"На Україні він не зупиниться": очільник МЗС Німеччини озвучив подальші плани путіна в Європі
Київ • УНН
Йоганн Вадефуль заявив, що Путін може мати плани щодо Грузії, Молдови, Балтії та Польщі. Він назвав імперіалізм рф загрозою Європі.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор володимир путін може не обмежитися Україною: у кремля є плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.
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За словами міністра, очільник кремля хоче виправити "найбільшу геополітичну катастрофу 20-го сторіччя". Йдеться про розпад Радянського Союзу в 1991 році.
Якщо це була "найбільша катастрофа", то він, мабуть, хоче її виправити. Сюди входять Україна, Грузія, Молдова та країни Балтії. Останні - це члени ЄС і НАТО
Він додав, що Німеччина зазнає нападу не лише тоді, коли атакують її територію, але й коли, наприклад, йде несанкціонований перетин кордону з Польщею, Естонією, Латвією чи Литвою.
Нагадаємо
Очільник МЗС Німеччини назвав російський імперіалізм найбільшою загрозою для Європи. За його словами, ставити це під сумнів - безвідповідально.
Водночас Йоганн Вадефуль вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з росією".