російський диктатор володимир путін та його білоруський спільник олександр лукашенко привітали готовність гроссі висунути свою кандидатуру на пост генерального секретаря Організації об’єднаних націй, пише УНН.

Деталі

путін і лукашенко вітали готовність Гроссі висувати свою кандидатуру на пост генсека ООН - заявив речник російського диктатора дмитро пєсков.

Нагадуємо

Bloomberg пише, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН і використовує свій вплив, щоб завоювати прихильність Вашингтона.