда Лиги конференций-2026/27:

тур 1: 15 октября 2026 года;

тур 2: 22 октября 2026 года;

тур 3: 5 ноября 2026 года;

тур 4: 26 ноября 2026 года;

тур 5: 10 декабря 2026 года;

тур 6: 17 декабря 2026 года.

Напомним

В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-2027, по итогам которой донецкий "Шахтёр" узнал соперников по группе.