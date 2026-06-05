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Руслан Малиновский стал игроком турецкого «Трабзонспора»

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подписал трехлетний контракт с «Трабзонспором». Он покинул итальянский клуб «Дженоа» в качестве свободного агента.

Руслан Малиновский стал игроком турецкого «Трабзонспора»

Турецкий "Трабзонспор" объявил о переходе центрального полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который ранее покинул "Дженоа" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН

Некоторые решения принимаются не только цветами, но и идентичностью. Добро пожаловать, Руслан Малиновский 

— говорится в сообщении. 

В клубе сообщили, что контракт с игроком подписан на три года. 

Дополнение

В середине мая полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинет итальянский "Дженоа" свободным агентом. 

Руслан Малиновский перешел в "Дженоа" из французского "Марселя" в 2023 году сначала на правах аренды, а в 2024 контракт игрока за 7,7 млн евро был выкуплен "Дженоа".

За "Дженоа" Малиновский провел во всех турнирах 74 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 голевых. Контракт украинца с "Дженоа" был рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне "Трабзонспор" завоевал "бронзу" чемпионата Турции, что дает право квалификации в Лигу Европы, а также выиграл Кубок Турции, в финале обыграв "Коньяспор" — 2:1. 

Отметим, что за команду выступает украинский защитник Арсений Батагов, а до недавнего времени за клуб играл украинский вингер Александр Зубков, который перешел в греческий "АЕК" за 4 млн евро. 

Павел Башинский

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Украина