Ексклюзив
12:07 • 2740 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 6840 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 13361 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 11691 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 20972 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15478 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 16919 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14476 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26932 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44954 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Глава МАГАТЕ Гроссі хоче отримати посаду генсека ООН і домагається підтримки Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі офіційно оголосив про свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН. Він активно використовує свій вплив для завоювання прихильності Вашингтона.

Глава МАГАТЕ Гроссі хоче отримати посаду генсека ООН і домагається підтримки Трампа - ЗМІ

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі першим оголосив про свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН і використовує свій вплив, щоб завоювати прихильність Вашингтона, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними ЗМІ, Гроссі прибув до столиці США наприкінці минулого місяця, маючи на думці не лише Іран.

Офіційно голова Міжнародного агентства з атомної енергії прибув до міста, щоб поінформувати високопосадовців про одну з найнестабільніших ядерних гарячих точок у світі. Неофіційно Гроссі скористався цією поїздкою, щоб дати зрозуміти те, про що багато дипломатів давно підозрювали: він хоче зайняти найвищу посаду в Організації Об'єднаних Націй.

27 серпня, на невеликій пресконференції під час зустрічей з держсекретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом, 64-річний аргентинський дипломат став першою людиною, яка публічно підтвердила, що він є кандидатом на посаду наступника Генерального секретаря Антоніу Гутерріша. 

Видання зауважує, що в умовах, коли ООН переживає найважчу кризу з моменту свого заснування вісімдесят років тому, Гроссі позиціонує себе як прагматичного дипломата, необхідного для забезпечення фінансування з боку США. Саме на цьому тижні світові лідери зібралися в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН, щоб обговорити питання про майбутнє цього органу, який об'єднує 193 країни, тоді як нові держави кидають виклик авторитету США у багатосторонній системі.

Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни23.09.25, 17:43 • 2712 переглядiв

Завдання Гроссі полягатиме в тому, щоб поєднати це з переконанням країн, налаштованих на реформи, у своїй здатності домагатися значних змін, таких як обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки. Те, як він збалансує це, визначить його шанси на посаду генерального секретаря у 2027 році, додає видання.

"Мені потрібна підтримка всіх", - заявив Гроссі в інтерв'ю в ООН. Він відкинув припущення про те, що є кандидатом від США, додавши, що також обговорював свою кандидатуру з дипломатами з Європейського Союзу, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

Однак вашингтонський поворот директора МАГАТЕ наголосив на його політичних розрахунках. Десяток високопоставлених дипломатів та співробітників МАГАТЕ, які попросили не називати їхніх імен під час обговорення особистих розмов, заявили, що його стратегія ґрунтується на міцній підтримці адміністрації Трампа та її союзників.

"Він був би величезним кроком уперед порівняно з нинішнім генеральним секретарем", - заявив міністр енергетики США Кріс Райт 15 вересня в кулуарах Генеральної конференції МАГАТЕ, високо оцінивши підхід Гроссі до Ірану та ядерної енергетики.

Bloomberg нагадує, що США швидко скоротили програми ООН, пов'язані з питаннями клімату та різноманітності, та розкритикували Цілі сталого розвитку ООН (ЦУР), назвавши їх "розповзанням місії".

Це створило умови для незвичайного альянсу: агресивний прихильник багатосторонніх відносин, який очолює всесвітню ядерну інспекцію, залицяється до консервативного руху "Америка насамперед", який часто публічно висловлює недовіру міжнародним інститутам, зазначено у матеріалі.

Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після рішення Ради Безпеки ООН про продовження санкцій21.09.25, 08:45 • 5470 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Нігерія
Індія
Європейський Союз
Нью-Йорк
Японія
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран