Судаков, Трубин, Сикан, Цыганков, Малиновский получили соперников в Лиге Европы и Лиге конференций

$44.540.0351.860.15
ukenru
12:36 • 9058 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
12:21 • 12882 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
11:37 • 12946 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
10:21 • 14773 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
09:56 • 23732 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
09:34 • 25103 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
08:33 • 19063 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
28 августа, 07:43 • 21651 просмотра
Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненыхPhotoVideo
28 августа, 07:30 • 27449 просмотра
Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця
28 августа, 06:20 • 27568 просмотра
Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.6м/с
36%
753мм
Популярные новости
Что празднуют 28 августа в Украине и мире 28 августа, 04:00 • 15057 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 48761 просмотра
Генерал Вовк выступил за новую модель государства: что именно он предлагает28 августа, 07:36 • 15528 просмотра
Враг снова атаковал ТЦ в Харькове07:57 • 20864 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф11:14 • 6282 просмотра
публикации
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт проседает: как украинские deepstrike истощают россиюPhoto12:59 • 3036 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это12:21 • 12876 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть09:56 • 23728 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
09:34 • 25099 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Эксклюзив
28 августа, 06:20 • 53143 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Джон Ратклифф
Тарас Высоцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Киевская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 48893 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 83921 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 81617 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 121004 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 104004 просмотра
Актуальное
Отопление
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch
Ту-95
Facebook

Судаков, Трубин, Сикан, Цыганков, Малиновский получили соперников в Лиге Европы и Лиге конференций

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В Монако определили соперников украинских футболистов в еврокубках сезона 2026/27. Команды сыграют от шести до восьми матчей.

Судаков, Трубин, Сикан, Цыганков, Малиновский получили соперников в Лиге Европы и Лиге конференций

В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которой украинские футболисты, выступающие в Европе, узнали своих соперников, передаёт УНН

Лига Европы

По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы лиссабонская "Бенфика", за которую выступают Георгий Судаков и Анатолий Трубин, получила следующих соперников: "АЗ"; "Милан"; "Селтик"; "Виктория Пльзень"; "Лех"; "Омония"; "ОФИ Крит"; "НЕК". 

Греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука сыграет против: "Милана"; "Марселя"; "Спарты Прага"; "Ренна"; "Ягеллонии"; "Целе"; "Хоффенхайма"; "Торреэнсе". 

Бельгийский "Андерлехт" Данила Сикана, который в квалификации Лиги Европы отметился 5 голами, сыграет против: "Лиона"; "Марселя"; "Зальцбурга"; "Динамо Загреб"; "Сандерленда"; "Ягеллонии"; "ОФИ"; "Хоффенхайма". 

Английский "Сандерленд" Тимура Тутерова сыграет с: "АЗ"; "Миланом"; "Динамо Загреб"; "Андерлехтом"; "Ягеллонией"; "Лехом"; "Левски"; "Торреэнсе". 

Каждая команда сыграет с восемью соперниками в одноматчевых поединках: по четыре домашних и четыре выездных матча. 8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, команды, которые займут 9-24 места, проведут дополнительный раунд плей-офф, в котором разыграют ещё 8 путёвок в 1/8 финала.

Расписание основного раунда: 

  • тур 1: 16-17 сентября 2026 года;
    • тур 2: 15 октября 2026 года;
      • тур 3: 22 октября 2026 года;
        • тур 4: 5 ноября 2026 года;
          • тур 5: 26 ноября 2026 года;
            • тур 6: 10 декабря 2026 года;
              • тур 7: 21 января 2027 года;
                • тур 8: 28 января 2027 года.

                  Лига конференций

                  Также по итогам жеребьёвки Лиги конференций нидерландский "Аякс", в который накануне перешёл Виктор Цыганков, сыграет против: "Аталанты"; "Мидтьюлланна"; "Хетафе"; "Хайдука", "Туна" и "Сент-Трюйдена". 

                  Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»27.08.26, 14:39 • 5122 просмотра

                  турецкий "Трабзонспор" Арсения Батагова и Руслана Малиновского, который в матче квалификации ЛЕ против "Ференцвароша" получил красную карточку, что не позволило его команде пробиться дальше, сыграет против: "Фрайбурга"; "Црвены Звезды"; "КуПСа"; "Хартса"; "Яблонца" и "ЦСКА София". 

                  Руслан Малиновский стал игроком турецкого «Трабзонспора»05.06.26, 21:52 • 4172 просмотра

                  Румынская "КС Университатя Крайова" Павла Исенко и Александра Романчука сыграет против: "Брайтона"; "Хетафе"; "Кайрата"; "Интера; (Андорра)"; "Эгнатии" и "Копенгагена", который выбил житомирское "Полесье". 

                  "Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из Лиги конференций29.07.26, 22:23 • 3372 просмотра

                  Хорватский "Хайдук" Давида Фесюка и Адама Гурама встретится с: "Аяксом";

                  "Мидтьюлланном"; "Линкольном"; "Норшелланном"; "Туном"; "Сент-Трюйденом". 

                  Грузинская "Иберия-1999" Андрея Демченко и Эльдара Кулиева сыграет против: "Копенгагена"; "Црвены Звезды"; "Хетафе"; "Сент-Трюйдена"; "Яблонца", "Мьёльбю". 

                  Чешский "Яблонец" Эдуарда Соболя встретится с: "Фрайбургом"; "Брайтоном"; "Лугано"; "Трабзонспором"; "Ригой"; "Иберией-1999". 

                  Каждая команда сыграет с шестью разными соперниками в одноматчевых поединках — три матча дома и три в гостях. Восемь лучших команд по итогам лиговой фазы напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут 9–24 места, сыграют в дополнительном раунде плей-офф за право выйти в 1/8 финала. 

                  Расписание основного раунда Лиги конференций-2026/27:

                  • тур 1: 15 октября 2026 года;
                    • тур 2: 22 октября 2026 года;
                      • тур 3: 5 ноября 2026 года;
                        • тур 4: 26 ноября 2026 года;
                          • тур 5: 10 декабря 2026 года;
                            • тур 6: 17 декабря 2026 года.

                              Напомним 

                              В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-2027, по итогам которой донецкий "Шахтёр" узнал соперников по группе. 

                              Павел Башинский

                              СпортНовости Мира
                              Чемпионат мира по футболу 2026
                              Монако
                              Шахтер (Донецк)