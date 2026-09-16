У ДТП в Україні загинув британський військовий - майор Вілкс
Київ • УНН
Майор Пол Вілкс загинув 12 вересня в ДТП в Україні. Британському військовому було 40 років, аварія сталася далеко від фронту.
В Україні внаслідок ДТП загинув британський військовий - майор Пол Вілкс. Подія сталася у суботу, 12 вересня. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.
З великим сумом ми підтверджуємо смерть майора Пола Вілкса, який загинув 12 вересня в результаті трагічної дорожньо-транспортної пригоди в Україні, далеко від лінії фронту
Повідомляється, що йому було лише 40 років.
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У Голосіївському районі Києва автомобіль впав з мосту.