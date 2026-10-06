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Китай планує долучитися до боротьби за керівну посаду у ВООЗ і вже визначився із кандидатом

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Пекін планує пізно висунути Сун Лі на посаду гендиректора ВООЗ. Китай прагне посилити вплив після виходу США з організації.

Китай планує долучитися до боротьби за керівну посаду у ВООЗ і вже визначився із кандидатом
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Китай планує висунути свого кандидата на посаду очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на пізньому етапі процесу. Це дасть Пекіну можливість розширити свій вплив після виходу США зі складу організації. Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів та обізнане джерело, передає УНН.

Деталі

Пекін давно прагне відігравати активнішу роль в установах ООН та інших багатосторонніх організаціях, тоді як Сполучені Штати за часів президентства Дональда Трампа скорочували свою участь у діяльності ООН та деяких її підрозділів.

ВООЗ очолює міжнародні зусилля з боротьби із захворюваннями та кризовими ситуаціями у сфері охорони здоров’я, такими як нинішній спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та нещодавня пандемія COVID-19.

Джерела повідомили, що Китай планує висунути кандидатуру Сун Лі — високопосадовця у сфері охорони здоров’я з 20-річним досвідом роботи над політикою охорони здоров’я матерів і дітей та міжнародною співпрацею — на зміну чинному генеральному директору Тедросу Гебреєсусу.

Вибори генсека ООН: перегони за місце наступного глави можуть залежати від компромісів між США та Китаєм21.09.26, 23:01 • 4020 переглядiв

Додамо

Дипломатичне джерело зазначило, що заплановане висунення є чітким свідченням прагнення Китаю заповнити нішу, що утворилася після відступу США.

Через втрату свого найбільшого донора установа ООН з питань охорони здоров’я була змушена провести масштабну реструктуризацію: скоротити обсяги діяльності, ліквідувати посади вищого керівництва та скоротити тисячі робочих місць.

Адміністрація Трампа неодноразово критикувала дії ВООЗ під час пандемії та звинувачувала організацію в упередженому ставленні до Китаю — країни, де виник COVID-19 (саме звинувачення ВООЗ відкидає).

Китай оголосив про надання додаткового фінансування для ВООЗ, однак ці кошти не можуть повною мірою компенсувати дефіцит, що виник після виходу Сполучених Штатів.

ВООЗ оприлюднить повний список кандидатів після завершення засідань регіональних комітетів, які очікуються на початку листопада.

Утім, шестеро кандидатів, які представляють Саудівську Аравію, Бельгію, Катар, Ботсвану, Індонезію та Іспанію, вже вирішили оприлюднити свої імена на вебсайті ВООЗ.

Кандидатура Сун Лі може стати об’єктом пильної уваги на тлі тривалої напруженості щодо відносин між ВООЗ і Китаєм під час пандемії. У 2020 році вона була головною редакторкою документа з рекомендаціями щодо профілактики COVID-19 та боротьби з ним для жінок у Китаї, покликаного встановити національні стандарти охорони здоров’я матерів і дітей під час пандемії.

У разі обрання вона стане другою представницею Китаю на чолі ВООЗ після Маргарет Чан.

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
Ебола
Всесвітня організація охорони здоров'я
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Індонезія
Ботсвана
Дональд Трамп
Бельгія
Іспанія
Саудівська Аравія
Катар
Китай
Сполучені Штати Америки
Демократична Республіка Конго