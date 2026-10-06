"На Украине он не остановится": глава МИД Германии озвучил дальнейшие планы путина в Европе

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор владимир путин может не ограничиться Украиной: у кремля есть планы в отношении Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

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По словам министра, глава кремля хочет исправить "величайшую геополитическую катастрофу XX века". Речь идет о распаде Советского Союза в 1991 году.

Если это была "величайшая катастрофа", то он, вероятно, хочет ее исправить. Сюда входят Украина, Грузия, Молдова и страны Балтии. Последние - это члены ЕС и НАТО - заявил Вадефуль.

Он добавил, что Германия подвергается нападению не только тогда, когда атакуют ее территорию, но и когда, например, происходит несанкционированное пересечение границы с Польшей, Эстонией, Латвией или Литвой.

Напомним

Глава МИД Германии назвал российский империализм величайшей угрозой для Европы. По его словам, ставить это под сомнение - безответственно.

В то же время Йоганн Вадефуль считает "вполне вероятным", что в будущем Европа "сможет выстроить хорошие отношения с россией".