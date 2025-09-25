путін і лукашенко вітають кандидатуру Гроссі на пост генсека ООН - пєсков

$41.410.03
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12778 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39861 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30124 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55849 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55881 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74236 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55388 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47132 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42883 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Польща
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56
Fox News
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times
The Washington Post

путін і лукашенко вітають кандидатуру Гроссі на пост генсека ООН - пєсков

Київ • УНН

 • 112 перегляди

володимир путін та олександр лукашенко вітали готовність глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі висунути свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру та намагається заручитися підтримкою Вашингтона.

путін і лукашенко вітають кандидатуру Гроссі на пост генсека ООН - пєсков

російський диктатор володимир путін та його білоруський спільник олександр лукашенко привітали готовність гроссі висунути свою кандидатуру на пост генерального секретаря Організації об’єднаних націй, пише УНН. 

Деталі

путін і лукашенко вітали готовність Гроссі висувати свою кандидатуру на пост генсека ООН

- заявив речник російського диктатора дмитро пєсков.

Нагадуємо

Bloomberg пише, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН і використовує свій вплив, щоб завоювати прихильність Вашингтона.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон