В ДТП в Украине погиб британский военный — майор Уилкс

В Украине в результате ДТП погиб британский военнослужащий — майор Пол Уилкс. Происшествие произошло в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

С большой печалью мы подтверждаем смерть майора Пола Уилкса, который погиб 12 сентября в результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Украине, далеко от линии фронта — говорится в сообщении.

Сообщается, что ему было всего 40 лет.

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