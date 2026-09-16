В ДТП в Украине погиб британский военный — майор Уилкс
Киев • УНН
Майор Пол Уилкс погиб 12 сентября в ДТП в Украине. Британскому военнослужащему было 40 лет, авария произошла далеко от фронта.
В Украине в результате ДТП погиб британский военнослужащий — майор Пол Уилкс. Происшествие произошло в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.
С большой печалью мы подтверждаем смерть майора Пола Уилкса, который погиб 12 сентября в результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Украине, далеко от линии фронта
Сообщается, что ему было всего 40 лет.
Напомним
В Голосеевском районе Киева автомобиль упал с моста.