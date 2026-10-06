"На Україні він не зупиниться": очільник МЗС Німеччини озвучив подальші плани путіна в Європі

$45.060.0750.480.05
ukenru
16:54 • 6650 перегляди
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo
14:50 • 14048 перегляди
У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету й поранив трьох людей
14:14 • 14750 перегляди
В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%
13:57 • 12999 перегляди
рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму
13:06 • 14751 перегляди
Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну
Ексклюзив
13:03 • 20690 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
12:45 • 13363 перегляди
Тест для НАТО та “маленька перемога” - чи розпочне росія новий конфлікт у Балтії, і чи готовий Альянс до відсічі
12:22 • 13960 перегляди
Українців лякають добовими відключеннями та дефіцитом пального - у РНБО відповіли, чи варто панікувати
6 жовтня, 10:55 • 12742 перегляди
Зеленський: розвідка повідомила про підготовку росіян до масованого удару, готуємо протидіюPhoto
6 жовтня, 09:59 • 16610 перегляди
Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили за дослідження нейтрино і внесок в IceCubePhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.8м/с
57%
751мм
Популярнi новини
Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених КНДР6 жовтня, 08:19 • 19249 перегляди
Нового "Бетмена" з Робертом Паттінсоном поставили на паузу - що відомо про прем'єруVideo6 жовтня, 08:36 • 29746 перегляди
Таємничий манускрипт Войнича могли століттями читати в неправильному порядку6 жовтня, 10:53 • 24028 перегляди
Донька Траволти дебютувала на подіумі Тижня моди в ПарижіVideo6 жовтня, 11:19 • 22986 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва13:38 • 15154 перегляди
Публікації
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo16:54 • 6664 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва13:38 • 15265 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
13:03 • 20691 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 74006 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 67852 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Литва
Реклама
УНН Lite
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу16:20 • 3398 перегляди
Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа15:35 • 5432 перегляди
У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії13:46 • 9224 перегляди
Paramount закрила угоду з Warner Bros., створивши медіагіганта13:25 • 9656 перегляди
PepsiCo та Monster здобули в суді Індії маленьку перемогу щодо маркування "енергетичний напій"13:24 • 9452 перегляди
Актуальне
The Guardian
МіГ-29
«Калібр» (сімейство ракет)
The New York Times
YouTube

"На Україні він не зупиниться": очільник МЗС Німеччини озвучив подальші плани путіна в Європі

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Йоганн Вадефуль заявив, що Путін може мати плани щодо Грузії, Молдови, Балтії та Польщі. Він назвав імперіалізм рф загрозою Європі.

"На Україні він не зупиниться": очільник МЗС Німеччини озвучив подальші плани путіна в Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор володимир путін може не обмежитися Україною: у кремля є плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, очільник кремля хоче виправити "найбільшу геополітичну катастрофу 20-го сторіччя". Йдеться про розпад Радянського Союзу в 1991 році.

Якщо це була "найбільша катастрофа", то він, мабуть, хоче її виправити. Сюди входять Україна, Грузія, Молдова та країни Балтії. Останні - це члени ЄС і НАТО

- заявив Вадефуль.

Він додав, що Німеччина зазнає нападу не лише тоді, коли атакують її територію, але й коли, наприклад, йде несанкціонований перетин кордону з Польщею, Естонією, Латвією чи Литвою.

Нагадаємо

Очільник МЗС Німеччини назвав російський імперіалізм найбільшою загрозою для Європи. За його словами, ставити це під сумнів - безвідповідально.

Водночас Йоганн Вадефуль вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з росією".

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Литва
Німеччина
Естонія
Україна
Молдова
Грузія
Польща