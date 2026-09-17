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Девушка, которую в Житомирской области сбил заместитель министра инфраструктуры, написала друзьям, что совершит самоубийство

Киев • УНН

 • 8324 просмотра

Следствие обнаружило сообщение 16-летней Виктории о намерении броситься под машину из-за проблем в отношениях. Девушка выжила после ДТП.

Девушка, которую в Житомирской области сбил заместитель министра инфраструктуры, написала друзьям, что совершит самоубийство

16-летняя девушка Виктория, которую госпитализировали в больницу в результате наезда автомобиля заместителя министра инфраструктуры в Житомирской области, перед этим написала друзьям, что больше не хочет жить и готовится броситься под колёса автомобиля. Об этом пишут Украинские новости, передаёт УНН

Детали

ДТП произошло 11 сентября в 23:35 на автодороге Киев—Чоп, возле с. Васильевка, Берёзовской ОТГ, Житомирского района. Заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Руслан Олейник на служебном автомобиле "Volkswagen Multivan" сбил 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги за пределами пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение Житомирской больницы. Следователи открыли уголовное производство и провели медицинское освидетельствование Олейника на предмет употребления алкоголя и медицинских препаратов. В результате следов алкоголя не обнаружено.

Были допрошены водитель и пассажир Volkswagen, которые указали, что девушка внезапно выбежала на проезжую часть дороги, поэтому избежать наезда на пешехода не удалось. По мнению пассажира, девушка целенаправленно выбежала на автомобиль, и у него сложилось впечатление, что она хотела совершить самоубийство, бросившись под автомобиль.

Брат девушки рассказал следствию, что перед ДТП подруга его сестры переслала ему голосовое сообщение от неё, которое девушка накануне отправила подруге в мессенджере Telegram. Она сообщила, что больше так жить не может и намерена пойти броситься под автомобиль из-за проблем в отношениях с парнем.

Подруга девушки рассказала правоохранителям, что потерпевшая удалилась из чата класса в мессенджере Telegram, в связи с чем она написала ей сообщение, спросив, почему она вышла из группы класса. В ответ потерпевшая отправила ей голосовое сообщение, в котором сообщила, что идёт бросаться под машину и что не хочет жить. 

После этого сообщения подруга продолжила отправлять Виктории сообщения в мессенджере Telegram, чтобы её успокоить, однако она на них не отвечала. По словам подруги, от жителей села ей стало известно, что между отцом потерпевшей девушки и её мачехой продолжались семейные конфликты из-за возможной измены отца мачехе. Лично потерпевшая не рассказывала подруге о конфликтах в семье.

Следователи нашли переписку между подругами в мессенджере Telegram перед ДТП. В частности, 11 сентября в 23:09 в мессенджер Telegram подруге поступило голосовое сообщение следующего содержания: "Мне по*уй, Настя, прости меня за всё, что я тебе сделала плохого, пожалуйста, но я сейчас иду кидаться под машину, я сдыхаю, и всё, я больше так жить не буду….. "

Позже на телефон своего близкого друга потерпевшая написала сообщение следующего содержания: "Я тебе скажу так, это сейчас последние слова, которые ты, возможно, услышишь, и вообще в этой жизни, просто признайся мне без ничего типа, я тебе понравилась, у тебя было какое-то поведение странное. Если хочешь, у тебя есть 5 минут, чтобы выговориться, что ты почувствовал, и всё".

В настоящее время принимается комплекс всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств вышеуказанного события.

Напомним 

В Украине в результате ДТП погиб британский военнослужащий — майор Пол Уилкс. Событие произошло в субботу, 12 сентября. 

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
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