Вибори генсека ООН: перегони за місце наступного глави можуть залежати від компромісів між США та Китаєм

Наразі на виборах на пост генерального секретаря ООН обговорюються численні можливі учасники, які подають заявки в останню хвилину, оскільки нинішня група з семи кандидатів намагається заручитися підтримкою. Про це пише The Guardian, передає УНН.

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Як пише видання, зараз обговорюються численні кандидати, які в останній момент приєдналися до гонки за посаду нового генерального секретаря ООН, на тлі побоювань, що світові держави можуть не домовитися щодо наступника Антоніу Гутерреша серед нинішніх семи кандидатів.

"Після трьох раундів таємного голосування поки що не визначився явний фаворит, і, ймовірно, лише троє кандидатів все ще мають реальні шанси набрати необхідну підтримку. Новий керівник, який має вступити на посаду в січні, очолить організацію, що перебуває на початку програми реформ, спрямованої на скорочення витрат, і яку вважають малозначущою в контексті основних глобальних конфліктів", - пише видання.

Зазначається, що опитування й досі свідчать про сильну міжнародну підтримку цієї організації серед громадськості, яка за її нещодавні невдачі звинувачує світових лідерів не менше, ніж саму ООН.

Опитування, проведене компанією GeoPoll для Фонду ООН і опубліковане минулого тижня, показало, що шість із десяти людей довіряють ООН у вирішенні питань, які для них важливі, але 85% респондентів зазначили, що нічого або майже нічого не чули про процес обрання нового генерального секретаря.

Переможець виборів повинен заручитися підтримкою дев’яти чинних членів Ради Безпеки, що складається з 15 членів, причому жоден із п’яти постійних членів Ради - Франції, Великої Британії, Китаю, росії та США - не повинен накласти вето.

Досягнення консенсусу серед п’яти постійних членів є складним завданням, зважаючи на глибину політичних розбіжностей. Термін повноважень Гутерреша закінчується 31 грудня.

Серед імен, які згадуються як потенційні кандидати на пізньому етапі, - Лана Нуссейбе, державний міністр Об’єднаних Арабських Еміратів і колишня посол ОАЕ в ООН, а також Сігрід Кааг, колишня заступниця секретаря ООН і нідерландська політик-центристка. Вона короткий час обіймала посаду старшої координаторки з гуманітарних питань та відновлення в секторі Газа, перш ніж приєднатися до консультативного комітету при Раді миру Дональда Трампа.

Серед інших згаданих кандидатів - Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, а також Віктор Орбан, колишній прем’єр-міністр Угорщини, якого Трамп досі дуже поважає, але якого багато європейських лідерів засуджують як деструктивного популіста.

Також згадувався Вук Єреміч, колишній сербський голова Генеральної Асамблеї ООН, який посів друге місце після Гутерреша у виборах 2016 року.

Видання також зауважує, що насправді чимало може залежати від політичного торгу між президентом США та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також від того, чи визнає Трамп, що майбутнє ООН для Китаю важливіше, ніж для нього самого; це може означати згоду на кандидатуру, яка влаштовує Китай і є прийнятною для США.

Схоже, що за часів роботи Майка Волца на посаді посла США в ООН адміністрація Трампа дещо пом’якшила своє скептичне ставлення до цієї організації. Сполучені Штати не лише виділили додаткові 1,8 млрд доларів на гуманітарні потреби в березні, а й нещодавно сплатили 827 млн ​​доларів у рахунок членських внесків — хоча ця сума становить менше чверті загальної заборгованості перед організацією, яка відчуває гострий брак коштів.

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У 2025 році голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН і використовує свій вплив, щоб завоювати прихильність Вашингтона.

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