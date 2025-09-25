путін і лукашенко вітають кандидатуру Гроссі на пост генсека ООН - пєсков
Київ • УНН
володимир путін та олександр лукашенко вітали готовність глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі висунути свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру та намагається заручитися підтримкою Вашингтона.
Нагадуємо
Bloomberg пише, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН і використовує свій вплив, щоб завоювати прихильність Вашингтона.