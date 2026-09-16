У ДТП в Україні загинув британський військовий - майор Вілкс

В Україні внаслідок ДТП загинув британський військовий - майор Пол Вілкс. Подія сталася у суботу, 12 вересня. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.

З великим сумом ми підтверджуємо смерть майора Пола Вілкса, який загинув 12 вересня в результаті трагічної дорожньо-транспортної пригоди в Україні, далеко від лінії фронту - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що йому було лише 40 років.

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